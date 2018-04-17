Hayatlarında sinemaya gitmemişler

Tablo aslında tahmin edeceğiniz gibi.

Ama insanın ağzını açık bırakacak detaylar da yok değil.

Röntgeni çeken

kurum, sinema bileti satışlarının büyük bir kısmını elinde bulunduran biletinial.com...

Bursa menşeli firmanın genel müdürü Ulaş Uslu ile buluştuğumuzda, anlattıklarının grafiklerini de rica ettim.

Bu grafikleri ve daha detaylı incelemeyi merak edenler için 2017 sinema haritasını Hürriyet’in internet sayfasına yükledik.

Oradan bakabilirsiniz.

Türkiye sinemalarında karşılaştırmalı genel dağılım ise ana hatları ile şöyle:

Karşılaştırmalı diyorum, mesela çok sinema izlenen ülkelerle karşılaştırıldığında durumumuz pek iç açıcı değil.

Türkiye’de sinemaların yüzde 12’si doluyor.

Yani sizin, benim hafta sonları gittiğimiz gişe filmlerindeki kalabalık tam bir göz boyama.

Genele baktığımızda yüzde 90’ı boş geçiyor filmlerin.

Nedeni ise Türk insanının sinemaya gitme alışkanlığının olmaması.

Güney Kore’de kişi başı her yıl 4 filme gidiliyor.

Türkiye’de ise bu rakam maalesef 0,8.

Daha kötüsü Türkiye nüfusunun yarısının henüz sinemaya bir kez bile gitmemiş olması.

En çok da buna üzüldüm işte.

İzmir sınıfta kaldı

Kıbrıs halkı sanıldığından çok daha düşkün sinemaya, her tür filme eşit mesafeyle yaklaşıyor.

Komedi filmine en çok ilgi gösteren il ise Artvin.

Artvinlilerin yüzde 64’ü 2017 yılında komedi filmi izlemiş.

En çok sinemaya giden iller listesinde, İstanbul Avrupa yakası yüzde 22 ile ilk sırada.

Onu yüzde 12 ile Ankara, yüzde 9 ile Bursa, yüzde 5 ile İstanbul Anadolu yakası ve yüzde 4 ile Antalya izliyor.

Balıkesir, Eskişehir, Konya, Kocaeli ve Gaziantep ise enteresan bir şekilde İzmir’den de önce gelmekte.

Sanat ve sinemasever İzmir geçtiğimiz yıl sınıfta kalmış yani.

Ayla, Recep İvedik’in peşinde

Türkiye genelinde, yüzde 30 gibi bir oranla en çok komedi filmi izleniyor.

Onu yüzde 17 ile aksiyon ve yüzde 11 ile dram takip ediyor.

Biyografi en arkalarda, çizgi film ve gerilimden bile sonra geliyor.

Oysa ne de güzel ve izleyene çok şey katan bir türdür.

Geçen yıl en çok izlenen film unvanı yüzde 11 ile “Recep İvedik 5”te.

Onu yüzde 7 ile Oscar aday adayımız “Ayla” izlemiş.

İkinci sırayı yine bir komedi filmi değil de dramın almış olması sevindirici tabii.

İnternetten en çok uçak bileti alıyoruz

Elektronik ortamda bilet satışına giderek alışıyoruz.

Konser ve sinema biletleri bir yana en çok e-bilet satışı yapılan sektör hava ulaşımı.

Uçak biletlerinin yüzde 90’ından fazlası elektronik ortamda satılıyor.

Onu satışın yüzde 30’undan fazlasının internet üzerinden yapıldığı futbol izliyor.

Sinemada ise bu oran yüzde 8’lerde kalmış durumda.

Filmler söz konusu olduğunda hâlâ en çok satış gişede yapılıyor.

Oysa sinema biletini internetten almak, zaman kazanımı bir yana fiyat olarak da daha avantajlı...