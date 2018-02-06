Bravo Güner Özkul

Münir Özkul’ın kızı Güner, Ayşe Arman’a verdiği röportajda, Ayşe’nin “Eşiyle aran nasıldı?” sorusuna “Bana gerçek bir abla oldu.

Çünkü ben 12 yaşındaydım onunla tanıştığımda, o da 25 yaşındaydı.

Özellikle Süreyya doğduktan sonra ben çok fazla ilgilenemedim babamla. Onun gösterdiği özveri müthiş” cevabını verdi.

Güner’i severdim, daha da çok sevdim.



Av mı avcı mı ?

Maryland’de avlanmaya çıkan 51 yaşındaki Robert Meilhammer, vurduğu Kanada kazlarından birinin kafasına düşmesi sonucu beyin travması geçirmiş, dişleri kırılmış ve hastanelik olmuş.

Sizi bilmem ama ben bu olayda sadece kuşa üzüldüm.

Bu arada lafı açılmışken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de geçen yıl usulsüz avlanan 7 bin 20 kişiye 5.5 milyon para cezası verildi.

En fazla kaçak avcının yakalandığı il ise Antalya oldu.

İhbarlarda

sosyal medyanın

etkisi de giderek artıyor.

Yani; gözünüze çarpan avcı fotoğraflarını ihbar etmeyi unutmayın.