Haluk Bilginer ders gibi

Haluk Bilginer bir konuşmasında “Bundan 20 yılki sonraki beni kıskanıyorum, çünkü şu andaki benden daha çok şey biliyor olacak” demişti.
Bir sanatçının her anında daha çok bilen, daha dolu dolu yaşayan biri olmak için çaba harcaması, finalde hem içsel mutluluk hem de başarıyı beraberinde getiriyor.
Dile kolay, “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle koca Emmy’yi aldı Haluk Bilginer, büyük bir gurur ve mutlulukla.
Ve eskinin çocukları popçu, topçu, oyuncu olmasın diye setler çeken ailelerine inat ödülünü kızı Nazlı’ya ithaf ederek “Bir
gün onun da oyunculuğu seçmesi umuduyla” dedi.
Nazlı ileride oyuncu olup olmayacağına tabii ki kendi karar verecek ama Haluk Bilginer
bu başarısı ve cümleleriyle sadece kendi kızına değil aynı zamanda sayısız çocuğa, gence de örnek oldu.
Elsa’nın saçı, Anna’nın pelerini
“Karlar Ülkesi 2” (Frozen 2) için “İlk filmi izleyen çocuklar şimdi genç oldular, o yüzden bu filmi biraz daha karanlık yaptık” yaklaşımı geldi Disney tarafından.
Böylece biraz da yetişkinlere hitap eden bir devam filmi yapmış oldular.
Gerçekten de küçükler için olduğu kadar bizleri de büyüleyen bir film “Karlar Ülkesi 2”.
Anna ve Elsa adlı kız kardeşlerin güçlü bağı...
Ve başrolde, bir aşk hikayesi yaşamak zorunda kalmadan özgürlüğünün ve ideallerinin peşinden giden, bir başkasına dayanmadan birey olarak ön plana çıkan alışılmışın dışında bir masal karakteri olan Elsa...
Bu karakteristik özellikler bir yana Elsa’nın saçı, Anna’nın pelerini, Olaf’ın kendisi ve tabii bulsam anında alıp, sarılıp uyuyacağım o güzeller güzeli buzdan at...
Rengarenk bir görsel şölen ve şahane müzikler...
Idina Menzel’in sesinden dinlediğimiz “Into the Unknown” şarkısı ise hâlâ kulaklarımda.
Film arasındaki reklamlarda bile sürekli trap ve rap dinlemişken, bu
klasik şarkılar ne de iyi geldi.
“Karlar Ülkesi” hayranı olup, çocuğu ya da yeğeni olmadığı için kara kara düşünenler için yazıyorum.
Şahane müzikler, göz kamaştıran manzaralar, masal diyarı karakterleri eşliğinde şahane birkaç saat geçirmek için yanınızda illa ki bir çocuk olması gerekmiyor.
Eşiniz, arkadaşınız, sevgiliniz, hatta onlar da olmazsa yalnız başınıza bile gidip bu masala dahil olabilirsiniz.
THY karlar ülkesinde
“Karlar Ülkesi”nin (Frozen) ilk filmi 6 yıl önce hayatımıza girdiğinde tüm gişe rakamlarını altüst etmiş ve tüm zamanların en çok hasılat elde eden animasyonu olmuştu.
Film vizyona girdiğine Elsa, Anna ve Olaf karakterlerinin ürünleri üzerinden ciddi bir endüstri dönmüştü.
Ve tabii karlar diyarlarına, İskandinav ülkelerine turlar artmıştı.
Devam filminin de izleyici üzerinde
benzer etki yaratması mümkün.
Bu vesileyle Türk Hava Yolları’nın ‘Kuzey ışıkları’nın merkezi, Finlandiya’nın karlar krallığı olarak bilinen Lapland bölgesinin başkenti Rovaniemi’ye direkt uçuş başlatma kararını da duyurmuş olayım.
Rovaniemi’ye ilk sefer, 5 Aralık’ta gerçekleşecek.
Ben seyahat planlarım arasına aldım bile.
Haluk Bilginer ders gibi
Haluk Bilginer bir konuşmasında “Bundan 20 yılki sonraki beni kıskanıyorum, çünkü şu andaki benden daha çok şey biliyor olacak” demişti.
Bir sanatçının her anında daha çok bilen, daha dolu dolu yaşayan biri olmak için çaba harcaması, finalde hem içsel mutluluk hem de başarıyı beraberinde getiriyor.
Dile kolay, “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle koca Emmy’yi aldı Haluk Bilginer, büyük bir gurur ve mutlulukla.
Ve eskinin çocukları popçu, topçu, oyuncu olmasın diye setler çeken ailelerine inat ödülünü kızı Nazlı’ya ithaf ederek “Bir
gün onun da oyunculuğu seçmesi umuduyla” dedi.
Nazlı ileride oyuncu olup olmayacağına tabii ki kendi karar verecek ama Haluk Bilginer
bu başarısı ve cümleleriyle sadece kendi kızına değil aynı zamanda sayısız çocuğa, gence de örnek oldu.
Elsa’nın saçı, Anna’nın pelerini
“Karlar Ülkesi 2” (Frozen 2) için “İlk filmi izleyen çocuklar şimdi genç oldular, o yüzden bu filmi biraz daha karanlık yaptık” yaklaşımı geldi Disney tarafından.
Böylece biraz da yetişkinlere hitap eden bir devam filmi yapmış oldular.
Gerçekten de küçükler için olduğu kadar bizleri de büyüleyen bir film “Karlar Ülkesi 2”.
Anna ve Elsa adlı kız kardeşlerin güçlü bağı...
Ve başrolde, bir aşk hikayesi yaşamak zorunda kalmadan özgürlüğünün ve ideallerinin peşinden giden, bir başkasına dayanmadan birey olarak ön plana çıkan alışılmışın dışında bir masal karakteri olan Elsa...
Bu karakteristik özellikler bir yana Elsa’nın saçı, Anna’nın pelerini, Olaf’ın kendisi ve tabii bulsam anında alıp, sarılıp uyuyacağım o güzeller güzeli buzdan at...
Rengarenk bir görsel şölen ve şahane müzikler...
Idina Menzel’in sesinden dinlediğimiz “Into the Unknown” şarkısı ise hâlâ kulaklarımda.
Film arasındaki reklamlarda bile sürekli trap ve rap dinlemişken, bu
klasik şarkılar ne de iyi geldi.
“Karlar Ülkesi” hayranı olup, çocuğu ya da yeğeni olmadığı için kara kara düşünenler için yazıyorum.
Şahane müzikler, göz kamaştıran manzaralar, masal diyarı karakterleri eşliğinde şahane birkaç saat geçirmek için yanınızda illa ki bir çocuk olması gerekmiyor.
Eşiniz, arkadaşınız, sevgiliniz, hatta onlar da olmazsa yalnız başınıza bile gidip bu masala dahil olabilirsiniz.
THY karlar ülkesinde
“Karlar Ülkesi”nin (Frozen) ilk filmi 6 yıl önce hayatımıza girdiğinde tüm gişe rakamlarını altüst etmiş ve tüm zamanların en çok hasılat elde eden animasyonu olmuştu.
Film vizyona girdiğine Elsa, Anna ve Olaf karakterlerinin ürünleri üzerinden ciddi bir endüstri dönmüştü.
Ve tabii karlar diyarlarına, İskandinav ülkelerine turlar artmıştı.
Devam filminin de izleyici üzerinde
benzer etki yaratması mümkün.
Bu vesileyle Türk Hava Yolları’nın ‘Kuzey ışıkları’nın merkezi, Finlandiya’nın karlar krallığı olarak bilinen Lapland bölgesinin başkenti Rovaniemi’ye direkt uçuş başlatma kararını da duyurmuş olayım.
Rovaniemi’ye ilk sefer, 5 Aralık’ta gerçekleşecek.
Ben seyahat planlarım arasına aldım bile.