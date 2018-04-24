Gezgin star



Ne yapar eder kendine gezecek bir yer bulur, bunun için bir fırsat yaratır.

Geçen gün Kalp Atışı dizisinin Ali Asaf’ı Gökhan Alkan’laydık.

Yine yollara düşüyormuş.

Yine diyorum, çünkü bu ilk gidişi değil.

Geçen yıl bir sırt çantasıyla Avrupa’yı 52 günde gezdiğini anlattı bana.

Ama öyle tur şirketiyle ya da bir rehber eşliğinde diye düşünmeyin.

Tamamen kendisi ayarlıyor programı.

Hani bizim gençlik yıllarının Interrail’i gibi.

At çantanı sırtına, bilinmezlerin heyecanıyla yola çık kafası.

Sıla’nın o çok sevdiğim Kafa Nereye Biz Oraya şarkısı gibi.

Gökhan’ın bu yılki rotası Doğu Avrupa.

Polonya’dan başlayarak 13 ülke gezecek.

Kullanacağı araçlar uçak, tren, otobüs, bisiklet, taksi ve Blablacar’mış.

Genç starların dünya vatandaşlığı hoşuma gidiyor.

Gökhan gezip dönsün, biriktirdiği, anlatacağı çok şey olacaktır.

Blablacar’la İstanbul-Ankara 32 TL

“Hayat paylaşınca güzel” mottosundan yola çıkanlar, ev, oda, restoranda masa derken transferi de paylaşmaya başladı.

Yukarıda Blablacar’dan söz etmiştim.

Meğerse ne çok kullananı varmış.

Çok az bir parayla sizle aynı yöne giden araca biniyor ve gittiği yere kadar onunla seyahat ediyorsunuz.

Roommate gibi carmate oluyorsunuz.

Odayı paylaşmanın aracı paylaşma versiyonu gibi bir şey yani.

Bu yöntemle İstanbul’dan çıkıp, sınırı geçip Avrupa’ya gidenler bile varmış.

Yol arkadaşlığı kıymetlidir, Blablacar’la seyahat ederken kanka da olunuyor.

Az paraya otostopla seyahat gibi bir şey olan bu yöntemi incelemek için Blablacar.com.tr’ye girebilirsiniz.

“Güvenli mi?” sorusu aklınıza gelecektir, kimlik doğrulama yöntemi ile bu sorunu çözmüşler.

Ayrıca yolculuk sonunda birlikte seyahat ettiğiniz arkadaşınıza puan da veriyorsunuz.

Şu anda İstanbul-Ankara arası yolculuk paylaşımı 32 TL, İstanbul-İzmir 34 TL.

Ankara-Antalya arasını da 34 TL’ye konforlu şekilde gidebiliyorsunuz.

Şahane bence.

Kedi evlerine dikkat

Bahar geldi diye seviniyoruz normalde.

Ama ben baharla birlikte gelen kedi yavrularını pek sevmiyorum.

Çoğunu ölüm, hastalık bekliyor çünkü.

Hele bir de bizlerin iyi niyetle yaptığı o kedi evleri var ki, onlar tam bir tuzak.

Bu aralar kedi evlerinde köpekler tarafından sıkıştırılarak öldürülen çok kedi duydum.

Size tavsiyem bu evleri mümkün olduğunca köpeklerin ulaşamayacağı yerlere koymanız.

Etrafları sadece kedilerin geçebileceği tellerle çevrilirse çok daha iyi olur tabii.

Ama hepsinden önemlisi kısırlaştırma.

Sokaklardaki hayvanların giderek zorlaşan yaşam şartları göz önüne alındığında, en etkili önlem bu...