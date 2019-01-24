Hayranlar neden hep karşı cinsten?

Burak Özçivit’in 80 kadınla yemek yemesini günlerdir konuşuyoruz.
Konu Meryem Uzerli’nin eskiden şeyhle yediği yemeğe kadar uzandı.
Cengiz Semercioğlu ile karşılıklı yazışırken “Ben de HAÇİKO yararına olacaksa, sokak hayvanlarına bir faydası olacaksa 80 değil 180 erkekle bile yemek yerim, ne var bunda?” deyince bir okurum dayanamayıp devreye girdi.
“Sizlerin hiç aynı cinsten hayranınız yok mu, neden hep karşı cins?” diye sordu.
Cevap veremedim, öyle kaldım. Haklı çünkü.
Bu karşı cins yemekleri belki biraz dikkat çekmek için, biraz magazin değeri taşıdığı için ön planda.
Ama evet bu yemeklerde kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmez herkes olmalı.
Bugün Ankara’da çalıştaydayım
Siz bu yazıyı okurken ben Ankara’da, TBMM’de Hayvan Hakları Çalıştayı’nda olacağım.
Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, kamu denetçileri, bakanlar, devlet yetkilileri, belediyeler, veteriner hekimler, üniversite hocaları ve avukatların katılacağı çalıştay gün boyunca devam edecek.
Konu başlıkları arasında değişmesini beklediğimiz 5199 no’lu yasa, Sokak Hayvanlarının Haklarına Yönelik Hukuki Yaklaşımlar, Yerel Yönetimlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Petshop’larda Hayvan Satışı, Doğal Hayvan Parklarının Ülkemizde Uygulanabilirliği gibi pek çok derin konu var.
Bugün Ankara’da neler konuştuk, ne yol aldık hepsini haftaya bu köşede sizlerle paylaşacağım.
Yasanın son durumu da buna dahil olacak.
Dua edin bugün Ankara güzel geçsin, hayvan hakları ve sokak canları için en vicdanlı çözüm bulunsun.
Mucize nedir?
Hayatın acımasız birkaç gerçeği...
Duygusal, maddi, fiziksel, ne nedenle olursa olsun çaresizlik.
İnsanlar değişmiyor, biz değişeceklerini sanıp, çabalasak da özlerine dönüyorlar.
Fedakarlığın kıymetini bilen yok denecek kadar az (sözüm hayvanlar meclisinden dışarı tabii).
Yaş aldıkça insan çocukluğunu ve gençlik yıllarını daha fazla özlüyor.
Zaman geçiyor, hem de çok hızlı geçiyor.
Ve evet, sonunda ölüm var.
Bunları bile bile arada keyif de alarak yaşıyor olmamız mucizenin ta kendisi.
Oscar adayları açıklandı
Hollywood türlü türlü etiketler, akımlarla gelip kadınları ön plana çıkaradursun, bu yıl tek bir kadın yönetmenin filmi Oscar’a aday olamadı. Bu bir hayal kırıklığı. Aday film ve yönetmenlerin zayıflığı da bu yıl törenin sönük geçeceğine işaret ediyor.
En iyi film adayları arasında “Black Panther”in olması ayrı bir fiyasko.
Zamanında ne kahraman filmleri adaylık alamamışken “Black Panther” niye?
Siyasal ve politik nedenlerle geldiği her halinden belli olan bu adaylık Oscar tarihine güzel yazılmayacak.
Hayranlar neden hep karşı cinsten?
Burak Özçivit’in 80 kadınla yemek yemesini günlerdir konuşuyoruz.
Konu Meryem Uzerli’nin eskiden şeyhle yediği yemeğe kadar uzandı.
Cengiz Semercioğlu ile karşılıklı yazışırken “Ben de HAÇİKO yararına olacaksa, sokak hayvanlarına bir faydası olacaksa 80 değil 180 erkekle bile yemek yerim, ne var bunda?” deyince bir okurum dayanamayıp devreye girdi.
“Sizlerin hiç aynı cinsten hayranınız yok mu, neden hep karşı cins?” diye sordu.
Cevap veremedim, öyle kaldım. Haklı çünkü.
Bu karşı cins yemekleri belki biraz dikkat çekmek için, biraz magazin değeri taşıdığı için ön planda.
Ama evet bu yemeklerde kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmez herkes olmalı.
Bugün Ankara’da çalıştaydayım
Siz bu yazıyı okurken ben Ankara’da, TBMM’de Hayvan Hakları Çalıştayı’nda olacağım.
Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, kamu denetçileri, bakanlar, devlet yetkilileri, belediyeler, veteriner hekimler, üniversite hocaları ve avukatların katılacağı çalıştay gün boyunca devam edecek.
Konu başlıkları arasında değişmesini beklediğimiz 5199 no’lu yasa, Sokak Hayvanlarının Haklarına Yönelik Hukuki Yaklaşımlar, Yerel Yönetimlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Petshop’larda Hayvan Satışı, Doğal Hayvan Parklarının Ülkemizde Uygulanabilirliği gibi pek çok derin konu var.
Bugün Ankara’da neler konuştuk, ne yol aldık hepsini haftaya bu köşede sizlerle paylaşacağım.
Yasanın son durumu da buna dahil olacak.
Dua edin bugün Ankara güzel geçsin, hayvan hakları ve sokak canları için en vicdanlı çözüm bulunsun.
Mucize nedir?
Hayatın acımasız birkaç gerçeği...
Duygusal, maddi, fiziksel, ne nedenle olursa olsun çaresizlik.
İnsanlar değişmiyor, biz değişeceklerini sanıp, çabalasak da özlerine dönüyorlar.
Fedakarlığın kıymetini bilen yok denecek kadar az (sözüm hayvanlar meclisinden dışarı tabii).
Yaş aldıkça insan çocukluğunu ve gençlik yıllarını daha fazla özlüyor.
Zaman geçiyor, hem de çok hızlı geçiyor.
Ve evet, sonunda ölüm var.
Bunları bile bile arada keyif de alarak yaşıyor olmamız mucizenin ta kendisi.
Oscar adayları açıklandı
Hollywood türlü türlü etiketler, akımlarla gelip kadınları ön plana çıkaradursun, bu yıl tek bir kadın yönetmenin filmi Oscar’a aday olamadı. Bu bir hayal kırıklığı. Aday film ve yönetmenlerin zayıflığı da bu yıl törenin sönük geçeceğine işaret ediyor.
En iyi film adayları arasında “Black Panther”in olması ayrı bir fiyasko.
Zamanında ne kahraman filmleri adaylık alamamışken “Black Panther” niye?
Siyasal ve politik nedenlerle geldiği her halinden belli olan bu adaylık Oscar tarihine güzel yazılmayacak.