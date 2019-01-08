Gülşah Saraçoğlu kimden korkar?

Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu... Bülent Ersoy, Nükhet Duru, Seda Sayan, Sibel Can, Demet Akalın, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki ve daha pek çok isim sahnede ondan giyiniyor.
Tasarladığı sahne kıyafetlerine diyecek laf yok, gayet şık ve güzeller.
Ama öyle seçimleri ve açıklamaları oldu ki o güzelliği kirletmeye yetti de arttı bile.
Önce iyi bir haberle başlayayım, sonra döneceğim o açıklamalara.
Sırbistan, geçtiğimiz hafta kürk çiftliklerini yasakladı.
Yılda 12 milyon çinçilanın hayatı kurtuldu böylece.
Norveç, Belçika ve Lüksemburg’un ardından gelen Sırbistan’ı İrlanda’nın takip etmesi bekleniyor.
Yasa tasarısı değişikliği İrlanda parlamentosunda.
Ülkeler kürke karşı tavır alırken, Gülşah Saraçoğlu gibi bazı modacılarımız taş devrinde yaşamaya devam ediyor ne yazık ki.
Hareket edemedikleri daracık kafeslerde tutulan, daha fazla kürk için iğnelerle şişmanlatılan, parlaklığını yitirmesin diye canlıyken derisi yüzülen en az 30 tilkiden yapılan kürkünü milletin gözüne sokup, “kürküm gerçek” diye böbürlenen, kürk üreticilerine para vererek katliama, zulme ortak olan modacı Gülşah Saraçoğlu geri adım da atmıyor üstelik.
“Kimseden korkmuyorum, kürk giymeye devam edeceğim” demiş.
Bence hayvan severlerden değil asıl Allah’tan korksun.
Altın Küre’den yıldız doğmadı
Altın Küre, Oscar’ın habercisi derler ya, haberci böyleyse kendisi nasıl olacak acaba.
76. Altın Küre Ödülleri, bizim saatlere göre dün sabaha karşı oldukça sönük bir törenle sahiplerini buldu.
Bunda aday filmlerin ve oyuncuların çok iddialı olmamasının büyük payı var tabii. Bahislerde Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) önde giderken son düzlükte fena çakıldı.
İpi göğüsleyenler ise şu anda hâlâ vizyonda olan Bohemian Rhapsody ve Yeşil Rehber (Green Book) oldu. Alfonso Cuaron ve otobiyografik öğeler taşıyan filmi Roma da gecenin kazananlarıydı.
Ki Roma da hâlâ vizyonda, izlenebilir.
Şeytandan ilham almış!
Altın Küre’nin bu yılki bombası 44 yaşında ikinci Altın Küre’sini alan Christian Bale’den geldi.
Christian Bale, konuşmasını yaparken, ödüle layık görüldüğü Vice filminde Dick Cheney rolünü oynamasına ilham verdiği için şeytana teşekkür ediverdi.
Salondan hemen alkışlar ve tebrikler geldi tabii.
Ama onu evde televizyon başında takip eden birinden de tepki gecikmedi.
Dick Cheney’in büyük kızı Liz Cheney, Bale’in babasını hedef alan bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
“Şeytan büyük ihtimalle bunu yapması için de ilham vermişti, Christian Bale kız kardeşi ve annesine saldırmaktan tutuklanmıştı!”
Hatırlarsınız belki, Christian Bale, 2008 yılında Londra’da Dorchester Otel’inde annesi ve kız kardeşi tarafından saldırganlıkla suçlanmış, yeterli delil olmadığı için serbest bırakılmış ve iddiaları da reddetmişti.
Liz Cheney’in sekiz yıl önce, delil olmadığı için iddia olarak kalan bir suçlamayı gündeme getirmesi de oldukça manidar tabii.
Bir oyuncu ve sinemada canlandırdığı politikacının ailesi arasındaki bu ilginç atışma bakalım nerelere gidecek?
Soğuk suda yüzmenin faydaları
İngiltere’de bir kadın ağır depresyondan soğuk suda yüzerek kurtuldu.
Bu sayede depresyon ilaçlarını da bıraktı üstelik.
“Soğuk suyla temas anındaki şok, kontrol edilemez bir nefes alma ihtiyacı getiriyor” diyor uzmanlar.
O andaki panik duygusu stres hormonlarının üretimini tetikliyor ve stresle mücadeleyi başlatıyor.
Yani soğuk suda yüzmek tam da depresyon ilaçlarının yaptığını yapıyor, zihindeki tüm huzursuzlukları ve olumsuzlukları silip süpürüyor.
Kısacık bir yüzmeye günlerce sakin kalma garanti.
Hafta sonu, İstanbul’da kar beklenirken kendilerini Boğaz’ın soğuk sularına bırakan yüzücüler işte bu terapi yöntemini getirdi aklıma.
Soğuk suya atlama sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de moda, hatta gelenek.
Kanada’da 1920’den beri her yılın ilk günü Kutup Ayısı Dalışı yapılıyor. Binlerce kişi kendilerini buz gibi soğuk suya bırakıyorlar.
Üstelik bunu bir amaç için de yapıyorlar.
“Su İçin Su” adını verdikleri etkinlikten gelen parayla Afrika’da su sıkıntısı çeken bölgelere su götürüyor, kuyular açıyorlar.
Soğuk suda yüzenler bugüne dek 1.8 milyon dolar elde ettiler.
Bu yılın geliri ise Kongo’ya su olarak
gidecek.
Belki gelecek kış İstanbul Boğazı’ndaki yüzme ritüeli de bir yardıma dönüşür.
Soğuk suda yüz, depresyondan kurtul ve üstüne bir de yardım ederek mutlu ol.
Alkışlar gelsin o zaman...
Gülşah Saraçoğlu kimden korkar?
Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu... Bülent Ersoy, Nükhet Duru, Seda Sayan, Sibel Can, Demet Akalın, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki ve daha pek çok isim sahnede ondan giyiniyor.
Tasarladığı sahne kıyafetlerine diyecek laf yok, gayet şık ve güzeller.
Ama öyle seçimleri ve açıklamaları oldu ki o güzelliği kirletmeye yetti de arttı bile.
Önce iyi bir haberle başlayayım, sonra döneceğim o açıklamalara.
Sırbistan, geçtiğimiz hafta kürk çiftliklerini yasakladı.
Yılda 12 milyon çinçilanın hayatı kurtuldu böylece.
Norveç, Belçika ve Lüksemburg’un ardından gelen Sırbistan’ı İrlanda’nın takip etmesi bekleniyor.
Yasa tasarısı değişikliği İrlanda parlamentosunda.
Ülkeler kürke karşı tavır alırken, Gülşah Saraçoğlu gibi bazı modacılarımız taş devrinde yaşamaya devam ediyor ne yazık ki.
Hareket edemedikleri daracık kafeslerde tutulan, daha fazla kürk için iğnelerle şişmanlatılan, parlaklığını yitirmesin diye canlıyken derisi yüzülen en az 30 tilkiden yapılan kürkünü milletin gözüne sokup, “kürküm gerçek” diye böbürlenen, kürk üreticilerine para vererek katliama, zulme ortak olan modacı Gülşah Saraçoğlu geri adım da atmıyor üstelik.
“Kimseden korkmuyorum, kürk giymeye devam edeceğim” demiş.
Bence hayvan severlerden değil asıl Allah’tan korksun.
Altın Küre’den yıldız doğmadı
Altın Küre, Oscar’ın habercisi derler ya, haberci böyleyse kendisi nasıl olacak acaba.
76. Altın Küre Ödülleri, bizim saatlere göre dün sabaha karşı oldukça sönük bir törenle sahiplerini buldu.
Bunda aday filmlerin ve oyuncuların çok iddialı olmamasının büyük payı var tabii. Bahislerde Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) önde giderken son düzlükte fena çakıldı.
İpi göğüsleyenler ise şu anda hâlâ vizyonda olan Bohemian Rhapsody ve Yeşil Rehber (Green Book) oldu. Alfonso Cuaron ve otobiyografik öğeler taşıyan filmi Roma da gecenin kazananlarıydı.
Ki Roma da hâlâ vizyonda, izlenebilir.
Şeytandan ilham almış!
Altın Küre’nin bu yılki bombası 44 yaşında ikinci Altın Küre’sini alan Christian Bale’den geldi.
Christian Bale, konuşmasını yaparken, ödüle layık görüldüğü Vice filminde Dick Cheney rolünü oynamasına ilham verdiği için şeytana teşekkür ediverdi.
Salondan hemen alkışlar ve tebrikler geldi tabii.
Ama onu evde televizyon başında takip eden birinden de tepki gecikmedi.
Dick Cheney’in büyük kızı Liz Cheney, Bale’in babasını hedef alan bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
“Şeytan büyük ihtimalle bunu yapması için de ilham vermişti, Christian Bale kız kardeşi ve annesine saldırmaktan tutuklanmıştı!”
Hatırlarsınız belki, Christian Bale, 2008 yılında Londra’da Dorchester Otel’inde annesi ve kız kardeşi tarafından saldırganlıkla suçlanmış, yeterli delil olmadığı için serbest bırakılmış ve iddiaları da reddetmişti.
Liz Cheney’in sekiz yıl önce, delil olmadığı için iddia olarak kalan bir suçlamayı gündeme getirmesi de oldukça manidar tabii.
Bir oyuncu ve sinemada canlandırdığı politikacının ailesi arasındaki bu ilginç atışma bakalım nerelere gidecek?
Soğuk suda yüzmenin faydaları
İngiltere’de bir kadın ağır depresyondan soğuk suda yüzerek kurtuldu.
Bu sayede depresyon ilaçlarını da bıraktı üstelik.
“Soğuk suyla temas anındaki şok, kontrol edilemez bir nefes alma ihtiyacı getiriyor” diyor uzmanlar.
O andaki panik duygusu stres hormonlarının üretimini tetikliyor ve stresle mücadeleyi başlatıyor.
Yani soğuk suda yüzmek tam da depresyon ilaçlarının yaptığını yapıyor, zihindeki tüm huzursuzlukları ve olumsuzlukları silip süpürüyor.
Kısacık bir yüzmeye günlerce sakin kalma garanti.
Hafta sonu, İstanbul’da kar beklenirken kendilerini Boğaz’ın soğuk sularına bırakan yüzücüler işte bu terapi yöntemini getirdi aklıma.
Soğuk suya atlama sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de moda, hatta gelenek.
Kanada’da 1920’den beri her yılın ilk günü Kutup Ayısı Dalışı yapılıyor. Binlerce kişi kendilerini buz gibi soğuk suya bırakıyorlar.
Üstelik bunu bir amaç için de yapıyorlar.
“Su İçin Su” adını verdikleri etkinlikten gelen parayla Afrika’da su sıkıntısı çeken bölgelere su götürüyor, kuyular açıyorlar.
Soğuk suda yüzenler bugüne dek 1.8 milyon dolar elde ettiler.
Bu yılın geliri ise Kongo’ya su olarak
gidecek.
Belki gelecek kış İstanbul Boğazı’ndaki yüzme ritüeli de bir yardıma dönüşür.
Soğuk suda yüz, depresyondan kurtul ve üstüne bir de yardım ederek mutlu ol.
Alkışlar gelsin o zaman...