Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür GEDİK>Bu kez Elazığ ve Malatya için
"Ömür Gedik" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Gedik" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Bu kez Elazığ ve Malatya için

30 Ocak 2020

Hayvanseverler insan sevmez” dediler hep bizim için. “Hayvanlara yardım eder, yardıma muhtaç insan görünce kafasını çevirir” bile dediler.

Yeri gelmişken birkaç cümlem var onlara...
Hayvan hakları savunucuları hak, hukuk, sevgi, merhamet peşindedir.
Tür, ırk, cins, cinsiyet fark etmeden yardıma muhtaç herkesin yanında olur, acısını paylaşır, varını yoğunu verir, sevgiyle kucaklar.
Van depreminde HAÇİKO derneği olarak depremzedelere bir kamyonet giysi ve yiyecek göndermiştik.
Şimdi koliler Elazığ ve Malatya için yola çıktı.
Hepsi de HAÇİKO gönüllüsü olan hayvanseverlerden.
Tekrar büyük geçmiş olsun. Hayvan-insan fark etmeden tüm canlılar kötülüklerden, kazadan, beladan uzak olsun, acı çekmesin.

Soylu’ya teşekkürler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etmeden geçmek istemedim.
Deprem sonrasında bölgede çalışan ekiplerden bahsederken “18 arama kurtarma köpeği, depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdi” diyerek şahane bir tespit yaptı.
“Aman köpektir işte” deyip geçmedi.
Hakkı yerine teslim etmiş oldu.
Soylu’nun Meclis’te bekleyen hayvan hakları yasası için de aynı duyarlılığı göstereceğine eminim.
Bir kez daha teşekkürler sayın Soylu.

Kan bağı değil can bağı

Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın kendi kızını eleştiren ve Kraliçe’ye yalakalık yapan açıklamalarını okuyunca sinirlerim bozuldu gerçekten de.
Bir baba kızına bunu nasıl yapar ki?
“Onlar adına utanıyorum, Kraliçe’ye zarar verdiler” demiş.
Sanırsınız ki Kraliçe’nin babası ya da paralı adamı.
Belki de öyledir, saraydan para alıyordur diye düşünmeden edemiyor insan. Yoksa insan kızı hata bile yapsa nasıl uluorta onu ifşa eder? İskele babası Thomas, kızının uygunsuz olduğunu düşündüğü gençlik fotoğraflarını da basına servis etmiş.
Bu kızcağız aileden yana bahtsız. Kan bağı değil can bağı önemlidir diye boşuna demiyorlar. Meghan’ın can bağıyla bağlı olduğu eşi ve arkadaşlarıyla mutlu olacağına eminim.

Uykudan önce

Uykuya dalma ve deliksiz uyuma sorunuyla karşı karşıya olan ben, hemen Google amcaya uyku terapisti gibi davrandım ve sordum. Cevap bilimsel bir makaleden geldi.
Annelerimizin de dediği gibi ılık ve içinde süt olan herhangi bir içecek, uyku sorununa çözüm.
Ama çocukluk yıllarımızdan bir farkla. Uykudan önce süt olarak bitkisel sütleri tercih ediyoruz, soya ya da hindistancevizi sütünü.

X
Ömür GEDİK Ömür GEDİKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İmamoğlu: Bir hata yokAbdulkadir SELVİİmamoğlu: Bir hata yok30.01.2020
Atilla Dorsay’la geleneğimizSayım ÇınarAtilla Dorsay’la geleneğimiz30.01.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...30.01.2020
Esad ve Rusya’nın İdlib’de üç aşamalı stratejisiSedat ERGİNEsad ve Rusya’nın İdlib’de üç aşamalı stratejisi 30.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.