Güzel hareketler bunlar

Damla Atay, Koç Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe mezunu. Üzerine iki yıl spor alanında eğitim alıyor.
Şu anda crossfit eğitmeni.
Geçtiğimiz gün arkadaşları Gizem Ece Yılmaz ve Maral Devlet ile Maçka Parkı’nda 7 kişiye spor yaptırdılar.
Bu aktiviteden topladıkları parayı da sokak hayvanları için HAÇİKO’ya bağışladılar.
Buna belli aralıklarla devam edecekler.
Bu işin sadece derneğe bağış değil gençlerin parklarda toplu halde spor yapma kısmı da hoşuma gitti.
Damla ve arkadaşlarına kocaman bir alkış.
Aklım ve kalbim Kıbrıs’ta kaldı
Hafta sonu gittiğim Kıbrıs’tan hiç dönmek istemedim, aklım da orada kaldı. Daha doğrusu Meritta Caretta rehabilitasyon merkezindeki beş su kaplumbağasında.
Biri daha minnacık, bir diğeri ise kocaman, 46 kilo geliyor... Bir diğeri üç bacaklı, bir tanesi kendi kendine yemek yiyemediğinden sondayla besleniyor...
Üçü balık ağlarına takılmış, boğulmaktan son anda kurtarılmışlar.
İkisi yaralı.
Meritta adlı kaplumbağanın boğazından çıkan oltayı gördüm, içim acıdı, iki ucu çengelli olta olduğu için çok zor çıkarmışlar zaten.
Suda yaşamaları fark etmiyor, birlikte biraz vakit geçirince hemen arkadaş oluyorsunuz carettalarla, kafalarını sudan çıkardıklarında göz göze gelmeniz yetiyor.
Aklım ve kalbim işte hâlâ o gözlerde.
Yaşama tutunan bu beş carettadan ikisini önümüzdeki haftalarda Mağusa Limanı’ndan suya, özgürlüğe bırakacağız.
Kıbrıs’ta üniversite okuyan öğrencilerden bize katılmak isteyen olursa lütfen bana mail atsın ya da üniversite oluşumumuz Genç HAÇİKO ile irtibata geçsin.
Bu güzel anı birlikte yaşayalım.
Balıkçılar bilinçlenmeli
Carettaları Kıbrıs’ta denize bırakacağız ama onları bekleyen tehlikeler devam ediyor.
Her 1000 Caretta yavrusundan sadece bir tanesinin erişkinliğe ulaştığını ve yetişkinlerin de balıkçıların olta ve ağlarının tehdidi altında olduğunu düşünürsek nesillerinin tükenmekte olmasına şaşırmayız aslında.
İşte bu nedenle carettaları tehdit eden balıkçıların çok sıkı denetlenmesi ve Merit Otelleri bünyesindeki Meritta gibi rehabilitasyon merkezlerine önem verilmesi gerekiyor.
Carettalar 20-25 dakikada bir su yüzüne çıkarak nefes almak zorundalar. Ağlara takılıp yüzeye çıkamayanların boğulması bundan.
Atılıp saatlerce çekilmeyen ağlar bu canlılar için büyük tehdit.
Balıkçıların ağları sık sık denetlemeleri gerekmekte.
Ağ ile birlikte tekneye alınan bir kaplumbağa olursa hemen suya atılmaması da önemli.
Ölmemişse, bir süre teknede tutularak kendine gelmesi beklenip, denize öyle bırakılmalı.
Yaralandığı düşünülen kaplumbağalar içinse en iyisi hemen Meritta ile irtibata geçmek.
Bir de tabii çift tarafı kancalı oltalar asla kullanılmalı.
Ariana Grande avatarından sıkılmış
Sanat dünyası sıkça depresyona girer ama hastanelik olmadığı sürece pek de çaktırmaz, kuyruğu dik tutar.
Biz de tabii.
Batıda pek gizlemiyorlar, hatta açıkça söylüyorlar.
En son Ariana Grande akıl sağlığının son zamanlarda pek yerinde olmadığını açıkladı sosyal medyasından.
Sweetener dünya turuna başlayan şarkıcı Instagram sayfasına koyup koyup sildiği iletilerden sonra finalde “Depresyon vücudunuzun artık bu rolü oynamak istemediğini söyleme şeklidir. Dünyada yarattığınız avatardan vazgeçmek istediğinizi gösterir. Bana artık fazla geliyor demektir” diye yazdı.
Ve şöyle devam etti: “Depresyon derin bir dinlenme ve üstlendiğiniz rolden uzaklaşma istediğidir.”
Demek ki milyon dinlenmeler, dolup taşan konserler de yetmeyebiliyor bazen.
Ya da fazla geliyor dediği gibi.
4 oktav sesiyle dördüncü konser turuna çıkan Grande bu moddayken turnesini bakalım nasıl tamamlayacak!
Güzel hareketler bunlar
Damla Atay, Koç Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe mezunu. Üzerine iki yıl spor alanında eğitim alıyor.
Şu anda crossfit eğitmeni.
Geçtiğimiz gün arkadaşları Gizem Ece Yılmaz ve Maral Devlet ile Maçka Parkı’nda 7 kişiye spor yaptırdılar.
Bu aktiviteden topladıkları parayı da sokak hayvanları için HAÇİKO’ya bağışladılar.
Buna belli aralıklarla devam edecekler.
Bu işin sadece derneğe bağış değil gençlerin parklarda toplu halde spor yapma kısmı da hoşuma gitti.
Damla ve arkadaşlarına kocaman bir alkış.
Aklım ve kalbim Kıbrıs’ta kaldı
Hafta sonu gittiğim Kıbrıs’tan hiç dönmek istemedim, aklım da orada kaldı. Daha doğrusu Meritta Caretta rehabilitasyon merkezindeki beş su kaplumbağasında.
Biri daha minnacık, bir diğeri ise kocaman, 46 kilo geliyor... Bir diğeri üç bacaklı, bir tanesi kendi kendine yemek yiyemediğinden sondayla besleniyor...
Üçü balık ağlarına takılmış, boğulmaktan son anda kurtarılmışlar.
İkisi yaralı.
Meritta adlı kaplumbağanın boğazından çıkan oltayı gördüm, içim acıdı, iki ucu çengelli olta olduğu için çok zor çıkarmışlar zaten.
Suda yaşamaları fark etmiyor, birlikte biraz vakit geçirince hemen arkadaş oluyorsunuz carettalarla, kafalarını sudan çıkardıklarında göz göze gelmeniz yetiyor.
Aklım ve kalbim işte hâlâ o gözlerde.
Yaşama tutunan bu beş carettadan ikisini önümüzdeki haftalarda Mağusa Limanı’ndan suya, özgürlüğe bırakacağız.
Kıbrıs’ta üniversite okuyan öğrencilerden bize katılmak isteyen olursa lütfen bana mail atsın ya da üniversite oluşumumuz Genç HAÇİKO ile irtibata geçsin.
Bu güzel anı birlikte yaşayalım.
Balıkçılar bilinçlenmeli
Carettaları Kıbrıs’ta denize bırakacağız ama onları bekleyen tehlikeler devam ediyor.
Her 1000 Caretta yavrusundan sadece bir tanesinin erişkinliğe ulaştığını ve yetişkinlerin de balıkçıların olta ve ağlarının tehdidi altında olduğunu düşünürsek nesillerinin tükenmekte olmasına şaşırmayız aslında.
İşte bu nedenle carettaları tehdit eden balıkçıların çok sıkı denetlenmesi ve Merit Otelleri bünyesindeki Meritta gibi rehabilitasyon merkezlerine önem verilmesi gerekiyor.
Carettalar 20-25 dakikada bir su yüzüne çıkarak nefes almak zorundalar. Ağlara takılıp yüzeye çıkamayanların boğulması bundan.
Atılıp saatlerce çekilmeyen ağlar bu canlılar için büyük tehdit.
Balıkçıların ağları sık sık denetlemeleri gerekmekte.
Ağ ile birlikte tekneye alınan bir kaplumbağa olursa hemen suya atılmaması da önemli.
Ölmemişse, bir süre teknede tutularak kendine gelmesi beklenip, denize öyle bırakılmalı.
Yaralandığı düşünülen kaplumbağalar içinse en iyisi hemen Meritta ile irtibata geçmek.
Bir de tabii çift tarafı kancalı oltalar asla kullanılmalı.
Ariana Grande avatarından sıkılmış
Sanat dünyası sıkça depresyona girer ama hastanelik olmadığı sürece pek de çaktırmaz, kuyruğu dik tutar.
Biz de tabii.
Batıda pek gizlemiyorlar, hatta açıkça söylüyorlar.
En son Ariana Grande akıl sağlığının son zamanlarda pek yerinde olmadığını açıkladı sosyal medyasından.
Sweetener dünya turuna başlayan şarkıcı Instagram sayfasına koyup koyup sildiği iletilerden sonra finalde “Depresyon vücudunuzun artık bu rolü oynamak istemediğini söyleme şeklidir. Dünyada yarattığınız avatardan vazgeçmek istediğinizi gösterir. Bana artık fazla geliyor demektir” diye yazdı.
Ve şöyle devam etti: “Depresyon derin bir dinlenme ve üstlendiğiniz rolden uzaklaşma istediğidir.”
Demek ki milyon dinlenmeler, dolup taşan konserler de yetmeyebiliyor bazen.
Ya da fazla geliyor dediği gibi.
4 oktav sesiyle dördüncü konser turuna çıkan Grande bu moddayken turnesini bakalım nasıl tamamlayacak!