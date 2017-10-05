Ekonomi Bakanımızdan mesaj var



Faytona koşulduğu için ömrü kısalan atlara, su parklarında işkence gören yunuslara, barınaklarda sevgi, ilgi bekleyen köpeklere dikkat çektik.

Bize bir destek de Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ve ailesinden geldi.

Nihat Bey, petshop’lardan hayvan satın almaya karşı olduğunu, en doğrusunun sahiplenmek olduğunu kendi ailesinden verdiği örnekle vurguladı.

Zeybekçi ailesinin sadık dostları Ballı ve Karagöz’ün hikayelerini ve fotoğraflarını paylaştı benimle.

Ballı’yı satın almadan bir arkadaşından sahiplenmiş Zeybekçi ailesi.

Karagöz’ü ise sokakta bulmuşlar ve aileye katmışlar.

Denizli’deki evlerinin bahçesinde verdikleri mutlu pozlarda gördüğünüz Karagöz’ün patilerinden biri engelli ama yine de tüm aileyi sahiplenmekten ve Zeybekçi’nin deyimiyle “korumacı ağabey” olmaktan asla vazgeçmiyor.

Ekonomi Bakanımız, bu iki sadık dostla geçirdiği zamanların yoğun temposuna ilaç gibi geldiğinin ve tüm yorgunluğunu unutturduğunun altını çizmemi istedi.

Zeybekçi’nin 4 Ekim mesajını tekrarlayayım: “Sokaklardaki veya barınaklardaki hayvanları sahiplenmeliyiz. Bu, hayvanların satın alınarak sahiplenilmesinden çok daha doğru...”

4 Ekim vesilesiyle irtibat kurduğumuz Nihat Zeybekçi ile en kısa zamanda bir araya gelmek ve çıkmasını beklediğimiz yeni hayvan hakları yasasının da içinde olduğu bir sohbet gerçekleştirmek üzere sözleştik.

Kendisinin 5199 no’lu yasanın değişmesi için bize yardımcı olacağına inanıyorum.

Dany’nin kulisinden canlı yayın

Okullar açıldı, tatil bitti, herkes şehre döndü ve Harbiye Açıkhava konserleri için aslında en doğru zaman da başlamış oldu.

Ekim ayında Harbiye yine dopdolu; Teoman’dan (konseri bu gece) MFÖ’ye, Athena’dan Kenan Doğulu’ya kadar pek çok önemli isim ve grup İstanbullular ile buluşacak.

Benim Harbiye buluşmam ise bir yabancıyla, Dany Brillant ile...

Dany Brillant, Türkiye’ye ilk kez Erkan Özerman aracılığı ile gelmiş ve her gelişinde Türk halkını ne kadar çok sevdiğini vurgulamıştı.

Napolyon’un “Dünya tek bir ülke olsaydı baş şehri İstanbul olurdu” cümlesini her gittiği yerde söylemeye devam ediyor.

Türk dostu bu ünlü Fransız şarkıcıyla buluşmamız konserle kalmayacak, yarın kulisinden sizlere canlı yayın da yapacağım.

Fransızca şarkıların ve Latin ezgilerin vazgeçilmez isminden Histoire d’un Amour’u dinlemeyi sabırsızlıkla beklerken en çok da efsane olduğu söylenen sahnesini merak ediyorum.

Bu uzun boylu, karizmatik adama sahnede dans etmek de pek yakışıyor diyor izleyenler.

Hadi bakalım, bugün Teoman, yarın Dany Brillant, sonraki günlerde de birbirinden değerli isimler için Harbiye’deyiz.