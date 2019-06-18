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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Bu iş cinsiyet değil, memleket meselesi

18 Haziran 2019

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıldönümü kutlamaları Balmumcu Jandarma Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Bu iş cinsiyet değil, memleket meselesi

Önce şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna verilen akşam yemeğinde buluştuk.
Bizim masada Abdurrahim Albayrak olduğundan bolca spor ve Galatasaray konuşuldu.
Programın devamında ise İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya birer konuşma yaptı.
Number One Medya Grubu’nun destek verdiği etkinlikte sahne alanlar arasında ben de vardım.
Sahne sonrasında ise ilginç bir şey yaşadım.
Sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Konser boyunca şarkılara eşlik eden üniformalı kızlar yanıma gelip bir ricada bulundu.
Benden “Özlem teğmene selamlarla, aslanın dişisi de aslandır” dememi istediler.
Hep birlikte çektik videoyu.
Ben de “Aslanın dişisi de aslandır” cümlesini biraz açmak istedim tabii, sordum, soruşturdum.
Jandarma Teğmen Özlem Gören, öğrencilerine hep şunu salık verir, şöyle dermiş: “Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz. Bu iş, cinsiyet meselesi değil, memleket meselesidir. Aslanın dişisi de aslandır...”
İşte bizim kızlar da Özlem Gören’e İstanbul’dan böyle bir mesaj çakmışlar.
Biz uyurken uyanık olan, biz tatildeyken çalışan, güvenliği sağlamak için 7/24 canını ortaya koyarak mesaide olan jandarma, kadınıyla, erkeğiyle en kıymetlilerimiz.
Ben 180’inci yıl kutlamalarında onlar için orada, onlarla olmaktan büyük bir gurur duydum.
Allah hepsine güç, kuvvet versin, başımızdan eksik etmesin.
Daha nice yıldönümlerini hep birlikte kutlamak dileğiyle.

Santorini’nin eşekleri

The Smiths’in beyni, ünlü müzisyen Johnny Marr, Release Athens festivalindeki konserinin öncesinde Yunanistan Turizm Bakanı Thanasis Theocharopoulos’a başvurarak bir ricada bulundu.
Popüler Yunan adası Santorini’de turistik taşımacılıkta kullanılan ve büyük zulüm gören eşeklerin kurtarılmasını istedi.
Eşekler ve katırlar 500 merdivenlik bu yolda, üzerlerinde insanlar, defalarca gidip geliyor ve güneşin altında, kavurucu sıcakta uzun saatler boyunca gölge ya da sudan uzak kalıyorlar.
Veterinerlere göre eşekler kendi vücut ağırlıklarının yüzde 20’sinden daha fazla yük taşımamalı.
Yani yetişkin bir insanın saatlerce eşeğin sırtında olması, hatta yokuş çıkmaya zorlanması hayvana büyük işkence.
Johnny Marr’ı desteklememiz dışında bizim de yapacağımız şeyler var tabii.
Olur da yolumuz adalara düşerse yük hayvanlarına yapılan bu işkenceye ortak olmamak, bu kirli ticarete para kazandırmamak ve gerekli yerlere şikayette bulunmak boynumuzun borcu olmalı.

Unutulmaz bir film repliği

“Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.”
Selvi Boylum Al Yazmalım

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