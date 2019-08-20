Danla Bilic, Enes Batur atışması

Malumunuz Instagram, Twitter ve YouTube yeni düzenlemelere gitti, algoritmalar değişince eski izlenmeler, beğeniler, alıntı yapmalar kalmadı.Rakamlar hayli düştü yani.
Durum böyle olunca da iş ya ikili, üçlü işbirlikleri yapmaya ya da başkalarına sataşmaya kaldı.
Demet Akalın ve Hande Yener o kavga gürültülerin ardından birbirlerine tekrar zeytin dalı uzattılar ve yakın gelecekteki işbirliklerini ilan ettiler.
Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Enes Batur ise birbirine girmeyi tercih etti.
Enes Batur, Danla Bilic’e gönderme yaparak “Mide ameliyatsız da kilo verilebiliyor” yazdı.
Bu sataşmaya sessiz kalmayan Danla da
“Tabii ki veriliyor Enescim ama ihtiyacın olan bazı şeylerin ameliyatlı da ameliyatsız da çözümü yok, ha bir de bak işine” diyerek polemiğe kafa göz girmiş oldu.
Dediğim gibi eski rakamalar mazide kaldığına göre popüler görünmek adına işbirliksiz ya da polemiksiz kimse kalmayacak gibi duruyor.
Seviye çok düşmezse seviniriz tabii.
Ziad Rahbani ilk kez Türkiye’de
Bir sanatçı düşünün, geleneksel Arap müziği ile cazı harmanlayıp ortaya şahane, leziz bir müzik çıkarsın.
Eserleri sadece bulunduğu coğrafyayı değil tüm dünyayı etkisi altına alsın.
Bir albümünün plağı 1000 Euro’ya alıcı bulsun.
Efsanevi müzisyen Fairuz’un oğlu, modern Arap müziğinin ünlü ismi Ziad Rahbani’den bahsediyorum.
Ziad Rahbani, Gişe Organizasyon ve DokuzSekiz Müzik işbirliğinde dört konserlik bir turne ile ilk kez Türkiye’ye geliyor.
Fairuz’un pek çok sevilen şarkısının da bestecisi olan ve onunla birlikte sekiz albüm yayınlayan Rahbani, sadece İstanbul değil Hatay, Ankara ve Mersin’de de konser verecek.
Rahbani’nin ilk konseri 25 Eylül akşamı Volkswagen Arena’da.
Efsanevi müzisyen 26 Eylül akşamı Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu’nda, 28’inde Ankara MEB Şura Salonu’nda, 29 Eylül akşamı ise Mersin’in yeni konser mekanı Mersin Jolly Joker’de hayranlarıyla buluşacak.
Ben güldüm sen de gül
“Ekmeği son lokmasına kadar yemeyi ve ağız dolusu gülmeyi unutma” demişti Nazım Hikmet.
Bir de “Bir kahkaha, bir kilo pirzola” derler.
Bu cümlenin pirzola göndermesini hem hayvan hakları hem de kolesterol açısından çok desteklemesem de (keşke çikolata falan deselerdi), anlatılmak istenenin kahkahanın verdiği mutluluk olduğunu anlıyoruz.
İşte kahkaha atmak bu kadar iyi, bu kadar faydalıyken hayatımıza yeni bir meydan okuma (challenge) girdi.
Şimdilerde herkes Instagram’da #bengüldümsendegül etiketi ile arkadaşlarına pas atıyor.
Instagram kahkaha videoları ve fotoğraflarıyla adeta çiçek açtı, neşe doldu.
Rojda Demirer ve Didem Balçın’ın fotoğraflarına bayıldım mesela.
Rojda’nın “Yüzünüz gözünüz birbirine karışırcasına gülün” cümlesine de.
Size de meydan okuyan olursa böyle gülmeyi düşünün derim.
Unutulmayan bir film repliği
“Yapan yapar, bilip de susan da suçludur.” (Ulak)
Danla Bilic, Enes Batur atışması
Malumunuz Instagram, Twitter ve YouTube yeni düzenlemelere gitti, algoritmalar değişince eski izlenmeler, beğeniler, alıntı yapmalar kalmadı.Rakamlar hayli düştü yani.
Durum böyle olunca da iş ya ikili, üçlü işbirlikleri yapmaya ya da başkalarına sataşmaya kaldı.
Demet Akalın ve Hande Yener o kavga gürültülerin ardından birbirlerine tekrar zeytin dalı uzattılar ve yakın gelecekteki işbirliklerini ilan ettiler.
Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Enes Batur ise birbirine girmeyi tercih etti.
Enes Batur, Danla Bilic’e gönderme yaparak “Mide ameliyatsız da kilo verilebiliyor” yazdı.
Bu sataşmaya sessiz kalmayan Danla da
“Tabii ki veriliyor Enescim ama ihtiyacın olan bazı şeylerin ameliyatlı da ameliyatsız da çözümü yok, ha bir de bak işine” diyerek polemiğe kafa göz girmiş oldu.
Dediğim gibi eski rakamalar mazide kaldığına göre popüler görünmek adına işbirliksiz ya da polemiksiz kimse kalmayacak gibi duruyor.
Seviye çok düşmezse seviniriz tabii.
Ziad Rahbani ilk kez Türkiye’de
Bir sanatçı düşünün, geleneksel Arap müziği ile cazı harmanlayıp ortaya şahane, leziz bir müzik çıkarsın.
Eserleri sadece bulunduğu coğrafyayı değil tüm dünyayı etkisi altına alsın.
Bir albümünün plağı 1000 Euro’ya alıcı bulsun.
Efsanevi müzisyen Fairuz’un oğlu, modern Arap müziğinin ünlü ismi Ziad Rahbani’den bahsediyorum.
Ziad Rahbani, Gişe Organizasyon ve DokuzSekiz Müzik işbirliğinde dört konserlik bir turne ile ilk kez Türkiye’ye geliyor.
Fairuz’un pek çok sevilen şarkısının da bestecisi olan ve onunla birlikte sekiz albüm yayınlayan Rahbani, sadece İstanbul değil Hatay, Ankara ve Mersin’de de konser verecek.
Rahbani’nin ilk konseri 25 Eylül akşamı Volkswagen Arena’da.
Efsanevi müzisyen 26 Eylül akşamı Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu’nda, 28’inde Ankara MEB Şura Salonu’nda, 29 Eylül akşamı ise Mersin’in yeni konser mekanı Mersin Jolly Joker’de hayranlarıyla buluşacak.
Ben güldüm sen de gül
“Ekmeği son lokmasına kadar yemeyi ve ağız dolusu gülmeyi unutma” demişti Nazım Hikmet.
Bir de “Bir kahkaha, bir kilo pirzola” derler.
Bu cümlenin pirzola göndermesini hem hayvan hakları hem de kolesterol açısından çok desteklemesem de (keşke çikolata falan deselerdi), anlatılmak istenenin kahkahanın verdiği mutluluk olduğunu anlıyoruz.
İşte kahkaha atmak bu kadar iyi, bu kadar faydalıyken hayatımıza yeni bir meydan okuma (challenge) girdi.
Şimdilerde herkes Instagram’da #bengüldümsendegül etiketi ile arkadaşlarına pas atıyor.
Instagram kahkaha videoları ve fotoğraflarıyla adeta çiçek açtı, neşe doldu.
Rojda Demirer ve Didem Balçın’ın fotoğraflarına bayıldım mesela.
Rojda’nın “Yüzünüz gözünüz birbirine karışırcasına gülün” cümlesine de.
Size de meydan okuyan olursa böyle gülmeyi düşünün derim.
Unutulmayan bir film repliği
“Yapan yapar, bilip de susan da suçludur.” (Ulak)