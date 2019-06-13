Artık ikinci evim dediğim Gaziantep’te bu sene açılan ve büyük ilgi gören Gramofhan’ın methini çok duymuştum.
Burası müzik tutkunları için bir cennet, bir müzik müzesi.
Çok plakçı gezdim, bu kadar özenle tasarlanmışına rastlamadım.
Açılışa katılan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada pek çok plağı bulunan Gülden Karaböcek ve Ahmet Selçuk İlkan da hayranlıklarını anlata anlata bitirememişler zaten.
Mehmet Özcan’ın yıllardır biriktirdiği plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoları sergilediği Gramofhan, kısa sürede Gaziantep’e gelen yerli ve yabanı turistlerin ilk uğrak yeri haline gelmiş bile.
30 binin üzerinde eserin yer aldığı dükkanda taş plaktan 45’liklere 20 bini aşkın plak var.
Mehmet bey sadece orta yaş ve üzeri değil, gençlerin de eski şarkılara, plaklara olan merakından bahsetti.
“Plak dinlerken ağlayan insanlar oluyor” diyen Mehmet Özkan, Gramofhan’a özel kahve ve kahve sunumu ile bir başka ayrıcalık daha yaratmış.
Burada kahve dünyanın dört bir köşesinden toplanmış, antika değerindeki kahve fincanları ile sunuluyor.
Camekan korumanın ardındaki fincanlardan beğendiğinizi seçiyorsunuz ve kahveniz o fincanla geliyor.
Kahvenizi yudumlarken plaktan çalan nostaljik şarkıları dinlemenin de keyfini yaşıyorsunuz.
200 yıllık, el boyaması, kabartma bir fincanda kahvemi yudumlarken bir plağım olması gerektiğini düşündüm ben de.
Gözyaşlarım Anlatır ve Kulakların Çınlasın şarkılarını en kısa zamanda 45’lik haline getirip Gramofhan’da yerimi alacağım.
Kanada’ya alkış
Kanada’dan hayvan hakları konusunda güzel haber geldi.
Ülkede balina ve yunusların tutsaklık altında gösteri yapmaya zorlanması yasaklandı.
Kanada sınırları içinde balina ve yunus gösterileri yapan merkezler bünyelerinde bulunan hayvanları artık üretemeyecek.
Buralara yeni balina ya da yunus girişi de yasaklandı.
Yasağın delmeye kalkanlar 200 bin dolar para cezasına çarptırılacak.
Kanada’yı alkışlarken, bu şahane yasağın su tanklarında bu duygusal hayvanları tutsak etmeye ve işkence yapmaya devam eden tüm dünya ülkelerine yayılması en büyük dileğimiz olmaya devam ediyor.
Her yerde Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio’nun nasıl ateşli ve tutkulu bir çevreci olduğunu anlamak için instagram hesabına bakmak yeterli.
Kendinden, işlerinden çok çevreyle, küresel ısınmayla ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu konuda ciddi bir aktivist olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Ünlü oyuncunun Brad Pitt ve Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Quentin Tarantino filmi “Once Upon a Time in Hollywood” vizyona girmek için gün sayarken kendisi işte bu aktivist yönüyle ilgili bir heyecan daha yaşamakta.
DiCaprio’nun yapımcılığını ve anlatıcılığını üstlendiği “Ice on Fire” adlı belgesel, 11 Haziran’da HBO’da prömiyerini yaptı.
“Ice on Fire”, iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve çevre felaketleriyle mücadele eden uzmanların hikayelerine odaklanıyor.
Gramofhan
Artık ikinci evim dediğim Gaziantep’te bu sene açılan ve büyük ilgi gören Gramofhan’ın methini çok duymuştum.
Burası müzik tutkunları için bir cennet, bir müzik müzesi.
Çok plakçı gezdim, bu kadar özenle tasarlanmışına rastlamadım.
Açılışa katılan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada pek çok plağı bulunan Gülden Karaböcek ve Ahmet Selçuk İlkan da hayranlıklarını anlata anlata bitirememişler zaten.
Mehmet Özcan’ın yıllardır biriktirdiği plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoları sergilediği Gramofhan, kısa sürede Gaziantep’e gelen yerli ve yabanı turistlerin ilk uğrak yeri haline gelmiş bile.
30 binin üzerinde eserin yer aldığı dükkanda taş plaktan 45’liklere 20 bini aşkın plak var.
Mehmet bey sadece orta yaş ve üzeri değil, gençlerin de eski şarkılara, plaklara olan merakından bahsetti.
“Plak dinlerken ağlayan insanlar oluyor” diyen Mehmet Özkan, Gramofhan’a özel kahve ve kahve sunumu ile bir başka ayrıcalık daha yaratmış.
Burada kahve dünyanın dört bir köşesinden toplanmış, antika değerindeki kahve fincanları ile sunuluyor.
Camekan korumanın ardındaki fincanlardan beğendiğinizi seçiyorsunuz ve kahveniz o fincanla geliyor.
Kahvenizi yudumlarken plaktan çalan nostaljik şarkıları dinlemenin de keyfini yaşıyorsunuz.
200 yıllık, el boyaması, kabartma bir fincanda kahvemi yudumlarken bir plağım olması gerektiğini düşündüm ben de.
Gözyaşlarım Anlatır ve Kulakların Çınlasın şarkılarını en kısa zamanda 45’lik haline getirip Gramofhan’da yerimi alacağım.
Kanada’ya alkış
Kanada’dan hayvan hakları konusunda güzel haber geldi.
Ülkede balina ve yunusların tutsaklık altında gösteri yapmaya zorlanması yasaklandı.
Kanada sınırları içinde balina ve yunus gösterileri yapan merkezler bünyelerinde bulunan hayvanları artık üretemeyecek.
Buralara yeni balina ya da yunus girişi de yasaklandı.
Yasağın delmeye kalkanlar 200 bin dolar para cezasına çarptırılacak.
Kanada’yı alkışlarken, bu şahane yasağın su tanklarında bu duygusal hayvanları tutsak etmeye ve işkence yapmaya devam eden tüm dünya ülkelerine yayılması en büyük dileğimiz olmaya devam ediyor.
Her yerde Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio’nun nasıl ateşli ve tutkulu bir çevreci olduğunu anlamak için instagram hesabına bakmak yeterli.
Kendinden, işlerinden çok çevreyle, küresel ısınmayla ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu konuda ciddi bir aktivist olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Ünlü oyuncunun Brad Pitt ve Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Quentin Tarantino filmi “Once Upon a Time in Hollywood” vizyona girmek için gün sayarken kendisi işte bu aktivist yönüyle ilgili bir heyecan daha yaşamakta.
DiCaprio’nun yapımcılığını ve anlatıcılığını üstlendiği “Ice on Fire” adlı belgesel, 11 Haziran’da HBO’da prömiyerini yaptı.
“Ice on Fire”, iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve çevre felaketleriyle mücadele eden uzmanların hikayelerine odaklanıyor.