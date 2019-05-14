Bodrum’u Zeki Müren gecesi bekliyor

Bodrum her yıl uçuk lahmacun fiyatları, denizleri kirleten balık çiftlikleri, koylardaki ormanları yok edip doğa katliamı yapan yeni otelleri, nedeni belli orman yangınları, sokağa terk edilen cins kedi köpekleri ve İstanbul’u aratmayan trafik çilesi gibi negatiflerle konuşuluyor.
Bunlardan yakınan her Bodrum gönüllüsü gibi Bülent Kaya da elini taşın altına koymaya karar verdi. Kentin markasına farklı değerler katmak istediği için yönetim kurulu başkanı olduğu Azka Otel’de, pek çok önemli organizasyonun yaratıcısı Nedim Delibaş ile birlikte Marka Kent Bodrum projesini gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı.
İşte buradan yola çıkılarak, geçen cumartesi gecesi Azka Otel’de, sanat ve medya dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla Marka Kent Bodrum ödüllerinin ilki gerçekleştirildi.
Ayrıca Bodrum’un ev sahipliği yapacağı pek çok proje de tanıtıldı.
Bunların arasında Bodrum Karnavalı, Bodrum Antik Tiyatro’da Engelliler Sağlık Vakfı yararına yapılacak olan Zeki Müren Saygı Gecesi ve Lezzet Festivali de var.
Güzel, görkemli bir geceydi.
Ama Bodrum’a İstanbul’dan pek çok ünlü isim ve misafir gelir, Bodrum markasına övgü dolu cümlelerle katkıda bulunurken, şehrin yerel yönetimi ve derneklerinin ilgisinin daha çok olmasını beklerdim doğrusu.
Marka Kent Bodrum projesinin ilerleyen organizasyonlarında bu açığı kapatacaklarına inanıyorum.
Ali Şen’den Ali Koç’a övgü
Marka Kent Bodrum ödül töreninde Yılın Haber Sunucusu ödülünü alan TRT Haber sunucusu, aynı zamanda HAÇİKO Derneği’nin Ankara temsilcisi Oya Eren ile birlikte muhteşem ikilinin yanında oturduk; Ali Şen ve Salih Güney.
İkisi de Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.
Fenerbahçe’nin Bodrum’a yerleşen efsanevi eski başkanı Ali Şen’le şu günlerin gündemi olan Fenerbahçe’yi konuştuk.
Futbolcular için para toplamakla eleştirilen Ali Koç’u destekliyor, “Soyadı gibi başkan” dedi.
Aynı yaşta annesini oynamışlar
Ali Şen’in bir başka hayranlığı da Salih Güney’e; “Dün jöndü, bugün jön, yarın jön, 15 yıl sonra yine jön” demesi bundan.
Salih Güney de gerçekten yıllara meydan okuyan bir oyuncu.
Gençken çok yakışıklı olup, yaşlandığında fazla çöktüğü için bunalıma giren Alain Delon’dan farkı da hâlâ dinç olmasında, şahane görünmesinde.
Ama meğer Salih Güney gençken de yaşından küçük gösterirmiş.
İlginç bir detay öğrendim kendisinden.
Aynı yaşta olduğu Ajda Pekkan “Günah Çocuğu” filminde, Türkan Şoray “Ağlayan Kadın”da ve Hülya Koçyiğit ise “O Kadın” filminde Salih Güney’in annesini oynamışlar.
Ayhan Işık “Kanun Adamı”nda, Fikret Hakan “Kanunsuzlar”da, Cüneyt Arkın ise “Sevgili Oğlum”da babası rolündeymiş.
Hem gençliğinde hem olgunluk döneminde bu kadar yakışıklı, karizmatik olabilen çok fazla oyuncu yok.
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yok.
Salih Güney başka coğrafyada olsa kıymeti eminim çok daha fazla bilinirdi.
Unutulmaz bir roman cümlesi
“Felaketi ağır ağır haber vermek, testere ile
adam kesmeye benzer...” (Çalıkuşu)
Bodrum’u Zeki Müren gecesi bekliyor
Bodrum her yıl uçuk lahmacun fiyatları, denizleri kirleten balık çiftlikleri, koylardaki ormanları yok edip doğa katliamı yapan yeni otelleri, nedeni belli orman yangınları, sokağa terk edilen cins kedi köpekleri ve İstanbul’u aratmayan trafik çilesi gibi negatiflerle konuşuluyor.
Bunlardan yakınan her Bodrum gönüllüsü gibi Bülent Kaya da elini taşın altına koymaya karar verdi. Kentin markasına farklı değerler katmak istediği için yönetim kurulu başkanı olduğu Azka Otel’de, pek çok önemli organizasyonun yaratıcısı Nedim Delibaş ile birlikte Marka Kent Bodrum projesini gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı.
İşte buradan yola çıkılarak, geçen cumartesi gecesi Azka Otel’de, sanat ve medya dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla Marka Kent Bodrum ödüllerinin ilki gerçekleştirildi.
Ayrıca Bodrum’un ev sahipliği yapacağı pek çok proje de tanıtıldı.
Bunların arasında Bodrum Karnavalı, Bodrum Antik Tiyatro’da Engelliler Sağlık Vakfı yararına yapılacak olan Zeki Müren Saygı Gecesi ve Lezzet Festivali de var.
Güzel, görkemli bir geceydi.
Ama Bodrum’a İstanbul’dan pek çok ünlü isim ve misafir gelir, Bodrum markasına övgü dolu cümlelerle katkıda bulunurken, şehrin yerel yönetimi ve derneklerinin ilgisinin daha çok olmasını beklerdim doğrusu.
Marka Kent Bodrum projesinin ilerleyen organizasyonlarında bu açığı kapatacaklarına inanıyorum.
Ali Şen’den Ali Koç’a övgü
Marka Kent Bodrum ödül töreninde Yılın Haber Sunucusu ödülünü alan TRT Haber sunucusu, aynı zamanda HAÇİKO Derneği’nin Ankara temsilcisi Oya Eren ile birlikte muhteşem ikilinin yanında oturduk; Ali Şen ve Salih Güney.
İkisi de Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.
Fenerbahçe’nin Bodrum’a yerleşen efsanevi eski başkanı Ali Şen’le şu günlerin gündemi olan Fenerbahçe’yi konuştuk.
Futbolcular için para toplamakla eleştirilen Ali Koç’u destekliyor, “Soyadı gibi başkan” dedi.
Aynı yaşta annesini oynamışlar
Ali Şen’in bir başka hayranlığı da Salih Güney’e; “Dün jöndü, bugün jön, yarın jön, 15 yıl sonra yine jön” demesi bundan.
Salih Güney de gerçekten yıllara meydan okuyan bir oyuncu.
Gençken çok yakışıklı olup, yaşlandığında fazla çöktüğü için bunalıma giren Alain Delon’dan farkı da hâlâ dinç olmasında, şahane görünmesinde.
Ama meğer Salih Güney gençken de yaşından küçük gösterirmiş.
İlginç bir detay öğrendim kendisinden.
Aynı yaşta olduğu Ajda Pekkan “Günah Çocuğu” filminde, Türkan Şoray “Ağlayan Kadın”da ve Hülya Koçyiğit ise “O Kadın” filminde Salih Güney’in annesini oynamışlar.
Ayhan Işık “Kanun Adamı”nda, Fikret Hakan “Kanunsuzlar”da, Cüneyt Arkın ise “Sevgili Oğlum”da babası rolündeymiş.
Hem gençliğinde hem olgunluk döneminde bu kadar yakışıklı, karizmatik olabilen çok fazla oyuncu yok.
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yok.
Salih Güney başka coğrafyada olsa kıymeti eminim çok daha fazla bilinirdi.
Unutulmaz bir roman cümlesi
“Felaketi ağır ağır haber vermek, testere ile
adam kesmeye benzer...” (Çalıkuşu)