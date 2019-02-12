Beyaz’dan YouTuber olur mu?

Evet, sürpriz bir hamle geldi Beyazıt Öztürk’ten.
YouTube kanalı açtı ve o da YouTuber oldu.
Bu hamlesini Beyaz Show’dan YouTube’a düştü şeklinde eleştirenler oldu.
Ben ise geç bile kaldığını düşünüyorum.
Hangimiz eskisi kadar televizyon izliyor?
Hepimiz YouTube’da saatlerce gezmiyor muyuz?
YouTuber’lar şarkıcılardan, oyunculardan çok daha meşhur olup çok daha fazla para kazanmıyor mu?
Haberler, şarkılar, programlar bile artık internet üzerinden izlenmiyor mu?
Beyazıt’ın “YouTube’a giriş 101” videosunu açın izleyin, sonra da Yılmaz Erdoğan’la olan videosuna bakın.
Çok tatlı muhabbet olmuş, ben bayıldım.
Yorumlara kapamış olmasa yorumları da okumak isterdim açıkçası.
Beyaz’ın kanalına da hemen abone oldum, 263 bininci takipçisi benim.
Beyaz Show’u zamanında nasıl merakla bekliyor ve izliyorsam burayı da aynı şekilde takip edeceğim.
Bakalım
arada skeçler de gelecek mi?
Sevgiliye bir çiçek
Sevgilisi olan var olmayan var, her iki tip insan için de 14 Şubat ayrı bir travma.
Olmayana üzüntü, olana stres.
Ama hiç bitmeyen, stres azaltan sevgi denince benim aklıma hep hayvanlara olan aşk geliyor.
İşte bu nedenle bu Sevgililer Günü’nde size şahane bir kampanyadan bahsedeceğim.
HAÇİKO derneği olarak Cabaret Cine Flowers ile güzel bir işbirliği başlattık. 1997 yılından beri çiçek sektöründe tasarımları ve sanatsal yaklaşımı ile önemli bir yer edinen Cabaret Cine Flowers’tan alınan çiçeklerin belli bir yüzdesi bir yıl boyunca HAÇİKO derneği aracılığı ile sokak hayvanları için harcanacak.
Pek çok ilde mağazası bulunan marka e-ticaret sitesi Cabaretcineflowers.com üzerinden aynı
gün ve istenilen saatte teslimat yapabiliyor.
14 Şubat
Sevgililer Günü siparişlerinizde sokaktaki sevgililerimizi de sevindirmek isterseniz aklınızda olsun.
Siz de imzalayın
Change.org kampanyalarına bayılıyorum.
Dersim’de avcılar nesli tükenmekte olan bir vaşağı
öldürünce ortalık ayağa kalkmış ve
bir kampanya
başlatılmıştı.
Ve sonunda Tunceli Valiliği kampanya sonucunda Dersim’de yaban hayvanlarının avlanmasını yasakladı.
Kutsal sayılan yaban keçisi, ur kekliği ve koruma altında olan vaşak, kurt, boz ayı gibi hayvanların avlanması yasaklandı.
Valilik bununla da kalmadı, zor geçen kış şartlarında beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için dağlara mısır, buğday, ekmek gibi yiyecekler de bırakıyor.
Tebrik ediyorum. Change.org’da imza bekleyen
yeni kampanya
ise ünlü kahve zinciriyle ilgili.
Sadece Türkiye değil dünyanın birçok yerinde başlatılan kampanya markanın, kurabiye ve hamur işlerinde kullanılan yumurtaların geldiği çiftliklerde hayvanların yaşam şartlarının düzeltilmesini hedefliyor.
Tavukları
ayaklarının
toprağa basmasına izin vermeyen, daracık, güneş görmeyen pis kafeslerde tutan fabrikalardaki şartların düzeltilmesine yönelik bu kampanya şu anda imzaya açık.
Siz de change.org’a imza atarak milyonlarca hayvanı eziyetten kurtarabilir, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz.
Beyaz’dan YouTuber olur mu?
Evet, sürpriz bir hamle geldi Beyazıt Öztürk’ten.
YouTube kanalı açtı ve o da YouTuber oldu.
Bu hamlesini Beyaz Show’dan YouTube’a düştü şeklinde eleştirenler oldu.
Ben ise geç bile kaldığını düşünüyorum.
Hangimiz eskisi kadar televizyon izliyor?
Hepimiz YouTube’da saatlerce gezmiyor muyuz?
YouTuber’lar şarkıcılardan, oyunculardan çok daha meşhur olup çok daha fazla para kazanmıyor mu?
Haberler, şarkılar, programlar bile artık internet üzerinden izlenmiyor mu?
Beyazıt’ın “YouTube’a giriş 101” videosunu açın izleyin, sonra da Yılmaz Erdoğan’la olan videosuna bakın.
Çok tatlı muhabbet olmuş, ben bayıldım.
Yorumlara kapamış olmasa yorumları da okumak isterdim açıkçası.
Beyaz’ın kanalına da hemen abone oldum, 263 bininci takipçisi benim.
Beyaz Show’u zamanında nasıl merakla bekliyor ve izliyorsam burayı da aynı şekilde takip edeceğim.
Bakalım
arada skeçler de gelecek mi?
Sevgiliye bir çiçek
Sevgilisi olan var olmayan var, her iki tip insan için de 14 Şubat ayrı bir travma.
Olmayana üzüntü, olana stres.
Ama hiç bitmeyen, stres azaltan sevgi denince benim aklıma hep hayvanlara olan aşk geliyor.
İşte bu nedenle bu Sevgililer Günü’nde size şahane bir kampanyadan bahsedeceğim.
HAÇİKO derneği olarak Cabaret Cine Flowers ile güzel bir işbirliği başlattık. 1997 yılından beri çiçek sektöründe tasarımları ve sanatsal yaklaşımı ile önemli bir yer edinen Cabaret Cine Flowers’tan alınan çiçeklerin belli bir yüzdesi bir yıl boyunca HAÇİKO derneği aracılığı ile sokak hayvanları için harcanacak.
Pek çok ilde mağazası bulunan marka e-ticaret sitesi Cabaretcineflowers.com üzerinden aynı
gün ve istenilen saatte teslimat yapabiliyor.
14 Şubat
Sevgililer Günü siparişlerinizde sokaktaki sevgililerimizi de sevindirmek isterseniz aklınızda olsun.
Siz de imzalayın
Change.org kampanyalarına bayılıyorum.
Dersim’de avcılar nesli tükenmekte olan bir vaşağı
öldürünce ortalık ayağa kalkmış ve
bir kampanya
başlatılmıştı.
Ve sonunda Tunceli Valiliği kampanya sonucunda Dersim’de yaban hayvanlarının avlanmasını yasakladı.
Kutsal sayılan yaban keçisi, ur kekliği ve koruma altında olan vaşak, kurt, boz ayı gibi hayvanların avlanması yasaklandı.
Valilik bununla da kalmadı, zor geçen kış şartlarında beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için dağlara mısır, buğday, ekmek gibi yiyecekler de bırakıyor.
Tebrik ediyorum. Change.org’da imza bekleyen
yeni kampanya
ise ünlü kahve zinciriyle ilgili.
Sadece Türkiye değil dünyanın birçok yerinde başlatılan kampanya markanın, kurabiye ve hamur işlerinde kullanılan yumurtaların geldiği çiftliklerde hayvanların yaşam şartlarının düzeltilmesini hedefliyor.
Tavukları
ayaklarının
toprağa basmasına izin vermeyen, daracık, güneş görmeyen pis kafeslerde tutan fabrikalardaki şartların düzeltilmesine yönelik bu kampanya şu anda imzaya açık.
Siz de change.org’a imza atarak milyonlarca hayvanı eziyetten kurtarabilir, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz.