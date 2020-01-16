Cem Yılmaz derine iniyor

Hikayesi, senaryosu ve kurgusuyla adının hakkını veren iki film giriyor yarın vizyona; Cem Yılmaz imzalı “Karakomik Filmler 2”.
İki ciddi ve önemli meseleyi masaya yatırmış Cem.
Özellikle ilk film “Deli” benim son zamanlarda çok takıldığım bir adalet sistemi boşluğuna parmak basıyor.
Spoiler verip linç yememek adına daha fazla detaya girmiyorum ama “Deli”, yargıyı delmek adına neredeyse herkesin ezbere başvurduğu yöntemlere dokunuyor, dokunduruyor.
İyi araştırılmış, iyi yazılmış senaryo bu açıdan çok değerli.
Hatta hukuk ve tıp fakültelerinde ders olacak cinsten.
“Emanet” ise televizyondaki yarışma ve evlilik programlarıyla bir anda şöhretle tanışan yurdum insanının komedisi, hüznü, dramı, çirkinliği, hırsı vs. ne varsa şahane diyaloglar ve oyunculuklarla sıraya diziyor.
Ve Cem Yılmaz, Türk sinemasına iki önemli hikaye bırakarak çıtayı bir kez daha yukarı taşımış oluyor.
Baştan sona gülmek takıntısını bir kenara bırakarak, olması gerektiği yerde sağlam güldüren, kalbe dokunup hüzünlendiren, iç çektiren, düşündüren, derine inen, “işte budur” dedirten iki iyi film izlemek istiyorsanız, ki bence asıl keyif veren ve kafaya, ruha faydalı olan tam da budur, “Karakomik Filmler 2”yi kaçırmayın.,
Justin’in pis kokan terlikleri
Justin Bieber’in New York sokaklarında eşi Hailey Baldwin ile el ele dolaşırken giydiği bin 520 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) Louis Vuitton terliklere bakın. Ayakları kan ve vahşet kokuyor.
Vizon kürkten yapılan bu terlikler, gaz verilerek ya da boyunları kırılmak suretiyle öldürülen hayvanların kürkünden yapılma. Dahası, bu hayvanların hayatları da tam bir işkence.
Ölene dek küçücük kafeslerde tutuluyorlar.
Bu kafeslerde delirme noktasına geliyorlar tabii.
Aynı kafeste tutuldukları diğer hayvanlara ve hatta kendi kendilerine bile saldırdıkları oluyor.
Sömürülen ve acı sonla biten yaşamlar. Justin Bieber ve tüm diğer kürk giyen vicdansızlar için.
Kylie Jenner ikiyüzlülüğü
Justin Bieber’ın vizon terliklerinden söz etmişken Kylie Jenner’ı es geçmek olmaz. Jenner geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Avustralya’daki yangında hayatlarını kaybeden (bakın telef oldu demiyorum!) hayvanlar için ne kadar üzüldüğünü yazmıştı.
Aman aferin, ne güzel, duyarlıymış falan derken Instagram hikaye bölümüne koyduğu vizon terlikleriyle tüm bu iyi sıfatları sildi, attı.Kylie’cim hayvanların pisipisine ölümüne o kadar duyarlıysan, o terlikleri de satın almayacaksın. Hatta ününü, takipçilerini etkileme potansiyelini bu sömürünün sona ermesi için kullanacaksın.
Cem Yılmaz derine iniyor
Hikayesi, senaryosu ve kurgusuyla adının hakkını veren iki film giriyor yarın vizyona; Cem Yılmaz imzalı “Karakomik Filmler 2”.
İki ciddi ve önemli meseleyi masaya yatırmış Cem.
Özellikle ilk film “Deli” benim son zamanlarda çok takıldığım bir adalet sistemi boşluğuna parmak basıyor.
Spoiler verip linç yememek adına daha fazla detaya girmiyorum ama “Deli”, yargıyı delmek adına neredeyse herkesin ezbere başvurduğu yöntemlere dokunuyor, dokunduruyor.
İyi araştırılmış, iyi yazılmış senaryo bu açıdan çok değerli.
Hatta hukuk ve tıp fakültelerinde ders olacak cinsten.
“Emanet” ise televizyondaki yarışma ve evlilik programlarıyla bir anda şöhretle tanışan yurdum insanının komedisi, hüznü, dramı, çirkinliği, hırsı vs. ne varsa şahane diyaloglar ve oyunculuklarla sıraya diziyor.
Ve Cem Yılmaz, Türk sinemasına iki önemli hikaye bırakarak çıtayı bir kez daha yukarı taşımış oluyor.
Baştan sona gülmek takıntısını bir kenara bırakarak, olması gerektiği yerde sağlam güldüren, kalbe dokunup hüzünlendiren, iç çektiren, düşündüren, derine inen, “işte budur” dedirten iki iyi film izlemek istiyorsanız, ki bence asıl keyif veren ve kafaya, ruha faydalı olan tam da budur, “Karakomik Filmler 2”yi kaçırmayın.,
Justin’in pis kokan terlikleri
Justin Bieber’in New York sokaklarında eşi Hailey Baldwin ile el ele dolaşırken giydiği bin 520 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) Louis Vuitton terliklere bakın. Ayakları kan ve vahşet kokuyor.
Vizon kürkten yapılan bu terlikler, gaz verilerek ya da boyunları kırılmak suretiyle öldürülen hayvanların kürkünden yapılma. Dahası, bu hayvanların hayatları da tam bir işkence.
Ölene dek küçücük kafeslerde tutuluyorlar.
Bu kafeslerde delirme noktasına geliyorlar tabii.
Aynı kafeste tutuldukları diğer hayvanlara ve hatta kendi kendilerine bile saldırdıkları oluyor.
Sömürülen ve acı sonla biten yaşamlar. Justin Bieber ve tüm diğer kürk giyen vicdansızlar için.
Kylie Jenner ikiyüzlülüğü
Justin Bieber’ın vizon terliklerinden söz etmişken Kylie Jenner’ı es geçmek olmaz. Jenner geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Avustralya’daki yangında hayatlarını kaybeden (bakın telef oldu demiyorum!) hayvanlar için ne kadar üzüldüğünü yazmıştı.
Aman aferin, ne güzel, duyarlıymış falan derken Instagram hikaye bölümüne koyduğu vizon terlikleriyle tüm bu iyi sıfatları sildi, attı.Kylie’cim hayvanların pisipisine ölümüne o kadar duyarlıysan, o terlikleri de satın almayacaksın. Hatta ününü, takipçilerini etkileme potansiyelini bu sömürünün sona ermesi için kullanacaksın.