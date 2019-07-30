Derya’ya dikkat

Bir Hakan Altun keşfi; Derya Bedavacı.
“Kavuşmalıyız” şarkısında düet yaptılar.
Hakan ona “Türkiye’nin Buika’sı” diyor ve bence doğru söylüyor.
Derya o harika sesiyle dinleyenin en derinine dokunuyor, “Yok buraya çıkamaz” dediğiniz her notaya çıkıyor, hem de hiç zorlanmadan.
İzmir tanır, dinler ve severmiş kendisini, şimdi ünü tüm Türkiye’ye yayılacak gibi.
Bu kıza dikkat diyorum, bir kenara yazın siz de...
Aile meclisine cevabım; “evet”
Derya Bedavacı, Hüsnü Şenlendirici ile her hafta Bodrum Forte’de sahneye çıkıyor.
Geçen hafta Hakan Altun, Celil Nalçakan ve Tuncay Şanlı ile birlikte izledim sahnelerini.
Hayran kaldık diyebilirim.
Bu arada geceden birkaç not da iletmeden geçmeyeyim.
O gece Hüsnü Şenlendirici’nin oğlu Ergün ve kızı Naz da sahneye çıktı, Ergün klarnet çaldı, Naz şarkı söyledi, mest ettiler izleyenleri.
Ergün’ün, ismini aldığı trompet ustası dedesi ve babasının izinde emin adımlarla ilerlediği ortada.
Naz da sağlam bir ses.
İkisi de şahane bir gene sahip, çok şanslılar.
Genç Şenlendiriciler yolda diyebilirim.
“Üçü Bir Arada” oyunuyla tiyatro sahnesinde, “Bir Aile Hikayesi” dizisi ile de televizyon ekranlarında olmaya devam edecek olan Celil Nalçakan ise gecede başka bir yönüyle şaşırttı izleyenleri.
Sahnede, Semih Şentürk’ün eşi Pınar Şentürk’ün yazdığı şiiri okurken hepimiz için zamanı durdurdu.
“Sen hiç nefessiz kalmışken başkasına nefes oldun mu?
Çaresizken çare aramak için umut saçtın mı?
Sen hiç iyiyim derken, gözlerinle ölüyorum
dedin mi?”
Biz bu şiirin adını, içinde hiç evet geçmese de “evet” koyduk, çünkü her sorunun cevabı “evet”ti bizlerde.
Tamamı “aile meclisi” paylaşımıyla Celil’in sesinden, Hakan Altun eşliğiyle kendi Instagram sayfasında var.
Dinleyince eminim siz de benim gibi “Celil Nalçakan bir şiir albümü yapsın artık” diyeceksiniz.
Kediler ve mobilyalar
Ev kedilerinin o çok değerli (!) halı, mobilya ve eşyalara zarar vermesini önlemek isteyen bazı vicdansızlar bu hayvanların tırnaklarını söktürüyorlar maalesef.
Ve buna manikür gibi masum bir şey muamelesi yapıyorlar.
Hayvana hem fiziksel hem de ruhsal açıdan büyük zarar veren bu uygulama Avrupa’dan sonra Amerika’da da kanunen yasaklandı.
Bu yasayı geçirerek evcil hayvanları sahiplerinden koruyan şehir New York oldu.
Biz daha hayvana zulmü ceza kapsamına alamazken, New York’un hayvan hakları konusunda detay gibi
görünen bir
olayı bile kanunen yasaklaması alkışı hak ediyor.
Not: Evde, bahçede yaklaşık 20 kedim var.
Hiçbirinin tırnakları sökülü ya da törpülü değil.
Evin çeşitli yerlerine yerleştirdiğim tırmalama
ağaçları ve tahtalarıyla tırnaklarını kendileri törpülüyorlar zaten.
Ama bazen de koltukları kullanıyorlar.
Evin koltukları ilk alındıkları günden bile daha değerli hale geldiler benim gözümde.
Eşyaları değerli kılan yaşanmışlıklar çünkü.
Unutulmayan bir film repliği
“Dünyadaki her şeyi bilebilirsin. Ama bazı şeyleri öğrenmenin tek yolu denemektir.” (Can Dostum - Good Will Hunting)
Derya’ya dikkat
Bir Hakan Altun keşfi; Derya Bedavacı.
“Kavuşmalıyız” şarkısında düet yaptılar.
Hakan ona “Türkiye’nin Buika’sı” diyor ve bence doğru söylüyor.
Derya o harika sesiyle dinleyenin en derinine dokunuyor, “Yok buraya çıkamaz” dediğiniz her notaya çıkıyor, hem de hiç zorlanmadan.
İzmir tanır, dinler ve severmiş kendisini, şimdi ünü tüm Türkiye’ye yayılacak gibi.
Bu kıza dikkat diyorum, bir kenara yazın siz de...
Aile meclisine cevabım; “evet”
Derya Bedavacı, Hüsnü Şenlendirici ile her hafta Bodrum Forte’de sahneye çıkıyor.
Geçen hafta Hakan Altun, Celil Nalçakan ve Tuncay Şanlı ile birlikte izledim sahnelerini.
Hayran kaldık diyebilirim.
Bu arada geceden birkaç not da iletmeden geçmeyeyim.
O gece Hüsnü Şenlendirici’nin oğlu Ergün ve kızı Naz da sahneye çıktı, Ergün klarnet çaldı, Naz şarkı söyledi, mest ettiler izleyenleri.
Ergün’ün, ismini aldığı trompet ustası dedesi ve babasının izinde emin adımlarla ilerlediği ortada.
Naz da sağlam bir ses.
İkisi de şahane bir gene sahip, çok şanslılar.
Genç Şenlendiriciler yolda diyebilirim.
“Üçü Bir Arada” oyunuyla tiyatro sahnesinde, “Bir Aile Hikayesi” dizisi ile de televizyon ekranlarında olmaya devam edecek olan Celil Nalçakan ise gecede başka bir yönüyle şaşırttı izleyenleri.
Sahnede, Semih Şentürk’ün eşi Pınar Şentürk’ün yazdığı şiiri okurken hepimiz için zamanı durdurdu.
“Sen hiç nefessiz kalmışken başkasına nefes oldun mu?
Çaresizken çare aramak için umut saçtın mı?
Sen hiç iyiyim derken, gözlerinle ölüyorum
dedin mi?”
Biz bu şiirin adını, içinde hiç evet geçmese de “evet” koyduk, çünkü her sorunun cevabı “evet”ti bizlerde.
Tamamı “aile meclisi” paylaşımıyla Celil’in sesinden, Hakan Altun eşliğiyle kendi Instagram sayfasında var.
Dinleyince eminim siz de benim gibi “Celil Nalçakan bir şiir albümü yapsın artık” diyeceksiniz.
Kediler ve mobilyalar
Ev kedilerinin o çok değerli (!) halı, mobilya ve eşyalara zarar vermesini önlemek isteyen bazı vicdansızlar bu hayvanların tırnaklarını söktürüyorlar maalesef.
Ve buna manikür gibi masum bir şey muamelesi yapıyorlar.
Hayvana hem fiziksel hem de ruhsal açıdan büyük zarar veren bu uygulama Avrupa’dan sonra Amerika’da da kanunen yasaklandı.
Bu yasayı geçirerek evcil hayvanları sahiplerinden koruyan şehir New York oldu.
Biz daha hayvana zulmü ceza kapsamına alamazken, New York’un hayvan hakları konusunda detay gibi
görünen bir
olayı bile kanunen yasaklaması alkışı hak ediyor.
Not: Evde, bahçede yaklaşık 20 kedim var.
Hiçbirinin tırnakları sökülü ya da törpülü değil.
Evin çeşitli yerlerine yerleştirdiğim tırmalama
ağaçları ve tahtalarıyla tırnaklarını kendileri törpülüyorlar zaten.
Ama bazen de koltukları kullanıyorlar.
Evin koltukları ilk alındıkları günden bile daha değerli hale geldiler benim gözümde.
Eşyaları değerli kılan yaşanmışlıklar çünkü.
Unutulmayan bir film repliği
“Dünyadaki her şeyi bilebilirsin. Ama bazı şeyleri öğrenmenin tek yolu denemektir.” (Can Dostum - Good Will Hunting)