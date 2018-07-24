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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Bu adamı bulamaz mıyız?

24 Temmuz 2018

Zavallı bir eşeğin kafasına çuval geçirerek acımasızca döven insan bozuntusunun videosuna illa ki denk gelmişsinizdir.

Bu adamı bulamaz mıyız
Sonuna kadar izleyebilmek pek mümkün değil tabii.

Videoda hayvana alenen işkence yapan kişinin yüzü apaçık ortada.

Devletimizin bu adamı bulması hiç de zor olmasa gerek.

Burada yayınlıyorum fotoğrafı, tanıyan, adını, yerini, izini bilen varsa yazsın bana lütfen.

Ha bir de şunu söylemeden geçmeyeyim:

Hayvana şiddeti ceza kapsamına alan yasa tasarısı için verilen sözü unutmamamız lazım.

Söz tutulacaktır ama bu konuda vakit çok önemli.

Bu konudaki gelişmeleri dört gözle bekliyor ve sık sık hatırlatıyor olacağım.
Bu adamı bulamaz mıyız

Serdar Ortaç’ın keşfi 

Star şarkıcılar bir süre sonra yeni isimlere el vermeye başlıyor.

Çok da iyi yapıyorlar.

İşte onlardan biri de Serdar Ortaç.

Serdar son aylarda beste fabrikatörü gibi çalışıyor.

Şarkılarının demolarını yapıp önemli isimlere yolladığını bilmeyen yok.

Ve bu demoların çoğunun vazgeçilmez sesi Belma Şahin.

Serdar, yapımcılığını da üstlendiği çalışmada Belma Şahin’le düet yaptı.

Tarık İşler’in aranjesiyle çıkan “Adı Üstünde” adlı şarkının bestesi de İşler ve Serdar Ortaç’a ait.

Belma’nın ses rengi gerçekten özel, sadece ben değil dinleyen herkes aynı şeyi hissediyor.

Yolu açık olsun.

 

 

 

 

 

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