Bir AVM’de ben diyeyim g-string, siz deyin poposunun yarısını açıkta bırakan şortla dolaşan bir kızı görüp sosyal medyaya yazdığım “Yerine göre giyinmek lazım, şehrin ortasında böyle bir şorta dolaşmanın, teşhirciliğin anlamı yok” cümlelerim aldı yürüdü.
Madem öyle, biraz bahsedelim yerinde giyinmekten, yatak odası kıyafeti ile şehirde gezilmeyeceğinden, bakkala, AVM’ye gidilmeyeceğinden.
Nasıl ki mayo/bikiniyle gezdiğimiz tatil köylerinde plajın yanındaki restorana bile girerken üzerimize bir şeyler giymemiz icap ediyor, “Mayoyla girmek yasaktır” yazıyor, erkekler bile bir tişört giymezse içeri alınmıyor, benim bu söylediğim de benzer bir durum.
Ölçü, denge her şeyde olduğu gibi burada da çok önemli.
Bir müze gezerken, bakkala giderken, işyerinde ya da toplantıya giderken ölçüsüz kıyafetlerle dolaşamayız.
Düğünün kıyafeti ayrıdır.İş yerine ayrı giyinirsiniz, gece gideceğiniz doğum günü partisine ayrı.
Yoksa ben de şort giyiyorum, ‘rahat’ kıyafeti seven biri olarak seviyorum şort giymeyi.
Toplum kuralları diye bir şeyin olduğunu, yerine göre giyinmeyi hatırlatmayı “özgürlüğümüzü kısıtlayamazsın, bana karışamazsın” gibi beylik laflarla başka yere çekmeyin.
Toplum ve görgü kuralları başkalarının özgürlüklerine saygı duyulması için var.
Görgünün kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok...
Nasıl ki AVM’de boxer’la dolaşan bir erkek olursa “yok artık” dersem, poposunun yarısını açıkta bırakan bir şortla dolaşan bir kız gördüğümde de çekinmeden aynısını söylerim, söylemeye de devam edeceğim.
Masal Şatosu’na buyurun
Fantastik bir çocuk filmi “Masal Şatosu: Sihirli Davet”.
Yarın vizyona giriyor.
İçinde görsel efektler ve animasyonlar da barındırması bir yana, asıl olayı oyuncular, şarkıcılar ve YouTuber’ları bir araya getirmiş olması.
Burak Kuka’nın yönettiği filmin başrollerinde Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban var.
DMC Genel Müdürü Samsun Demir de sürpriz bir rolle üçüncü filminde kamera karşısında.
Okulların açılmasına bir hafta kala ekip ruhunu ve arkadaşlığın önemini vurgulayan “Masal Şatosu: Sihirli Davet” güzel bir “tatil bitti, şehre hoşgeldik ama eğlenmeye devam” filmi olarak ailecek izlenebilir.
Çav Bella...
Candan Erçetin, 31 Mart 2018’deki Olağan Genel Kurul’da MSG’nin (Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti.
Alınan kararla MSG’nin 50’ye yakın çalışanı sendikalı oldu.
Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezse ne kuruma bağlılık duyar ne de verimli olabilir.
Her an atılacakmış, gidecekmiş hissiyle sadakat de olmaz, üretim de.
İşte bu nedenlerden dolayı üyesi olduğum MSG’nin kararını destekliyor ve alkışlıyorum.
Unutulmayan bir film repliği
“Lisa: Sana sonunu bilmediğim bir hikaye anlatayım mı?
Rick: Anlat.
Lisa: Seni seviyorum.”
(Casablanca)
Ben de şort giyiyorum
Bir AVM’de ben diyeyim g-string, siz deyin poposunun yarısını açıkta bırakan şortla dolaşan bir kızı görüp sosyal medyaya yazdığım “Yerine göre giyinmek lazım, şehrin ortasında böyle bir şorta dolaşmanın, teşhirciliğin anlamı yok” cümlelerim aldı yürüdü.
Madem öyle, biraz bahsedelim yerinde giyinmekten, yatak odası kıyafeti ile şehirde gezilmeyeceğinden, bakkala, AVM’ye gidilmeyeceğinden.
Nasıl ki mayo/bikiniyle gezdiğimiz tatil köylerinde plajın yanındaki restorana bile girerken üzerimize bir şeyler giymemiz icap ediyor, “Mayoyla girmek yasaktır” yazıyor, erkekler bile bir tişört giymezse içeri alınmıyor, benim bu söylediğim de benzer bir durum.
Ölçü, denge her şeyde olduğu gibi burada da çok önemli.
Bir müze gezerken, bakkala giderken, işyerinde ya da toplantıya giderken ölçüsüz kıyafetlerle dolaşamayız.
Düğünün kıyafeti ayrıdır.İş yerine ayrı giyinirsiniz, gece gideceğiniz doğum günü partisine ayrı.
Yoksa ben de şort giyiyorum, ‘rahat’ kıyafeti seven biri olarak seviyorum şort giymeyi.
Toplum kuralları diye bir şeyin olduğunu, yerine göre giyinmeyi hatırlatmayı “özgürlüğümüzü kısıtlayamazsın, bana karışamazsın” gibi beylik laflarla başka yere çekmeyin.
Toplum ve görgü kuralları başkalarının özgürlüklerine saygı duyulması için var.
Görgünün kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok...
Nasıl ki AVM’de boxer’la dolaşan bir erkek olursa “yok artık” dersem, poposunun yarısını açıkta bırakan bir şortla dolaşan bir kız gördüğümde de çekinmeden aynısını söylerim, söylemeye de devam edeceğim.
Masal Şatosu’na buyurun
Fantastik bir çocuk filmi “Masal Şatosu: Sihirli Davet”.
Yarın vizyona giriyor.
İçinde görsel efektler ve animasyonlar da barındırması bir yana, asıl olayı oyuncular, şarkıcılar ve YouTuber’ları bir araya getirmiş olması.
Burak Kuka’nın yönettiği filmin başrollerinde Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban var.
DMC Genel Müdürü Samsun Demir de sürpriz bir rolle üçüncü filminde kamera karşısında.
Okulların açılmasına bir hafta kala ekip ruhunu ve arkadaşlığın önemini vurgulayan “Masal Şatosu: Sihirli Davet” güzel bir “tatil bitti, şehre hoşgeldik ama eğlenmeye devam” filmi olarak ailecek izlenebilir.
Çav Bella...
Candan Erçetin, 31 Mart 2018’deki Olağan Genel Kurul’da MSG’nin (Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti.
Alınan kararla MSG’nin 50’ye yakın çalışanı sendikalı oldu.
Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezse ne kuruma bağlılık duyar ne de verimli olabilir.
Her an atılacakmış, gidecekmiş hissiyle sadakat de olmaz, üretim de.
İşte bu nedenlerden dolayı üyesi olduğum MSG’nin kararını destekliyor ve alkışlıyorum.
Unutulmayan bir film repliği
“Lisa: Sana sonunu bilmediğim bir hikaye anlatayım mı?
Rick: Anlat.
Lisa: Seni seviyorum.”
(Casablanca)