En minik eylemci

İnsanoğlu büyüyünce kirleniyor biraz. Bu yüzden çocukları ve hayvanları hep ayrı bir yere koyuyorum, onları daha çok seviyorum. Daha sıkı sarılıyor, daha samimi iletişim kurabiliyorum.

Kucağımdaki bu minik kız henüz 15 aylık.

Sokaktaki köpekleri iğneyle bayıltan, bir kısmının ölümüne neden olan, kalanını da barınağa tıkan Eyüp Sultan Belediyesi önündeki eylemde o da vardı.

Belediye binasının önünde toplanan kalabalığın içinde yer alarak, hayvanları kötü insanlardan koruması, savunması gerektiğiyle ilgili ilk tecrübesini yaşamış oldu. O da bizden artık.

Hayatı boyunca çok üzülecek, içi yanacak belki ama bu sevgiyi bir kere yaşadığı için bu yoldan asla sapmayacak.

Ne demiş ünlü yazar Anatole France: “İnsan bir hayvanı gerçekten sevene dek ruhunun yarısı uykudadır.”

Eyüp Sultan’a suç duyurusu

Pazar günü haftalardır süregelen sokak köpekleri katliamına dur demek, tepki göstermek için Eyüp Sultan Belediyesi önünde toplandık.

Küpeli hayvanlar dozajı iyi ayarlanmamış iğnelerle toplanmış, bir kısmı hayatını kaybetmiş, pek çok anne yavrusundan koparılmış, küpeli, aşılı ve sağlıklı köpekler doğal ortamlarından alınıp kafeslere, hapse atılmıştı.

Eylemde, kurucu başkanı olduğum HAÇİKO’nun da aralarında olduğu pek çok sivil toplum örgütü hazır bulundu.

HAÇİKO yönetim kurulu üyesi avukatlarımız Yıltay Günay ve Serdar Uluç aracılığı ile suç duyurusu yapacağımızı açıkladık.

Ortada bir suç, kanuna tamamen aykırı bir durum var çünkü. Şu an yürürlükte olan 5199 no’lu kanunun 6. maddesi şöyle diyor: “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”

Şimdi devletimizin bu kanunsuzluğa el atmasını, kanunu çiğneyen Eyüp Sultan Belediyesi’ne ve başkanına gerekli cezayı vermesini, usulsüzce toplanan hayvanların bir an önce yerlerine bırakılmasını bekliyoruz.

Çevik kuvvet neden geldi?

Eyüp Sultan Belediyesi önündeki eylemimize çevik kuvvet de geldi.

Gerek yoktu ki.

Biz hayvanseverler zarar vermeyiz.

Tam tersine yaşatmak, sevmek, merhameti, iyiliği sağlamak için varız.

Bilmem anlatabildim mi?

Balat ve Meryemi Kilisesi

En sevdiğim seyahat yazarı, tarihçi, Boğaziçi Üniversitesi’nden okul arkadaşım Saffet Emre Tonguç’un turlarını duymayan yoktur (Oscar’lı Christopher Walken bile duymuş, İstanbul’u Saffet’le gezdi), varsa da çok şey kaçırıyordur.

Bu yaz Saffet’in bir Boğaz turuna katıldım, İstanbul’la ilgili bilmediğim bir sürü şey öğrendim, enfes bir gün geçirdim, öyle ki tadı hâlâ damağımda.

En sıkı takipçisiyim diyebilirim.

Saffet yarın Brand Week kapsamında “İstanbul’da yaşamayın, İstanbul’u yaşayın” söylemiyle misafirlerini Balat’a götürüyor.

Moğollar’ın Meryemi Kilisesi ve Rum Lisesi gibi normalde kapalı olan yerleri özel olarak açtıracak.

Bu yerlerin ilginç hikayeleriyle süslenecek turda Patrikhane’ye de gidilecek ve renkli sokaklarda dolaşılacak.

Hava da güneşli görünüyor yarın, aklınızda olsun.