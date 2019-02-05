Kuzu ya, kuzu... Anasının kuzusu...
Dizleri hâlâ titreyen...
Küçücük kuyruğu hayatın neşesiyle, umuduyla sallanan.
Yaşama pırıl pırıl gözlerle bakan.
Kadın utanmadan televizyona çıkıp, “Her gün bir kuzu kesin yedirin futbolculara, koskoca Fenerbahçe kuzu yediremiyor mu futbolcularına” diyor.
Ekmekten, lahmacundan sonra Fenerbahçe’yi kurtarmaya soyunan; küçücük kuzuyu, bir bebeği yesinler diyebilen Canan Karatay hanımın önündeki profesör titrini artık ciddiye bile almadığımı buradan duyurmak istiyorum.
Bu sayfayı bloklayan bloklayana
Instagram’da takip etmeye başladığım şahane bir hesap var; stopwearingfur_kurkgiyme...
Ben takibe aldım ama hesabı bloklayan ünlülerin, sosyetiklerin sayısı da hiç az değil.
Çünkü bu sayfa kürk giyenleri gözler önüne seriyor, onları ifşa ediyor.
“Gösteriş ve moda uğruna satın alınan kürkler, esasında vahşice katledilen hayvanlara ait cesetler” diye söze giren bu sayfa yerli, yabancı kürk giyen herkesi, kürk kullanan markalarla birlikte etiketleyerek sayfada paylaşıyor.
Üzerlerindeki kürklerin nasıl elde edildiklerinin tüm detaylarıyla birlikte.
Sizden rica ediyorum lütfen “stopwearingfur_kurkgiyme” sayfasını takip edin, gerçekler ve gerçek yüzler için...
En iyi kurgulanmış film
Freddie Mercury’nin hayatını konu alan Bohemian Rhapsody filmi ödüle doymuyor.
Filme bir ödül de Amerikan Sinema Kurgucuları’ndan geldi.
Bohemian Rhapsody, en iyi kurgulanmış film seçilerek Oscar yolunda omuzuna
bir yıldız daha koymuş oldu.
Reynmen bilgi yarışmasında
Reynmen her ne kadar kendini kendine saklasa, televizyona, medyaya, Survivor’a yeşil ışık yakmasa da popüler dünyaya iyice sızmaya başladı.
Geçenlerde bilgi yarışması Hadi’de sorular arasında vardı mesela.
“Derdim
Olsun şarkısı tıklanma
rekorları kıran Yusuf Aktaş, sosyal medyada hangi lakapla anılmaktadır?” sorusu Reynmen’in kapsama alanının ne kadar genişlediğinin bir kanıtı oldu.
Canan the Karatay
Kuzu ya, kuzu... Anasının kuzusu...
Dizleri hâlâ titreyen...
Küçücük kuyruğu hayatın neşesiyle, umuduyla sallanan.
Yaşama pırıl pırıl gözlerle bakan.
Kadın utanmadan televizyona çıkıp, “Her gün bir kuzu kesin yedirin futbolculara, koskoca Fenerbahçe kuzu yediremiyor mu futbolcularına” diyor.
Ekmekten, lahmacundan sonra Fenerbahçe’yi kurtarmaya soyunan; küçücük kuzuyu, bir bebeği yesinler diyebilen Canan Karatay hanımın önündeki profesör titrini artık ciddiye bile almadığımı buradan duyurmak istiyorum.
Bu sayfayı bloklayan bloklayana
Instagram’da takip etmeye başladığım şahane bir hesap var; stopwearingfur_kurkgiyme...
Ben takibe aldım ama hesabı bloklayan ünlülerin, sosyetiklerin sayısı da hiç az değil.
Çünkü bu sayfa kürk giyenleri gözler önüne seriyor, onları ifşa ediyor.
“Gösteriş ve moda uğruna satın alınan kürkler, esasında vahşice katledilen hayvanlara ait cesetler” diye söze giren bu sayfa yerli, yabancı kürk giyen herkesi, kürk kullanan markalarla birlikte etiketleyerek sayfada paylaşıyor.
Üzerlerindeki kürklerin nasıl elde edildiklerinin tüm detaylarıyla birlikte.
Sizden rica ediyorum lütfen “stopwearingfur_kurkgiyme” sayfasını takip edin, gerçekler ve gerçek yüzler için...
En iyi kurgulanmış film
Freddie Mercury’nin hayatını konu alan Bohemian Rhapsody filmi ödüle doymuyor.
Filme bir ödül de Amerikan Sinema Kurgucuları’ndan geldi.
Bohemian Rhapsody, en iyi kurgulanmış film seçilerek Oscar yolunda omuzuna
bir yıldız daha koymuş oldu.
Reynmen bilgi yarışmasında
Reynmen her ne kadar kendini kendine saklasa, televizyona, medyaya, Survivor’a yeşil ışık yakmasa da popüler dünyaya iyice sızmaya başladı.
Geçenlerde bilgi yarışması Hadi’de sorular arasında vardı mesela.
“Derdim
Olsun şarkısı tıklanma
rekorları kıran Yusuf Aktaş, sosyal medyada hangi lakapla anılmaktadır?” sorusu Reynmen’in kapsama alanının ne kadar genişlediğinin bir kanıtı oldu.