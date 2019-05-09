Genç olmadığım için cezalandırılıyorum

Bir insanın yaşına bakarak ona karşı önyargı oluşmasına, yaşa göre sevgili yakıştırılıp, yaşa göre saygı gösterilip, yaşa göre iş verilmesine, özetle yaşa göre algılanmasına ageizm, yani yaş ayrımcılığı deniliyor.
Hayatımızın her anında etkili olsa da belki farkına varmadığımız bu duruma geçtiğimiz gün Madonna dikkat çekti.
60 yaşına giren şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda “Ageizm ile savaşıyorum” dedi ve şöyle yakındı: “İnsanlar hep bir sebepten dolayı beni susturmaya çalışıyordu; yeterince iyi olmadığım, yeterince iyi şarkı söylemediğim, yeterince yetenekli olmadığım, yeterince evlenmediğimden dolayı...
Şimdi de yeterince genç değilim. Şimdi ben ageizm ile savaşıyorum. 60 yaşına girdiğim için cezalandırılıyorum.”
Ageizm gerek ikili ilişkilerde, gerekse iş hayatında karşımıza sorun yumakları çıkaran bir durum.
Amerika, iş ilanlarında ırk, cins, din, milliyet gibi ayrımcılıkların yanı sıra üst yaş sınırını da yasaklayarak ageizm’e savaş açtı, bir ilk imza attı.
Kimseye “bu iş için fazla yaşlısın” dememeye özen gösteriyorlar.
Ama yine de pek çok sektörde üstü kapalı ve yadsınamaz bir yaş baskısı var.
Madonna gibi hayattan emekli olmak istemeyenler de buna karşı var gücüyle savaşıyor.
Ünlü yıldızın cebinden 5 milyon dolar vererek Billboard ödüllerinde hologram şov hazırlaması da bu savaşın bir ürünüydü aslında.
Bizde ise bu savaşın baş komutanı hiç kuşkusuz Ajda Pekkan.
Madonna’nın gelip, ageizm karşısında dimdik duran, ondan yara almak yerine tam tersine yıllar geçtikçe daha da güçlenen Ajda Pekkan örneğini görmesi lazım sanırım.
Mayıs ayı MS ayı
Dernek işi zordur, karşılıksız emek ister, çaba, özveri ister.
Başaramadığınızı, yetemediğinizi düşündüğünüz anlarda sabır, dayanma gücü ister.
Kurucu başkanı olduğum HAÇİKO Derneği 10’uncu yılına girdi, oradan biliyorum.
Türkiye MS (Multiple Skleroz) Derneği de dile kolay 30’uncu yılını geçen gün kutladı.
Mayıs ayı tüm dünyada MS farkındalık ayı olarak geçiyor.
Yönetim kurulu başkanı Uzman Dr. Melih Tütüncü ve yönetim kurulu üyesi Gökçe Sağır’dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldım.
MS kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte zedelenmelere yol açan bir hastalık.
En çok 20-40 yaşları arasında ortaya çıkan bu merkezi sinir sistemi bozukluğu, işlevsel kayıplara neden olduğundan günlük hayatı hayli etkileyebiliyor.
Dünyada 2.5 milyon, ülkemizde ise 60-65 bin MS hastası var.
MS gündelik hayatı ve iş hayatını da etkileyen bir hastalık olduğu için MS hastalarının işyerlerinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar derneğin avukatları tarafından çözülüyor.
MS’in kesin tedavisi hâlâ yok, ama tanı ve egzersizler çok önemli.
Derneğin Şişli’deki binasında MS hastaları için fizyoterapi seansları ve psikoterapiler yapılıyor, pek çok işlevsel bozukluk önlenebiliyor.
Unutulmaz bir film repliği
“Sevdiğin tek kişiyle olamadığında, seni
seven tek kişiyle kalabilir misin?”
(Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay)
Genç olmadığım için cezalandırılıyorum
Bir insanın yaşına bakarak ona karşı önyargı oluşmasına, yaşa göre sevgili yakıştırılıp, yaşa göre saygı gösterilip, yaşa göre iş verilmesine, özetle yaşa göre algılanmasına ageizm, yani yaş ayrımcılığı deniliyor.
Hayatımızın her anında etkili olsa da belki farkına varmadığımız bu duruma geçtiğimiz gün Madonna dikkat çekti.
60 yaşına giren şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda “Ageizm ile savaşıyorum” dedi ve şöyle yakındı: “İnsanlar hep bir sebepten dolayı beni susturmaya çalışıyordu; yeterince iyi olmadığım, yeterince iyi şarkı söylemediğim, yeterince yetenekli olmadığım, yeterince evlenmediğimden dolayı...
Şimdi de yeterince genç değilim. Şimdi ben ageizm ile savaşıyorum. 60 yaşına girdiğim için cezalandırılıyorum.”
Ageizm gerek ikili ilişkilerde, gerekse iş hayatında karşımıza sorun yumakları çıkaran bir durum.
Amerika, iş ilanlarında ırk, cins, din, milliyet gibi ayrımcılıkların yanı sıra üst yaş sınırını da yasaklayarak ageizm’e savaş açtı, bir ilk imza attı.
Kimseye “bu iş için fazla yaşlısın” dememeye özen gösteriyorlar.
Ama yine de pek çok sektörde üstü kapalı ve yadsınamaz bir yaş baskısı var.
Madonna gibi hayattan emekli olmak istemeyenler de buna karşı var gücüyle savaşıyor.
Ünlü yıldızın cebinden 5 milyon dolar vererek Billboard ödüllerinde hologram şov hazırlaması da bu savaşın bir ürünüydü aslında.
Bizde ise bu savaşın baş komutanı hiç kuşkusuz Ajda Pekkan.
Madonna’nın gelip, ageizm karşısında dimdik duran, ondan yara almak yerine tam tersine yıllar geçtikçe daha da güçlenen Ajda Pekkan örneğini görmesi lazım sanırım.
Mayıs ayı MS ayı
Dernek işi zordur, karşılıksız emek ister, çaba, özveri ister.
Başaramadığınızı, yetemediğinizi düşündüğünüz anlarda sabır, dayanma gücü ister.
Kurucu başkanı olduğum HAÇİKO Derneği 10’uncu yılına girdi, oradan biliyorum.
Türkiye MS (Multiple Skleroz) Derneği de dile kolay 30’uncu yılını geçen gün kutladı.
Mayıs ayı tüm dünyada MS farkındalık ayı olarak geçiyor.
Yönetim kurulu başkanı Uzman Dr. Melih Tütüncü ve yönetim kurulu üyesi Gökçe Sağır’dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldım.
MS kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte zedelenmelere yol açan bir hastalık.
En çok 20-40 yaşları arasında ortaya çıkan bu merkezi sinir sistemi bozukluğu, işlevsel kayıplara neden olduğundan günlük hayatı hayli etkileyebiliyor.
Dünyada 2.5 milyon, ülkemizde ise 60-65 bin MS hastası var.
MS gündelik hayatı ve iş hayatını da etkileyen bir hastalık olduğu için MS hastalarının işyerlerinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar derneğin avukatları tarafından çözülüyor.
MS’in kesin tedavisi hâlâ yok, ama tanı ve egzersizler çok önemli.
Derneğin Şişli’deki binasında MS hastaları için fizyoterapi seansları ve psikoterapiler yapılıyor, pek çok işlevsel bozukluk önlenebiliyor.
Unutulmaz bir film repliği
“Sevdiğin tek kişiyle olamadığında, seni
seven tek kişiyle kalabilir misin?”
(Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay)