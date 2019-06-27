Ekşi Sözlük 20 yaşında

Ekşi Sözlük’te adıma açılan 100’ü aşkın sayfa ve girilen binlerce entry arasında beni övenler de var, yerden yere vuran hatta yerin dibine sokanlar da.
Onları okurken haksızlıklar karşısında üzüldüğüm de oldu, eleştirilerden ders çıkardığım da.
Ama ben hep sevdim Ekşi Sözlük’ü, oradan çok şey öğrendim, keyifle takip ettim.
Yazarların parlak zekalarına, espri anlayışlarına, yaratıcılıklarına, hayal güçlerine hayran oldum ve olmaya devam ediyorum.
“Ra” için “Mısırlı bulmaca tanrısı” (ssg) demeyi akıl eden bir tayfaya hayran olunmaz mı?
İşte saydığım bu nedenlerden dolayı geçen gün katıldığım Ekşi Sözlük 20’nci yıl partisinde evimde hissettim kendimi.
Parti de pek güzeldi zaten.
Hayli kalabalıktı ve geçtiğimiz yıl Montreux Caz Festivali’nde En İyi Çıkış Yapan Grup seçilen Islandman şahane bir performans sergiledi.
Islandman ayrı bir yazı konusu olacak tabii ama ben bugün parti çıkışında dağıtılan “20 Yılın En Beğenilen Entry’lerinden Derlemeler”den birkaç tanesini sizle paylaşmak istiyorum.
İlki eğlenceli, ikincisi ise boğazında bir yumruk olup kalıyor insanın.
Bu vesile ile de Ekşi Sözlük’ün 20’nci yılını bir kez daha kutluyor, nice 20 yıllara diyorum.
Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler
“Entry’ler arasında dolaşırken ‘ekmeği kesin’ kısmını okuyup, benim gibi ‘Evet kestik, arasına ne koyacağız acaba?’ diye düşünüyorsan, sen de yanlış başlıktasın.”
16.11.2015 - 09.36 / yamaha ya degil
Çocukken babanın işyerine gitmek
“Babayla baba olmaktır. O dükkanda çalışırken sen de yanında kendince işler yaparsın, kağıda bir şeyler çizersin, tükenmez kalemle çizgi roman falan yaparsın.
Sonra baban bakar çizdiklerine ‘okurum ben bunları, kaça satarsın’ der. Sen de iki sakız fiyatına (ama kdv dahil) satarsın babana onları. Kendini çok önemli ve büyük bir iş yapmış hissedersin.
Babanın dükkanı evin erkeklerinin önemli ve büyük işler yaptığı bir yerdir senin için.
Sonra bunları unutursun. 15 yıl falan geçer. Çoktan başka şehre gitmişsindir. Bir gün baban ölür. Dükkanı boşaltırken en üstteki rafın arka taraflarından bütün o çizgi romanlar ve yaptığın tüm karalamalar çıkar.
Bir daha da unutmazsın.”
31.01.2012 - 02.46 / ssg
Siyah İnci’den şarkılar
Bu gece Bodrum’da Della Miles’ı dinleyeceğim.
Della Miles’ın adını “Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman oldu” haberleriyle duymuştuk.
Yeni Zelanda saldırılarından etkilenen Amerikalı şarkıcı İstanbul’da Müslüman olmuştu.
Son zamanlarda ise daha çok sahne performansından bahsediliyor.
“Whitney Houston dünyaya yeniden inmiş ve şarkı söylüyor” yorumlarını sıkça duyuyorum Della için.
Bunda uzun yıllar Whitney Houston’ın vokalistliğini yapmış olmasının etkisi var tabii.
Ama sadece Houston değil Michael Jackson’ın da vokalistiydi Della Miles.
Yani nam-ı diğer Siyah İnci’nin repertuvarında Michael Jackson şarkıları da var.
Ama ben en çok Türkçe söyleyeceği şarkıları merak ediyorum.
“Yalnızım” şarkısına yenilerini eklemiş mi, bu gece göreceğim.
Ekşi Sözlük 20 yaşında
Ekşi Sözlük’te adıma açılan 100’ü aşkın sayfa ve girilen binlerce entry arasında beni övenler de var, yerden yere vuran hatta yerin dibine sokanlar da.
Onları okurken haksızlıklar karşısında üzüldüğüm de oldu, eleştirilerden ders çıkardığım da.
Ama ben hep sevdim Ekşi Sözlük’ü, oradan çok şey öğrendim, keyifle takip ettim.
Yazarların parlak zekalarına, espri anlayışlarına, yaratıcılıklarına, hayal güçlerine hayran oldum ve olmaya devam ediyorum.
“Ra” için “Mısırlı bulmaca tanrısı” (ssg) demeyi akıl eden bir tayfaya hayran olunmaz mı?
İşte saydığım bu nedenlerden dolayı geçen gün katıldığım Ekşi Sözlük 20’nci yıl partisinde evimde hissettim kendimi.
Parti de pek güzeldi zaten.
Hayli kalabalıktı ve geçtiğimiz yıl Montreux Caz Festivali’nde En İyi Çıkış Yapan Grup seçilen Islandman şahane bir performans sergiledi.
Islandman ayrı bir yazı konusu olacak tabii ama ben bugün parti çıkışında dağıtılan “20 Yılın En Beğenilen Entry’lerinden Derlemeler”den birkaç tanesini sizle paylaşmak istiyorum.
İlki eğlenceli, ikincisi ise boğazında bir yumruk olup kalıyor insanın.
Bu vesile ile de Ekşi Sözlük’ün 20’nci yılını bir kez daha kutluyor, nice 20 yıllara diyorum.
Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler
“Entry’ler arasında dolaşırken ‘ekmeği kesin’ kısmını okuyup, benim gibi ‘Evet kestik, arasına ne koyacağız acaba?’ diye düşünüyorsan, sen de yanlış başlıktasın.”
16.11.2015 - 09.36 / yamaha ya degil
Çocukken babanın işyerine gitmek
“Babayla baba olmaktır. O dükkanda çalışırken sen de yanında kendince işler yaparsın, kağıda bir şeyler çizersin, tükenmez kalemle çizgi roman falan yaparsın.
Sonra baban bakar çizdiklerine ‘okurum ben bunları, kaça satarsın’ der. Sen de iki sakız fiyatına (ama kdv dahil) satarsın babana onları. Kendini çok önemli ve büyük bir iş yapmış hissedersin.
Babanın dükkanı evin erkeklerinin önemli ve büyük işler yaptığı bir yerdir senin için.
Sonra bunları unutursun. 15 yıl falan geçer. Çoktan başka şehre gitmişsindir. Bir gün baban ölür. Dükkanı boşaltırken en üstteki rafın arka taraflarından bütün o çizgi romanlar ve yaptığın tüm karalamalar çıkar.
Bir daha da unutmazsın.”
31.01.2012 - 02.46 / ssg
Siyah İnci’den şarkılar
Bu gece Bodrum’da Della Miles’ı dinleyeceğim.
Della Miles’ın adını “Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman oldu” haberleriyle duymuştuk.
Yeni Zelanda saldırılarından etkilenen Amerikalı şarkıcı İstanbul’da Müslüman olmuştu.
Son zamanlarda ise daha çok sahne performansından bahsediliyor.
“Whitney Houston dünyaya yeniden inmiş ve şarkı söylüyor” yorumlarını sıkça duyuyorum Della için.
Bunda uzun yıllar Whitney Houston’ın vokalistliğini yapmış olmasının etkisi var tabii.
Ama sadece Houston değil Michael Jackson’ın da vokalistiydi Della Miles.
Yani nam-ı diğer Siyah İnci’nin repertuvarında Michael Jackson şarkıları da var.
Ama ben en çok Türkçe söyleyeceği şarkıları merak ediyorum.
“Yalnızım” şarkısına yenilerini eklemiş mi, bu gece göreceğim.