Bu kadınlar beni delirtecek sonunda.

Topa girmeyeyim diyorum ama üst üste, sağlı sollu geliyorlar.

Hülya Avşar öyle bir orta yapıyor ki, insan tutamıyor kendini... Hande Bermek de üç maymunu oynamayı geçti, hâlâ “Bilmiyorum, inanmıyorum, seviyorum” diyerek zayıf kadın rolünde zirveye ilerliyor.

Her ikisi de korkunç örnekler teşkil ediyor.

Erkekler Hande gibilere bakıp, “Bak adam neler yaptı, karısını da tam tersine inandırdı, biz de iki çapkınlık yapar, yırtarız” diyordur.

Hadi Hande arada çocuğu da olduğundan çok sert giremiyor, duygularına yenik düşüyor; ya Hülya...

Bile bile, alenen suça, zinaya teşvik ediyor.

Kendisi geçen gün programında, “Evli erkekler eşlerine çaktırmadan kaçamak yaparlarsa o evlilik yürür, bir yastıkta yaşlanabilirler, erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda” diye buyurdu.

Demet Akalın ve Deniz Akkaya köpürmüşler Hülya’nın aforizmasına, sonuna kadar haklılar.

Böyle akıl vermek mi olur? Aldatmayı, aldatılmayı, zinayı, böyle bir saçmalığı nasıl çıkıp da iyi bir şey gibi gösterir!

İnsan gündem olacağım, birkaç gözü dışarıda adama yaranacağım diye kendini ve hemcinslerini bu kadar rezil eder, bu kadar harcar mı Allah aşkına!

Tacizci yapımcı

Hürriyet Cumartesi ekinde Aslı Barış, tacizci yapımcı Harvey Weinstein’in kirli çamaşırlarını ortaya döken bir yazı yazdı.

Gwyneth Paltrow’dan Angelina Jolie’ye pek çok yıldızın taciz açıklamalarını şaşkınlıkla okudum.

Adam tacizin dibine vurmuş ve pişkinlikte zirve yapmış.

“Bana masaj yap”tan, senaryoyu tartışmak üzere evine, otel odasına çağırdığı kadın oyuncuları çırılçıplak mastürbasyon yaparken karşılamaya kadar her türlü numara varmış kendisinde.

Ve ne tuhaf ki her şey yıllar sonra ortaya çıktı.

Para, güç, mevki böyle sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki.

Bizde yok mu sanıyorsunuz?

Basın, müzik, televizyon ve sinema dünyasının kulislerinde çok vakit geçirmiş, hayli fazla hikaye dinlemiş biri olarak söylüyorum.

Gazeteler, film, müzik şirketleri ve televizyonlardaki yönetmenlerin, müdürlerin, yapımcıların arasında benzer numara ve hikayeler var.

Kadınlar, hatta erkekler taciz ediliyor.

Kimisi dünden razı; yeter ki bir işi olsun, namı yürüsün diye bakıyor.

Kimisi yüz vermiyor, kaçıyor ve adamın çemberine giremediği için bir süre sonra işsiz kalıyor.

Kaderler, kariyerler bu adamların iki dudağı arasında çünkü.

Bizde de bir sürü Harvey Weinstein var yani.

Ortaya çıkarılmayı bekliyorlar belki de!

Bir petshop sahibi arıyorum

California, sinemaseverlerden sonra hayvanseverlerin de cenneti olmaya doğru ilerliyor.

Sinemanın kalbi, aldığı bir kararla petshop’larda hayvan satışı konusunda bir devrim yaptı.

Artık California’da petshop’larda üretim çiftliklerinden gelen yavrular satılamayacak.

Onların yerine barınaklardan gelen ya da terk edilmiş hayvanlar olacak.

Ben bu alternatife bayıldım.

Bunu Türkiye’de uygulayacak güzel yürekli bir petshop sahibi var mıdır yakınlarda?

Varsa bana yazabilir mi?