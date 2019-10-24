Güle güle Max

Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max ile HAÇİKO’nun kamu spotu kısa filminin çekiminde tanışmıştık.
Dünyanın en oyuncu köpeğiydi diyebilirim.
Bir dakika durmuyordu yerinde. Eğitmeni, arkadaşı Ali Yeşilırmak’la şahane bir iletişim içinde, hoplayıp zıplıyordu.
Kısa filmin yönetmeni Murat Şeker, filmimizde rol alan Barış Kılıç ve İnci Türkay’la da çok iyi anlaşmıştı.
Ama tabii en iyi anlaştığı da filmde rol alan sokak köpeğiydi.
Kamu spotunda Max yatağını, oyuncaklarını, mama ve su kabını evden dışarı taşıyıp, sokaktaki arkadaşıyla paylaşarak insanlara şu mesajı veriyordu:
Sadece evimizdekilere değil, sokaktaki dostlarımıza da yardım edelim, yemek verelim, su verelim, sevgimizi verelim.
Bu şahane kısa filmi HAÇİKO’nun YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Max 9 yaşında hayata veda etti ama ardından da bu güzel mesajı ve kocaman sevgisini bırakmış oldu.
Kedi ve köpeklerin bize yaptığı tek bir haksızlık var; kısa ömürleri.
Yaşamları boyunca verdikleri mutluluğun sonunda en büyük acıyı bizi bırakıp gittiklerinde yaşatıyorlar.
Başta Ali Yeşilırmak olmak üzere tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.
Güzel uyu Max.
Fatsa için söylüyor
‘Dünya cinayet mahali, rüyalarda korunaklı ahali, uyu bebeğim açma gözlerini’
Bu dokunaklı sözler Elif Kaya’ya ait.
Sözleri kadar etkili olan, insanın kalbine dokunan şarkıyı, Milyon TV’deki “Gece Sahnesi” programında konuğum olduğu sırada onun sesinden dinledim.
Elif, Kaz Dağları için sesini duyuran, bir şeyler söyleyen sanatçılardandı. Şimdi aynı haykırışı, memleketi Fatsa için yapıyor ve siyanürle altın aranmasına karşı duruyor.
Elif’in Fatsa için haykırışı şöyle:
“5 yıldır devam eden siyanürle altın işletmeciliği nedeniyle sular içilemiyor, meyve ve sebzeler tüketilemiyor. Herkesten ricam Fatsa için tek yürek olmamız.”
Türk sineması Kazakistan’da
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almatı Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Almatı’da 5. Türk Filmleri Haftası düzenleniyor.
28-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak etkinlikte Cumhuriyet Bayramımız da bir resepsiyonla kutlanacak.
Almatı’da gösterilecek filmler ise “İçimdeki Hazine”, “Locman”, “Annem”, “Chef” ve bir animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa”.
Film haftası, bu filmlerin gösterimlerine katılmak için Kazakistan’a giden yapımcı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve workshop’larla süslenecek.
Unutulmaz bir şarkı sözü
“O bir yolcu sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı...”
(Fikret Kızılok-Gönül)
Güle güle Max
Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max ile HAÇİKO’nun kamu spotu kısa filminin çekiminde tanışmıştık.
Dünyanın en oyuncu köpeğiydi diyebilirim.
Bir dakika durmuyordu yerinde. Eğitmeni, arkadaşı Ali Yeşilırmak’la şahane bir iletişim içinde, hoplayıp zıplıyordu.
Kısa filmin yönetmeni Murat Şeker, filmimizde rol alan Barış Kılıç ve İnci Türkay’la da çok iyi anlaşmıştı.
Ama tabii en iyi anlaştığı da filmde rol alan sokak köpeğiydi.
Kamu spotunda Max yatağını, oyuncaklarını, mama ve su kabını evden dışarı taşıyıp, sokaktaki arkadaşıyla paylaşarak insanlara şu mesajı veriyordu:
Sadece evimizdekilere değil, sokaktaki dostlarımıza da yardım edelim, yemek verelim, su verelim, sevgimizi verelim.
Bu şahane kısa filmi HAÇİKO’nun YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Max 9 yaşında hayata veda etti ama ardından da bu güzel mesajı ve kocaman sevgisini bırakmış oldu.
Kedi ve köpeklerin bize yaptığı tek bir haksızlık var; kısa ömürleri.
Yaşamları boyunca verdikleri mutluluğun sonunda en büyük acıyı bizi bırakıp gittiklerinde yaşatıyorlar.
Başta Ali Yeşilırmak olmak üzere tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.
Güzel uyu Max.
Fatsa için söylüyor
‘Dünya cinayet mahali, rüyalarda korunaklı ahali, uyu bebeğim açma gözlerini’
Bu dokunaklı sözler Elif Kaya’ya ait.
Sözleri kadar etkili olan, insanın kalbine dokunan şarkıyı, Milyon TV’deki “Gece Sahnesi” programında konuğum olduğu sırada onun sesinden dinledim.
Elif, Kaz Dağları için sesini duyuran, bir şeyler söyleyen sanatçılardandı. Şimdi aynı haykırışı, memleketi Fatsa için yapıyor ve siyanürle altın aranmasına karşı duruyor.
Elif’in Fatsa için haykırışı şöyle:
“5 yıldır devam eden siyanürle altın işletmeciliği nedeniyle sular içilemiyor, meyve ve sebzeler tüketilemiyor. Herkesten ricam Fatsa için tek yürek olmamız.”
Türk sineması Kazakistan’da
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almatı Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Almatı’da 5. Türk Filmleri Haftası düzenleniyor.
28-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak etkinlikte Cumhuriyet Bayramımız da bir resepsiyonla kutlanacak.
Almatı’da gösterilecek filmler ise “İçimdeki Hazine”, “Locman”, “Annem”, “Chef” ve bir animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa”.
Film haftası, bu filmlerin gösterimlerine katılmak için Kazakistan’a giden yapımcı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve workshop’larla süslenecek.
Unutulmaz bir şarkı sözü
“O bir yolcu sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı...”
(Fikret Kızılok-Gönül)