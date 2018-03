Bu yıl da Oscar’ı bildim

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar tahminim tuttu çünkü.

Üstelik herkes “En iyi film Oscar’ı ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmine gidecek” derken ben “The Shape of Water” dedim.

Böyle de yazdım ve duyurdum sosyal medya hesaplarımdan.

Hislerim, öngörülerim bir kez daha haklı çıkardı beni.

“The Shape of Water” iki büyük ödülü, hem en iyi film hem de en iyi yönetmen ödüllerini aldı.

Guillermo del Toro, “Dünyada gerçek olmasını istediğimiz şeyleri fantezi üzerinden anlattım” derken,

ben filminde anlattıklarının gerçek olduğundan,

türler arası aşkın, sevginin, bağlılığın olabileceğinden emindim zaten.

İnsandan başka herhangi bir canlıyla, bir kediyle, köpekle, kuşla, belki bir kaplumbağa ile bağ kuran herkes çok iyi biliyor “The Shape of Water”ın mesajını, hissettirmek ve anlatmak istediklerini.

Bu özel film artık Oscar da aldı, izlemediyseniz en kısa zamanda planlarınız arasına alın.

Çok sıkıcı bir törendi

Balık baştan kokar, bizi sabaha kadar uykusuz bırakacak törenin gidişatı aslında en baştan belliydi.

Oscar töreninin açılış konuşmasında Jimmy Kimmel, espriden çok mesaj içeren bir konuşma yaptı.

90’ıncı yılında daha ciddi bir Hollywood olacağının sinyalini çakmış oldu böylece.

“Time’s Up”, “Me Too”, “Never Again” akımlarına değindi.

Ve Trump karşıtı olan ne varsa söyledi.

Eşitlik, kapsayıcılık, kesişim için “Time’s Up” dediler. Bu hareket için oluşturulan fona 20 milyon dolardan fazla para toplandı.

İş hayatında kadınlar güç ve iktidar sahibi erkekler tarafından tacize karşı “Me Too” diyeli uzun zaman olmuştu ve olmaya da devam ediyor.

Ve “Never Again”, okullardaki silahlı saldırılara karşı öğrencilerin başlattıkları bir kampanya. Çoğu seçmen yaşında bile olmayan binlerce lise öğrencisi birer aktiviste dönüştü, fikirlerini ve eylemlerini sosyal medyadan yaygınlaştırdı.

Bu kadar bol mesaj ve kaygı olunca haliyle sıkıcı bir tören izledik.

90’ıncı Oscar töreni tarihin en az eğlenceli, en bayıcı Oscar’ı oldu desem yeridir.

Az konuşana jet ski

En kısa konuşan isme jet ski hediye edileceği şakasına bayıldım. Bizde gerçekten her ödül törenine böyle bir hediye konmalı.

Bu ödülü açıklamak üzere sahneye çıkan ve “Beni maymun etmeyin” tribi yapmadan jet ski ile poz veren bol Oscar’lı Helen Mirren’a da şapka çıkarıyor, alkışlıyorum.

Bizim burunlarından kıl aldırmayan tayfaya ithafen...

Trump’a Coco’lu yanıt

Donald Trump, Meksika’ya duvar örme kafasındayken en güzel cevabı Hollywood’dan aldı. Meksika geleneği olan Ölüler Günü fonunda geçen “Coco”, en iyi animasyon dalında Oscar kazanarak bir yerde Trump’a “al sana duvar” demiş oldu.

Coco “Remember Me” ile en iyi şarkı ödülünü de aldı üstelik. Duble kapak diye buna denir işte.

Güzel ve çirkin...

Gecenin en zevksizi; Salma Hayek... O elbisesi neydi öyle, gözlerimiz kanadı resmen.

Gecenin en güzeli; Margot Robbie, beyazlar içinde, az makyajla, sade ve çok güzeldi.

Tecavüze ödül

Me Too, Time’s Up akımları bu kadar önemsenir ve vurgulanırken, tecavüzle suçlanan Kobe Bryant’ın ödül almak üzere sahneye çıkması bir tuhaf oldu.

Salondaki mırıldanma ve homurdanmaları duymadık değil. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Asıl teşekkür izleyiciye

Sinemaya gidenlere teşekkür şahaneydi.

Bir sinema salonu dolusu izleyici, kendilerine atıştırmalık dağıtmak üzere salona giren Gal Gadot, Emily Blunt, Margot Robbie gibi ünlü yıldızları karşılarında görüp, üstelik canlı yayında olduklarını öğrenince çok sevindiler.

Ama bence asıl sevindirici olan sinemanın gerçek yıldızı olduğunu düşündüğüm izleyiciye çakılan bu selamdı.