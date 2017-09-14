Demet Akalın buna da el atsın

Haklı, sonuna kadar arkasındayım.

Ama Demet’ten aynı hassasiyeti sahne aldığı etkinliklerde, belediye festivallerinde de göstermesini rica ediyorum.

Açılıştı, düğündü, kutlamaydı, festivaldi falan, binbir bahaneyle çevreye, doğaya, hayvana son derece zararlı bu havai fişek gösterilerine devam ediliyor.

Bu görgüsüzlüğe tümden karşı olmak lazım.

Demet Akalın ve diğer tüm sanatçıları, organizatörleri, belediye başkanlarını ve belediyeleri uyarmaya, havai fişek gösterilerine karşı tavır almaya davet ediyorum.

Caddedeki trafik terörü-2

Bağdat Caddesi’ndeki motosiklet, otomobil ve gürültü teröründen söz ettiğim yazımın dokunduğu okur sayısına inanamadım.

O kadar çok mail geldi ki.

Meğer herkesin başındaymış bu dert, herkes şikayetçiymiş.

Üstelik sadece Bağdat Caddesi değil, Kadıköy, Moda, Bebek dahil İstanbul’un her yerinde aynı sorunlar yaşanıyormuş.

Peki çözüm ne olacak?

İnsanlar bunu soruyor. Gelecek hafta konunun trafik ve emniyet tarafını ele alacağım.

O zamana

kadar sizler bana yazmaya ve bu konuyla ilintili sorunları bildirmeye devam edin lütfen.

Şehit ailelerine burs veriyor

Konserlerimin vazgeçilmezi olan türkülerin başında “Yaylalar” gelir.

En sevdiğim asker türküsüdür.

Ve izleyicinin eşliğinin en fazla, en yüksek, en yürekten olduğu türkü de odur hep.

Askerler, Mehmetçik, polisimiz deyince kendimizden geçeriz.

Asker aileleri, şehit ve gaziler için yapılan her türlü yardım, iyilik de bu yüzden kıymetli.

Yönetmenlik, kurgu, oyunculuk gibi dallarda eğitim veren OFS Sinema Okulu’nun şehit ve gazi ailelerine yüzde 100 burs verdiğini duyunca işte bu yüzden çok sevindim.

Ve hemen duyurmak istedim.

Merkezi Florya’da olan ve “Yaşatarak öğretiyoruz” sloganıyla hizmet verecek olan bu okulda 19 eğitim programı bulunuyor.

İlhan Şeşen’in müzik, Güven Hokna’nın

oyunculuk, Emre Tilev’in ise spor spikerliği alanında eğitim kadrosunda yer aldığı OFS’de kayıtlar eylül sonuna dek devam edecek.

Şehit ve gazi çocukları arasında sinema ve oyunculukla ilgilenenler varsa kaçırmasın.