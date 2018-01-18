Erkekler de taciz edilmiş!

Olayın flörtle, kur yapmakla alakası yok, özünde şu var:

Parayı, mevkiyi ve gücü elinde bulunduran, bunları kullanarak önüne gelene cinsel istismarda bulunuyor ve üstelik bunu kendilerine hak görüyor.

Harvey Weinstein ile sinema dünyasında hortlayan taciz skandalı şimdi moda dünyasına sıçradı.

Bir yapımcının rol vereceği kadına pervasızca asılmaktan, cinsel saldırıda bulunmaktan kaçınmadığını öğrenmiştik.

Şimdi moda dünyası benzer konuları konuşmaya ve içini dökmeye başladı.

Bu kez suçlananlar moda fotoğrafçıları, suçlayanlar ise erkek modeller!

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Bruce Weber hakkında 15, Mario Testino hakkında ise 13 erkek model cinsel taciz iddiasında bulundu.

Moda dünyasının tepesindekilerin buna tepkisi gecikmedi tabii.

Anna Wintour ve İngiliz Vogue bu iki fotoğrafçıyla çalışmayacaklarını açıkladı.

Bir sonraki darbe benzer açıklamalarla Burberry ve Michael Kors’tan geldi.

Bir Burberry yetkilisi, güvenli ve adil bir çalışma ortamı sağlamak istediklerini, bu iki isme artık iş vermeyeceklerini açıkladı.

Suçlamalara gelirsek...

Testino’nun 1990’lı yıllarda erkek modellerin önünde mastürbasyon yaptığı söyleniyor.

Weber ise modelleri nefes egzersizlerini tamamen soyunarak yapmaya zorluyor ve bu esnada cinsel organlarına dokunuyormuş.

71 yaşındaki Weber, Calvin Klein’dan Abercrombie & Fitch’e pek çok markanın çekimlerini yapmış ve en son Vogue dergisinin editörü olarak atanmıştı.

63 yaşındaki Testino ise moda fotoğraflarının yanı sıra sık sık İngiliz kraliyet ailesinin fotoğraflarını çekiyordu.

En son bu ay, Amerikan Vogue dergisi kapağı için Serena Williams ile bebeğinin fotoğrafını çekmişti.

Mesleklerinin zirvesindeki bu iki fotoğrafçı, çalıştıkları erkek modeller tarafından çekimlerde hem agresif hem de flörtöz olmakla suçlandı.

Üstüne çıplak olmaya zorlanma, bolca ellenme ve karşılarında mastürbasyon yapılmaya kadar gidilmiş işte.

Yani erkek modeller de aynı Hollywood’un kadın yıldızları gibi şöhret yolunda pek çok bedel ödemeye zorlanmış.

Bu son iddialarla birlikte, kadınların erkekler tarafından kendilerine yapılan cinsel saldırıları açıkladıkları #metoo akımı şekil değiştirmiş oldu.

Artık sadece #metoo yok, #mentoo da var...

Şimdi merak ediyorum, bazı erkek yazarlar, tacize karşı duruşumuzu eleştirmeye devam edecek mi, çıkıp hâlâ “aman erkektir, biraz da flörtöz olsun, kur yapsın, her şeyi eleştiren bu kafayla ilişkileri, cinselliği öldüreceksiniz” diyebilecek mi acaba?

Kürk çiftliğine son



İyi haber; Norveç kürk çiftliklerini yasaklama kararı aldı.

Alınan bu kararla, her yıl 800 bin hayvanın işkence görmesi ve öldürülmesi engellenmiş olacak.

Hayvan hakları adına atılan bu büyük adımın devamının gelmesi umuduyla.