Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Ahmet Nur Çebi oturdu. Pazar günü Akatlar Spor Tesisi’nde yapılan seçimde 8’inci sandıkta oy kullandım.
Son zamanların en yüksek katılımlı seçimiydi diyebilirim. Öğle saatlerinde oy kullanan arkadaşlarımın “Biraz geç gel, 2 saat kuyrukta bekledik” uyarılarını dinleyip akşam saatlerinde gitmeme rağmen kalabalık devam ediyordu. Saat 17.00’de sona eren oylamadan sonra sayıma geçildi.
Şunu diyebilirim, Çebi’nin başkanlığı daha oylar verilmeye devam ederken bile belli gibiydi.
Kapıda herkesle el sıkışırken sanki tebrikleri kabul ediyordu. Seçimden üç gün önce Beşiktaş taraftar radyosu Hayatta Beşiktaş Radyo’da söze “Beraber yola çıkıyoruz, pembe bir tablo sunmuyorum. Birlik ve beraberlik olmadan yürümemiz mümkün değil. Acıyı da sevinci de beraber yaşayacağız” diye başlayan Çebi ile yaptığımız yayından çıkan ana başlıklar aşağıda. Yeni başkanı kutluyor ve camiaya hayırlı olmasını diliyorum.
Eski İnönü ve kapalı tribün için söz veriyorum
“Beşiktaş’ta Eski İnönü ve kapalı tribünün geri gelmesini çok istiyorum ama yasa ve mevzuatın buna izin vermediğini biliyorum. Yasa ve mevzuatta buna uygun değişiklik yapmamız gerekiyor. Pasolig kuruldu ve herkes kendi koltuğuna oturdu.
Pasolig’in faydalı tarafı olduğu gibi böyle de can sıkıcı bir yanı var.
Ama çok isterim öyle bir tribün, çünkü orası Beşiktaş futbol takımını uçuracak tek tribün.
Bununla ilgili çözüm için Spor Bakanlığı’nda konuşmaya ve bununla ilgili dilekçe vermeye söz veriyorum.
Ben de isterim aralarına girip hoplayıp zıplamayı, keyfine doyum olmaz.”
Futbolcu avına çıkılacak
“Parayla ilgili kısım çözülmek zorunda. Gelirin, giderin üzerinde olduğu bir mekanizma işleteceğiz.
Transferleri dengeleyeceğiz, pahalı transferlere son vermemiz gerekir.
Kendi altyapımızdan çocuklar getirmemiz lazım ama o sistem işlemedi, altyapıdan bugüne kadar iki futbolcu çıktı, bu çok yetersiz. Doğru bir çalışmayla yenilerinin gelmesi 3-5 yıl alır.
Kısa vadede Avrupa ve Türkiye çapında çalışan scout ekiplerini kullanacağız, prim alıp bize doğru genç futbolcuları getirecekler.”
Abdullah Avcı kalıyor
“Abdullah Avcı’nın üç yıllık kontratı var. Kendisine belli bir para ödendi. Hemen gelip ‘Hocam evine git’ diyebilecek bir durumda değiliz. Bir atkıya 20 lira vermeye zorlanan arkadaşlarımız var. Onların parasını sokağa atamayız. Popülist politikalardan vazgeçelim artık.”
Tüzüğü değiştireceğim
“Tüzüğü değiştireceğiz. Tüm sorumluluğun ve imza yetkisinin başkanın üzerinde olması doğru değil. Yönetim kurullarını da devreye sokmayı düşünüyorum. Her türlü satın almanın yönetim kurulunda oy çokluğuyla geçmesini sağlamaya çalışacağım.”
Kadınlara ihtiyacımız var
“Geçenlerde ‘İnşallah bütün üyelerinin kadın olduğu bir yönetim kurulumuz olur’ demiştim. Kadınlar bizden güçlüler, dayanıklılar. Kadınlar ağlar, gözleri ağlar, içleri bizden daha dayanıklıdır. Çocuğa Beşiktaşlılık ruhunu verecek de annedir. Birçok bebeği baştan Beşiktaşlı yapacak olan da dişi kartallar olacak.”
Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Ahmet Nur Çebi oturdu. Pazar günü Akatlar Spor Tesisi’nde yapılan seçimde 8’inci sandıkta oy kullandım.
Son zamanların en yüksek katılımlı seçimiydi diyebilirim. Öğle saatlerinde oy kullanan arkadaşlarımın “Biraz geç gel, 2 saat kuyrukta bekledik” uyarılarını dinleyip akşam saatlerinde gitmeme rağmen kalabalık devam ediyordu. Saat 17.00’de sona eren oylamadan sonra sayıma geçildi.
Şunu diyebilirim, Çebi’nin başkanlığı daha oylar verilmeye devam ederken bile belli gibiydi.
Kapıda herkesle el sıkışırken sanki tebrikleri kabul ediyordu. Seçimden üç gün önce Beşiktaş taraftar radyosu Hayatta Beşiktaş Radyo’da söze “Beraber yola çıkıyoruz, pembe bir tablo sunmuyorum. Birlik ve beraberlik olmadan yürümemiz mümkün değil. Acıyı da sevinci de beraber yaşayacağız” diye başlayan Çebi ile yaptığımız yayından çıkan ana başlıklar aşağıda. Yeni başkanı kutluyor ve camiaya hayırlı olmasını diliyorum.
Eski İnönü ve kapalı tribün için söz veriyorum
“Beşiktaş’ta Eski İnönü ve kapalı tribünün geri gelmesini çok istiyorum ama yasa ve mevzuatın buna izin vermediğini biliyorum. Yasa ve mevzuatta buna uygun değişiklik yapmamız gerekiyor. Pasolig kuruldu ve herkes kendi koltuğuna oturdu.
Pasolig’in faydalı tarafı olduğu gibi böyle de can sıkıcı bir yanı var.
Ama çok isterim öyle bir tribün, çünkü orası Beşiktaş futbol takımını uçuracak tek tribün.
Bununla ilgili çözüm için Spor Bakanlığı’nda konuşmaya ve bununla ilgili dilekçe vermeye söz veriyorum.
Ben de isterim aralarına girip hoplayıp zıplamayı, keyfine doyum olmaz.”
Futbolcu avına çıkılacak
“Parayla ilgili kısım çözülmek zorunda. Gelirin, giderin üzerinde olduğu bir mekanizma işleteceğiz.
Transferleri dengeleyeceğiz, pahalı transferlere son vermemiz gerekir.
Kendi altyapımızdan çocuklar getirmemiz lazım ama o sistem işlemedi, altyapıdan bugüne kadar iki futbolcu çıktı, bu çok yetersiz. Doğru bir çalışmayla yenilerinin gelmesi 3-5 yıl alır.
Kısa vadede Avrupa ve Türkiye çapında çalışan scout ekiplerini kullanacağız, prim alıp bize doğru genç futbolcuları getirecekler.”
Abdullah Avcı kalıyor
“Abdullah Avcı’nın üç yıllık kontratı var. Kendisine belli bir para ödendi. Hemen gelip ‘Hocam evine git’ diyebilecek bir durumda değiliz. Bir atkıya 20 lira vermeye zorlanan arkadaşlarımız var. Onların parasını sokağa atamayız. Popülist politikalardan vazgeçelim artık.”
Tüzüğü değiştireceğim
“Tüzüğü değiştireceğiz. Tüm sorumluluğun ve imza yetkisinin başkanın üzerinde olması doğru değil. Yönetim kurullarını da devreye sokmayı düşünüyorum. Her türlü satın almanın yönetim kurulunda oy çokluğuyla geçmesini sağlamaya çalışacağım.”
Kadınlara ihtiyacımız var
“Geçenlerde ‘İnşallah bütün üyelerinin kadın olduğu bir yönetim kurulumuz olur’ demiştim. Kadınlar bizden güçlüler, dayanıklılar. Kadınlar ağlar, gözleri ağlar, içleri bizden daha dayanıklıdır. Çocuğa Beşiktaşlılık ruhunu verecek de annedir. Birçok bebeği baştan Beşiktaşlı yapacak olan da dişi kartallar olacak.”