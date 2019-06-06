Bodrum’da taksi ve korsan kavgası

Bodrum’da
9 günlük bayram tatili orta şekerli geçmekte.
Bayramın birinci gününe dek beldede tenhalık hüküm sürüyordu.
İlk günle başlayan hareketlilik bile işletmecileri tatmin etmeye yetmedi diyebilirim.
Bekledikleri tıka basa doluluk üniversite sınavıydı, seçimdi derken sağlanamadı.
Taksiciler ise Bodrum’da başka bir dertten muzdarip; korsan taksilerden.
5 yıl aradan sonra taksimetrelere yeni düzenleme gelmesi ile artan taksi ücretleri insanları korsan taksiye yönlendirmiş.
Örnek veriyorum; Türkbükü-Yalıkavak arası için 80 küsur TL vermek istemeyenler, 25 TL’ye korsan taksiyi tercih ediyor.
Peki taksiciler ne yapıyor?
Onlar da korsan taksi avına çıkmış durumdalar.
Özellikle 34 plakalı olanları mercek altına almışlar.
Aynı araba gün içinde beş kere Türkbükü’nde görüldüğünde izlemeye alıyorlar.
Buraya kadar her şey normal gibi görünse de sonrası tuhaf; orman kanunları işliyor çünkü.
Taksiciler korsan taksicilik yapanları kuytuda sıkıştırıp dövüyorlarmış.
Hatta bir keresinde içinde müşterisi olan bir araca saldırı olmuş, cam kırıklarından müşteri de yaralanmış.
Taksi ve Uber arasında yaşananların benzerleri taksi ve korsan taksiler arasında yaşanıyor anlayacağınız.
Bodrum yeni yeni hareketlenmeye başlamışken
durum böyle, yazın bakalım daha neler duyacağız.
Girişimci kadınlar Antalya’da toplanıyor
Kadınsan, yoktan var edersin, bir yolunu bulursun, bir şey yaparsın, başarırsın, bir başarı hikayesinin öznesi olursun.
Yüzyıllardır dünyanın neresinde olursa olsun bir adım geriden getirilen kadınlar, artık sistemin dayatmalarına karşı durmayı öğrendi.
Kadın girişimciler işte kadının bu inatçı ve mücadeleci ruhunun bir sonucu.
Bu yazıyı okuyan kadın girişimciler için bir adres de ben göstereceğim.
Antalya Muratpaşa Belediyesi bu yıl ikinci kez kadın girişimcileri desteklemek için onları bir araya getiriyor.
26-30 Haziran günleri arasında yapılacak olan Kadın Kooperatifleri Festivali’nde Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar buluşacak.
Kadın dostu kentte geçen yılki festivale Hakkari’den Urla’ya 39 kooperatif katılmıştı.
Bu yıl sayının 50’nin üstüne çıkması bekleniyor.
Adana’dan pamuk dokuma, Gaziantep’ten moringa çayı ve sabunu, Antalya’dan otantik takılar, ip sarma saçlar, Gönen’den Balıkesir mantısı, Çorum’dan erişte, Hakkari’den bal, Isparta’dan gül reçeli, Konya’dan cam üzerine hat çalışması, Rize’den Rize bezi ve sepeti gibi bin bir çeşit ürünün kadın elinden çıkan en özel halleri haziran sonunda Antalya’da buluşacak.
Kadın girişimciler, stant satışları, sempozyum ve çalıştaylarla desteklenecek festivale katılmak için geç kalmış değiller.
Muratpaşa Belediyesi ile iletişime geçmeleri yeterli.
Unutulmaz bir film repliği
“Sevdiğin tek kişiyle olamadığında,
seni seven tek kişiyle kalabilir misin?”
(The Twilight Saga: New Moon)
Bodrum’da taksi ve korsan kavgası
Taksiden al haberi...
Bodrum’da
9 günlük bayram tatili orta şekerli geçmekte.
Bayramın birinci gününe dek beldede tenhalık hüküm sürüyordu.
İlk günle başlayan hareketlilik bile işletmecileri tatmin etmeye yetmedi diyebilirim.
Bekledikleri tıka basa doluluk üniversite sınavıydı, seçimdi derken sağlanamadı.
Taksiciler ise Bodrum’da başka bir dertten muzdarip; korsan taksilerden.
5 yıl aradan sonra taksimetrelere yeni düzenleme gelmesi ile artan taksi ücretleri insanları korsan taksiye yönlendirmiş.
Örnek veriyorum; Türkbükü-Yalıkavak arası için 80 küsur TL vermek istemeyenler, 25 TL’ye korsan taksiyi tercih ediyor.
Peki taksiciler ne yapıyor?
Onlar da korsan taksi avına çıkmış durumdalar.
Özellikle 34 plakalı olanları mercek altına almışlar.
Aynı araba gün içinde beş kere Türkbükü’nde görüldüğünde izlemeye alıyorlar.
Buraya kadar her şey normal gibi görünse de sonrası tuhaf; orman kanunları işliyor çünkü.
Taksiciler korsan taksicilik yapanları kuytuda sıkıştırıp dövüyorlarmış.
Hatta bir keresinde içinde müşterisi olan bir araca saldırı olmuş, cam kırıklarından müşteri de yaralanmış.
Taksi ve Uber arasında yaşananların benzerleri taksi ve korsan taksiler arasında yaşanıyor anlayacağınız.
Bodrum yeni yeni hareketlenmeye başlamışken
durum böyle, yazın bakalım daha neler duyacağız.
Girişimci kadınlar Antalya’da toplanıyor
Kadınsan, yoktan var edersin, bir yolunu bulursun, bir şey yaparsın, başarırsın, bir başarı hikayesinin öznesi olursun.
Yüzyıllardır dünyanın neresinde olursa olsun bir adım geriden getirilen kadınlar, artık sistemin dayatmalarına karşı durmayı öğrendi.
Kadın girişimciler işte kadının bu inatçı ve mücadeleci ruhunun bir sonucu.
Bu yazıyı okuyan kadın girişimciler için bir adres de ben göstereceğim.
Antalya Muratpaşa Belediyesi bu yıl ikinci kez kadın girişimcileri desteklemek için onları bir araya getiriyor.
26-30 Haziran günleri arasında yapılacak olan Kadın Kooperatifleri Festivali’nde Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar buluşacak.
Kadın dostu kentte geçen yılki festivale Hakkari’den Urla’ya 39 kooperatif katılmıştı.
Bu yıl sayının 50’nin üstüne çıkması bekleniyor.
Adana’dan pamuk dokuma, Gaziantep’ten moringa çayı ve sabunu, Antalya’dan otantik takılar, ip sarma saçlar, Gönen’den Balıkesir mantısı, Çorum’dan erişte, Hakkari’den bal, Isparta’dan gül reçeli, Konya’dan cam üzerine hat çalışması, Rize’den Rize bezi ve sepeti gibi bin bir çeşit ürünün kadın elinden çıkan en özel halleri haziran sonunda Antalya’da buluşacak.
Kadın girişimciler, stant satışları, sempozyum ve çalıştaylarla desteklenecek festivale katılmak için geç kalmış değiller.
Muratpaşa Belediyesi ile iletişime geçmeleri yeterli.
Unutulmaz bir film repliği
“Sevdiğin tek kişiyle olamadığında,
seni seven tek kişiyle kalabilir misin?”
(The Twilight Saga: New Moon)