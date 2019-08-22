Öyle bir film düşün ki Brad Pitt, Leonardo DiCaprio’nun dublörünü oynayacak deseler, “Saçmalamayın, düşünemem” derdim.
Ama işte Quentin Tarantino gibi bir yönetmen çıkıyor, bizim hayatta olmaz dediğimiz şeyi yapıyor, olduruyor.
Hem de en şahane şekliyle.
Bu yılın en efsane kadrolu filmi, Tarantino imzalı “Bir Zamanlar Hollywood’da”yı (Once Upon a Time in Hollywood) basın gösteriminde izledim.
Süresi 2 saat 40 dakika.
Tarantino’ya özgü bol diyalog, şiddet, erotizm, kan revan, şaşırtmaca, komedi, gerilim her şey var. İlk saati biraz yalpalasa da sonrasında izleyiciyi öyle bir sarıp sarmalıyor ki, finalde “Keşke biraz daha sürseydi, neden bitti ki” diyerek ayrılıyorsunuz salondan.
Özellikle son yarım saati sanırım hayatım boyunca sinemada izlediğim en iyi yarım saatti.
Başroller efsane Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve kısa bir rolde de olsa Al Pacino...
Spoiler vermek istemem ama 1969 yılında Hollywood’da geçen bu filme gitmeden önce Sharon Tate cinayeti hakkında biraz bilgi sahibi olmanızda fayda var.
Filmdeki hikaye gerçekleri birebir yansıtmasa da olay özetle şöyle: Sharon Tate, ünlü yönetmen Roman Polanski’nin oyuncu eşi, 8.5 aylık hamileyken Charles Manson çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülüyor.
Filmde Sharon
Tate rolünde Margot Robbie var.
Ayak fetişine devam
Quentin Tarantino’nun ayak fetişisti olduğunu duymuşsunuzdur.
“Kill Bill”de pedala basan ayağı bile görmüşlüğümüz vardı hatırlarsanız.
Yönetmenin ayak fetişini daha önce duymamış olsanız bile “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmi ile farkına varacaksınız.
Filmde rol alan kadınların ayakları sürekli kadrajın içinde.
O ayaklar sürekli olarak gözümüzün içine sokuluyor.
Tarantino film çekerken fantezi yapmayı da ihmal etmiyor yani.
Neyse ki bu filmdeki kadınların ayakları “Kill Bill”deki Uma Thurman’ınkilerden çok daha estetik.
Özellikle de Margot Robbie’ninkiler.
18 yaş sınırı aldı
“Bir Zamanlar Hollywood’da” eski Tarantino filmlerine oranla daha fazla salonda gösterilecek.
Yarından itibaren 239 salonda birden vizyona girecek.
Ancak 2 saat 40 dakika uzunluğundaki film için bir yaş sınırlaması söz konusu.
“Bir Zamanlar Hollywood’da”nın şiddet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırı aldığını hatırlatayım.
Unutulmaz bir film repliği
“Ve biliyor musun, tetik çekmek, gitar çalmaktan daha kolay, yok etmek yaratmaktan daha kolay.” (Desperado)
Bir Zamanlar Hollywood’da
Öyle bir film düşün ki Brad Pitt, Leonardo DiCaprio’nun dublörünü oynayacak deseler, “Saçmalamayın, düşünemem” derdim.
Ama işte Quentin Tarantino gibi bir yönetmen çıkıyor, bizim hayatta olmaz dediğimiz şeyi yapıyor, olduruyor.
Hem de en şahane şekliyle.
Bu yılın en efsane kadrolu filmi, Tarantino imzalı “Bir Zamanlar Hollywood’da”yı (Once Upon a Time in Hollywood) basın gösteriminde izledim.
Süresi 2 saat 40 dakika.
Tarantino’ya özgü bol diyalog, şiddet, erotizm, kan revan, şaşırtmaca, komedi, gerilim her şey var. İlk saati biraz yalpalasa da sonrasında izleyiciyi öyle bir sarıp sarmalıyor ki, finalde “Keşke biraz daha sürseydi, neden bitti ki” diyerek ayrılıyorsunuz salondan.
Özellikle son yarım saati sanırım hayatım boyunca sinemada izlediğim en iyi yarım saatti.
Başroller efsane Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve kısa bir rolde de olsa Al Pacino...
Spoiler vermek istemem ama 1969 yılında Hollywood’da geçen bu filme gitmeden önce Sharon Tate cinayeti hakkında biraz bilgi sahibi olmanızda fayda var.
Filmdeki hikaye gerçekleri birebir yansıtmasa da olay özetle şöyle: Sharon Tate, ünlü yönetmen Roman Polanski’nin oyuncu eşi, 8.5 aylık hamileyken Charles Manson çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülüyor.
Filmde Sharon
Tate rolünde Margot Robbie var.
Ayak fetişine devam
Quentin Tarantino’nun ayak fetişisti olduğunu duymuşsunuzdur.
“Kill Bill”de pedala basan ayağı bile görmüşlüğümüz vardı hatırlarsanız.
Yönetmenin ayak fetişini daha önce duymamış olsanız bile “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmi ile farkına varacaksınız.
Filmde rol alan kadınların ayakları sürekli kadrajın içinde.
O ayaklar sürekli olarak gözümüzün içine sokuluyor.
Tarantino film çekerken fantezi yapmayı da ihmal etmiyor yani.
Neyse ki bu filmdeki kadınların ayakları “Kill Bill”deki Uma Thurman’ınkilerden çok daha estetik.
Özellikle de Margot Robbie’ninkiler.
18 yaş sınırı aldı
“Bir Zamanlar Hollywood’da” eski Tarantino filmlerine oranla daha fazla salonda gösterilecek.
Yarından itibaren 239 salonda birden vizyona girecek.
Ancak 2 saat 40 dakika uzunluğundaki film için bir yaş sınırlaması söz konusu.
“Bir Zamanlar Hollywood’da”nın şiddet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırı aldığını hatırlatayım.
Unutulmaz bir film repliği
“Ve biliyor musun, tetik çekmek, gitar çalmaktan daha kolay, yok etmek yaratmaktan daha kolay.” (Desperado)