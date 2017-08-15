Bodrum sallanmaya alıştı



Şehirler de...

Bodrum depreme alıştı mesela.

Böyle cana, mala zarar vermediği sürece sallanmaktan kimse şikayetçi değil.

Adrenalin verdiği için ufak sarsıntılardan keyif aldığını söyleyenler bile var.

Tek sıkıntı denizin bulanıklığı.

Yer yerinden oynayınca deniz de karışıyor haliyle.

Siz “Deprem oldu, denizin dibindeki bakteriler açığa çıktı, denize girmeyin, mikrop kaparsınız diyenlere” de aldırmayın.

Ben daha deprem nedeniyle denizden hastalık kapanını görmedim.

Kısacası, Bodrum’da sallan yuvarlan, keyifler gayet yerinde.

Mersin’de 12 bin engelli

Mersin’de Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Rojda İstegün ile tanıştım.

Kardeşi Down Sedromlu, babası ise 80 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olmuş.

Rojda Hanım hayatını sadece en yakınlarına değil, tüm engellilere ve onların haklarına adamış.

Mersin’de bilinen 12 bin engelli olduğunu öğrendim.

Ne yazık ki bunların sadece yarısı dışarı çıkabiliyor.

Dernek olarak engellilere akülü araba sağlıyor ve onların hayata karışabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Hatta zaman zaman Mersin dışında çıkıyorlar. Bu yıl İstanbul’da engelli bir çocuğun ameliyatını da gerçekleştirmişler.

Beni Mersin’de en sevindiren, belediyenin bu derneğe yani bir STK’ya verdiği destek oldu.

Belediyenin tahsis ettiği mekanda faaliyet gösteren derneğin yeni projesi, Mersin dışında da engelliler için programlar yapabilmek.

İnşallah bu güzel yolda bol destekle, hayal ettiklerini gerçekleştirmeye devam ederler.

Her Türk şair doğar

Kurtlar Vadisi’nin baronlarından birini oynayan Hamit Kaya şimdilerde şiir kitabıyla gündemde.

Yüreğim Terk Etmeden adlı şiir kitabının ilk lansmanını İstanbul’da, Afrikalı Ali’nin sunumu ve Seyyal Taner, Asena, Nurcan Sabur, Nur Ertürk, Hüner Coşkuner, Selahattin Alpay, Ahmet Selçuk İlkan’ın katılımıyla yapmıştı.

Şimdi ise devamı Mersin’de.

Seyyal Taner’in lansman gecesindeki “Şiir bizim kanımızda var, her Türk şair doğar” lafını hiç unutmuyorum.

Hamit Kaya da işte onlardan.

Kendisinin beni en etkileyen, en hüzünlendiren şiirlerinden birini sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Göçebe bir adamın ben

Severse aşkı yaşatan

Sevilmediği gece aç gibi yatan

Bir lokma ekmeğini kırk kişiyle paylaşan

Böyle bir adamım ben

Benimle yapamazsın sen...”