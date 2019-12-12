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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Güzellik algısı yıkıldı

12 Aralık 2019

2019 Dünya Güzeli Zozibini Tunzi tacını taktıktan sonra öyle güzel bir konuşma yaptı ki, gönlümüzü fethetti, gözlerimizi yaşarttı.


“Benim büyüdüğüm dünyada ten rengi (siyahi) ve saçı (kısa ve kıvırcık) benim gibi olanlar güzel sayılmazdı” derken, aslında dünyanın güzellik algısının nasıl değiştiğini de gözler önüne sermiş oldu.
Ünlü markaların reklam yüzleriyle başlayan bu farklı güzellik algısı, Gucci’nin uzun burunlu, uzun ve kalın kaşlı, saçlarını ortadan ayıran ve yapıştıran yeni mankeni Armine Harutyunyan ile iyice değişmişti.
Kadınlar plastik ameliyatlarla o kadar birbirinin aynı ve sıkıcı oldular ki, eskiden çirkin sayılan her şey artık farklı ve çekici geliyor.
Güzellik kalıpları, duvarları yıkıldı. Bakalım yıkılan duvarın arkasında daha neler göreceğiz.,

Kızıl Kahin’e skor sordular

Gerçekten tuhaf bir coğrafyada yaşıyoruz. Depremi bildiği öne sürülen Kızıl Kahin’e Twitter’da en çok sorulan soru Şampiyonlar Ligi maçlarının sonuçları oluyor.
Geçenlerde de Tamer Karadağlı, kendisine gelen tebrik ve eleştirilerden bunalmış, “Ben Haluk Bilginer” değilim diye isyan ediyordu.
Çünkü Haluk denince bazıları için akla ilk olarak Haluk Bilginer değil “Çocuklar Duymasın”ın taş fırın erkeği Haluk geliyor.
Tamer sonunda “Arkadaşlar ben Tamer Karadağlı, Emmy’yi kazanan Haluk Bilginer, benimle alakası yok” diye açıklama yapmak zorunda kaldı.
Dedim ya, tuhaf bir coğrafyada yaşıyoruz.

Telef oldu dersiniz

Habere bakın, haber diline bakın.
“Silivri’de bir aracın çarptığı at olay yerinde telef oldu.”
Telef olmak nedir arkadaş?
O canı insandan ayırmak için mi kelime değişikliği yapıyorsunuz? İnsan telef olmuyor da at mı oluyor?
“İnsan telef oldu” deyince hakaret sayılıyor da bir hayvan için sayılmıyor mu?
İnsan ölüyor da at ölmüyor mu?
Nedir bu kendimizi diğer canlılardan üstün, farklı görme gösterme çabası? Ben kabul etmiyorum bu ayrımcılığı, ikiyüzlülüğü. Öldüğüm gün “telef oldu” dersiniz.

Tavuk döner açıklaması

Allah’ım bugünleri de görecek miydim!
Canan Karatay da bana doğru geliyor.
Hocamız tavuk dönerden nefret ettiğini, tavuk döner satan dükkanların önünden geçerken midesinin bulandığını söyledi. Sektör biraz ayaklandı tabii, “Bıraksın bu yeme içme işlerini, sadece kalp sağlığı hakkında konuşsun” diyenler oldu.
Dönerin vücuda, kalbe zararını bilemem ama hayvan haklarına aykırı olduğundan eminim.
Bu yüzden uzun bir aradan sonra Canan Karatay hocamıza katılıyor, alkışlıyor, sözlerini destekliyorum.

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