Bu kez Elazığ ve Malatya için

Hayvanseverler insan sevmez” dediler hep bizim için. “Hayvanlara yardım eder, yardıma muhtaç insan görünce kafasını çevirir” bile dediler.
Yeri gelmişken birkaç cümlem var onlara...
Hayvan hakları savunucuları hak, hukuk, sevgi, merhamet peşindedir.
Tür, ırk, cins, cinsiyet fark etmeden yardıma muhtaç herkesin yanında olur, acısını paylaşır, varını yoğunu verir, sevgiyle kucaklar.
Van depreminde HAÇİKO derneği olarak depremzedelere bir kamyonet giysi ve yiyecek göndermiştik.
Şimdi koliler Elazığ ve Malatya için yola çıktı.
Hepsi de HAÇİKO gönüllüsü olan hayvanseverlerden.
Tekrar büyük geçmiş olsun. Hayvan-insan fark etmeden tüm canlılar kötülüklerden, kazadan, beladan uzak olsun, acı çekmesin.
Soylu’ya teşekkürler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etmeden geçmek istemedim.
Deprem sonrasında bölgede çalışan ekiplerden bahsederken “18 arama kurtarma köpeği, depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdi” diyerek şahane bir tespit yaptı.
“Aman köpektir işte” deyip geçmedi.
Hakkı yerine teslim etmiş oldu.
Soylu’nun Meclis’te bekleyen hayvan hakları yasası için de aynı duyarlılığı göstereceğine eminim.
Bir kez daha teşekkürler sayın Soylu.
Kan bağı değil can bağı
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın kendi kızını eleştiren ve Kraliçe’ye yalakalık yapan açıklamalarını okuyunca sinirlerim bozuldu gerçekten de.
Bir baba kızına bunu nasıl yapar ki?
“Onlar adına utanıyorum, Kraliçe’ye zarar verdiler” demiş.
Sanırsınız ki Kraliçe’nin babası ya da paralı adamı.
Belki de öyledir, saraydan para alıyordur diye düşünmeden edemiyor insan. Yoksa insan kızı hata bile yapsa nasıl uluorta onu ifşa eder? İskele babası Thomas, kızının uygunsuz olduğunu düşündüğü gençlik fotoğraflarını da basına servis etmiş.
Bu kızcağız aileden yana bahtsız. Kan bağı değil can bağı önemlidir diye boşuna demiyorlar. Meghan’ın can bağıyla bağlı olduğu eşi ve arkadaşlarıyla mutlu olacağına eminim.
Uykudan önce
Uykuya dalma ve deliksiz uyuma sorunuyla karşı karşıya olan ben, hemen Google amcaya uyku terapisti gibi davrandım ve sordum. Cevap bilimsel bir makaleden geldi.
Annelerimizin de dediği gibi ılık ve içinde süt olan herhangi bir içecek, uyku sorununa çözüm.
Ama çocukluk yıllarımızdan bir farkla. Uykudan önce süt olarak bitkisel sütleri tercih ediyoruz, soya ya da hindistancevizi sütünü.
Bu kez Elazığ ve Malatya için
Hayvanseverler insan sevmez” dediler hep bizim için. “Hayvanlara yardım eder, yardıma muhtaç insan görünce kafasını çevirir” bile dediler.
Yeri gelmişken birkaç cümlem var onlara...
Hayvan hakları savunucuları hak, hukuk, sevgi, merhamet peşindedir.
Tür, ırk, cins, cinsiyet fark etmeden yardıma muhtaç herkesin yanında olur, acısını paylaşır, varını yoğunu verir, sevgiyle kucaklar.
Van depreminde HAÇİKO derneği olarak depremzedelere bir kamyonet giysi ve yiyecek göndermiştik.
Şimdi koliler Elazığ ve Malatya için yola çıktı.
Hepsi de HAÇİKO gönüllüsü olan hayvanseverlerden.
Tekrar büyük geçmiş olsun. Hayvan-insan fark etmeden tüm canlılar kötülüklerden, kazadan, beladan uzak olsun, acı çekmesin.
Soylu’ya teşekkürler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etmeden geçmek istemedim.
Deprem sonrasında bölgede çalışan ekiplerden bahsederken “18 arama kurtarma köpeği, depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdi” diyerek şahane bir tespit yaptı.
“Aman köpektir işte” deyip geçmedi.
Hakkı yerine teslim etmiş oldu.
Soylu’nun Meclis’te bekleyen hayvan hakları yasası için de aynı duyarlılığı göstereceğine eminim.
Bir kez daha teşekkürler sayın Soylu.
Kan bağı değil can bağı
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın kendi kızını eleştiren ve Kraliçe’ye yalakalık yapan açıklamalarını okuyunca sinirlerim bozuldu gerçekten de.
Bir baba kızına bunu nasıl yapar ki?
“Onlar adına utanıyorum, Kraliçe’ye zarar verdiler” demiş.
Sanırsınız ki Kraliçe’nin babası ya da paralı adamı.
Belki de öyledir, saraydan para alıyordur diye düşünmeden edemiyor insan. Yoksa insan kızı hata bile yapsa nasıl uluorta onu ifşa eder? İskele babası Thomas, kızının uygunsuz olduğunu düşündüğü gençlik fotoğraflarını da basına servis etmiş.
Bu kızcağız aileden yana bahtsız. Kan bağı değil can bağı önemlidir diye boşuna demiyorlar. Meghan’ın can bağıyla bağlı olduğu eşi ve arkadaşlarıyla mutlu olacağına eminim.
Uykudan önce
Uykuya dalma ve deliksiz uyuma sorunuyla karşı karşıya olan ben, hemen Google amcaya uyku terapisti gibi davrandım ve sordum. Cevap bilimsel bir makaleden geldi.
Annelerimizin de dediği gibi ılık ve içinde süt olan herhangi bir içecek, uyku sorununa çözüm.
Ama çocukluk yıllarımızdan bir farkla. Uykudan önce süt olarak bitkisel sütleri tercih ediyoruz, soya ya da hindistancevizi sütünü.