Bu pazar ormana gittik

Piknik yapmak için değil, bizi bekleyen, yollarımızı gözleyen sokak köpeklerini hem sevgi hem de mamayla beslemek için oradaydık.

Türkiye Motosikletçiler Birliği ve HAÇİKO Derneği’nin “Mamanı da al gel, sokak hayvanlarına yardım için sürüyoruz” ortak projesinde 100’ü aşkın motosikletle bir konvoy oluşturarak Beykoz ormanlarına dağıldık.

Katılımcılar arasında bireysel olarak bizlerle birlikte olan sürücülerin dışında Türkiye Motosiklet Platformu, Deneme Tahtası Platformu, İki Tekerli Melekler ve geniş bir katılımcı kitlesi ile Kadın Motosikletçiler Kulübü vardı.

Ormana atılmış ve her 50-100 metrede bir kümelenmiş köpeklere ulaşan ekipler, yanlarında getirdikleri mamaları büyük bir keyifle bu canlarla paylaştılar.

Ben öyle hissediyorum ki bu pazar gününü en iyi biz değerlendirdik, en güzel biz geçirdik.

5 Mayıs Cumartesi de Dünya Kadın Motosikletçiler Günü.

Buradan bir çağrıda bulunayım; tüm kadın ve erkek motosikletçileri davetlim olarak, Yunus Günçe, Anar ve Oğuz Evren’in de benimle birlikte sahnede olacağı MOİ konserimde Hıdrellez ateşini hep birlikte yakmaya, özel günlerini kutlamaya bekliyorum.

Bu özgür ruhlu güzel insanlarla tanışmış, aynı iyiliği paylaşmış olmak çok güzeldi.

Yeri gelmişken, orman beslemesi turlarımız devam edecek, haciko.org.tr’den takipte olun lütfen.

Unutmayalım, Anatole France’ın da dediği gibi “İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz”...

Eski eşler buluştu, şarkı geliyor

ABBA şarkılarını dinlemeye de söylemeye de bayılırım.

“The Winner Takes It All” başta olmak üzere sahne repertuvarımda mutlaka en az

bir-iki tanesi vardır.

Geçtiğimiz yılın sonunda Kanyon’daki “Arrival UK, The Hits of ABBA” konserinde insanların her şarkıya eşlik ettiğini görünce şaşırmamıştım, dünyaca ünlü şarkılar yapmak böyle bir şeydi.

ABBA bu yıl sürprizlerle döndü aramıza.

ABBA müzikalinin filmi Mamma Mia’nın ikincisinin 10 yıl aradan sonra aynı kadroyla 18 Temmuz’da vizyona gireceğinin duyurulmasının ardından, bir sürpriz haber de grubun kendisinden geldi.

Evli olan grup üyelerinin boşanmasıyla dağılan grup, 35 yıl sonra yeniden bir araya geliyor.

Eski eşler buluşuyor yani!

Agnetha ve Björn pek bir araya gelmek istemiyorlardı gerçi, ama buzlar en azından iki şarkı için erimiş görünüyor.

1971 yılında ilk şarkılarını yayınlayan, 1974’te Eurovision birincisi Waterloo ile başarı basamaklarının zirvesine tırmanıp Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper gibi hitlerle müzik dünyasında fırtınalar estiren İsveçli ünlü grubun yeni şarkılardan birinin adı “I Still Have Faith in You” (Sana Hâlâ İnancım Var).

Eski eşler için hayli manidar bir şarkı adı gibi duruyor!

ABBA, aralık ayında ilk kez bir televizyon programında bu şarkıyı söyleyecek.

Ve bir de uzun zamandır beklenen hologram turu gerçekleşecek. Bunların hepsi temmuz ayında vizyona girecek filmden sonra tabii.

1978 yılına ait, Avustralya turlarında çekilmiş bir belgesel filmleri de var grubun.

Bu kadar ABBA sürprizinden sonra bir ara izlemek ve eski günleri anmak lazım.

Bu bir suçtur

Gittigidiyor, Ebay,

Ciftciyik.com sattığınız ürünlere bakmıyor musunuz, kontrol etmiyor musunuz!

Bu satışı hemen, hem de hemen durdurun.

“Kuzu ve Köpek Kuyruk Düşürme Seti” de nedir, ne saçmalıktır?

Setin içinde lastikler ve pensler var. Görüntü Orta Çağ’dan kalma işkence aletleri gibi.

Bunların hangi ellerde nasıl kullanılabileceğini, hayvanlara nasıl zarar vereceğini hiç düşünmüyor musunuz!

Hayvanlara zarar vermek 5199 no’lu kanun gereği yasaktır.

Bunu icat eden de, üreten de, satan da suçludur.

Biz HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) olarak suç duyurusu yapacağız. Devletimizden de bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz.