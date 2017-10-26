Adından da anlaşılacağı üzere film, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin hayatını konu alıyor.

Çekimleri devam eden filmde Mercury rolünde “Mr. Robot” dizisiyle üne kavuşan Rami Malek var.

Ünlü yönetmen Bryan Singer müthiş bir Freddie Mercury hayranı, öyle ki bu filmi çekebilmek için “20.000 Leagues Under the Sea” projesini terk etmek zorunda kalmıştı.

“Bohemian Rhapsody”, 1970’lerde grubun oluşumundan 1985’teki Live Aid konserine kadar olan yolculuğu anlatıyor.

Heyecanla beklediğimiz filmin vizyon tarihi 31 Aralık 2018.

Magnum geri geliyor

Çocukluk yıllarımızın en sevilen dizilerinden olan “Magnum” ekranlara dönüyor.

Tom Selleck’in Hawaii’de yaşayan özel dedektif Thomas Magnum’u canlandırdığı efsane dizi 1988 yılında sona ermişti.

Yeni proje CBS’te yayınlanacak ve orijinal karakterin hikayesini anlatmaya devam edecek.

Orijinal hikayede dört erkek vardı, yeni çevrimde ise üç erkek, bir kadın olması planlanıyor.

Ben şimdiden meraklandım.

Dizinin başlamasıyla bizler de biraz nostalji yaparız artık.

İyi insan olmaktan vazgeçmek

Geçenlerde arkadaşlarla oturduk, şu sıralar çok konuşulan meseleyi, bu devirde iyi bir insan olmaktan vazgeçme sebeplerimizi sıraladık.

Benim aklıma ilk gelen hayvanlara kötü davrananların varlığı oldu tabii.

Sonra sirkler, seaworld, kızak yarışları, at yarışları, hayvanat bahçeleri, kürk tutkusu vs. derken listem uzadı.

Arkadaşlarımın nedenleri de sağlamdı:

“İyilik yaptığın birinden çok değil kısa sürede sağlam bir kazık yemek.”

“İyi insan olmanın kazandırdıklarının, kaybettirdiklerinin yanında sönük kaldığını fark etmek.”

Ben düşündüm ve sonunda en doğrusunu buldum; en iyisi hayvanlara iyi insan olmak... İyilikten anlayıp karşılık veren sadece onlar çünkü...

Haksızsam haksızsın deyin.

Yalnız ölüyorlar çünkü...

Sokaklarda hayvanlar soğuktan, açlıktan ölüyor.

Bir kısmı da barınaklarda sevgiden, ilgiden uzak ömür boyu hapis hayatı yaşıyor.

Çünkü belediyeler üzerlerine düşen kısırlaştırma görevini yapmıyor.

Ve çünkü bazılarınız petshop’lardan hayvan satın almaya devam ediyorsunuz.

Ve ayrıca bazılarınız evlerini, hayatlarını başka canlılarla paylaşmak, paylaşarak mutlu olmak, mutlu etmek istemiyor.

Ne kadar yazık, öyle değil mi!