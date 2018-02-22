Ben de bunu anlamadım Cengiz!

Cengiz Semercioğlu geçen gün Tepebaşı’ndaki Tayland restoranı Çok Çok’tan bahsetti. Restoranda masalarda bıçak yokmuş.Tayland kültüründe bıçak şiddeti temsil ettiği için sofraya bıçak konmazmış.İlk bakışta kulağa güzel, hoş geliyor, pek cici bir düşünce.Cengiz onlara “Eti çatal kaşıkla mı keseceğiz?” diye sorduğunu yazdı.Benim ise başka bir sorum var.Bıçak, dediğiniz gibi şiddeti temsil ediyor,eyvallah.Peki bu zihniyete erecek kadar medeniyseniz...Sofranızda boğazı bıçakla kesilmiş ve yine bıçakla parçalanmış bir hayvanın etinin ne işi var?

Ödül töreninde köpek sohbeti;

Gecce.com Mekan Ödülleri gecesindeydim önceki akşam.

Gecede Serhat Hacıpaşalıoğlu ve

Martha Walsh güzel bir konser ve renkli bir şov sundular.

Gül ve Kenan Erçetingöz’ü bir kez daha tebrik ediyorum, çok uğraşıyorlar ve iyi iş çıkarıyorlar.

Birbirlerine kıyasıya rakip olan mekan ve işletmeleri aynı anda sahneye çıkarıp, hepsine ödül vermeleri de ayrı bir alkış konusu.

Söz konusu Gecce ödülleri olunca sanırım kimse kapris yapmıyor, “Rakibiz, onu beğenmem, bununla sahnede olmam, yan yana gelmem” demiyor.

Böylece sektör adına da ekstra buluşturucu, kaynaştırıcı bir manzara ortaya çıkıyor.

Gecede Zerrin Özer, Selin İmer, Mustafa Ceceli, Özlem-Berkay Şahin’le aynı masadaydım.

Geçenlerde sokak hayvanları ve barınaklar için Kadıköy Dorock XL’de birlikte sahne aldığımız Zerrin Özer iki köpeğini de Bodrum’a göndermiş.

Program çekimleri için İstanbul’da olduğunda ne çok hasret çektiğinden dert yanıyordu.

Özlem ve Berkay’ın köpekleri en son gördüğümde olduğu gibi kavgalılarmış.

Ama neyse ki ailenin yeni üyesi Arya bebekle araları iyiymiş.

Selin ve Mustafa ise aileyi büyütmeye hazırlanıyor, önümüzdeki günlerde yavru köpekler geliyormuş.

Selin de aynı benim gibi, hayvanlar konusunda çok hassas.

Tek köpek kendi başına sıkılır, üzülür diye düşündüğünden biri dişi diğeri erkek iki köpek birden almayı tercih etmiş.

Bence en doğrusunu yapmış.



Görevimiz zeytin ağacı

Demet Akbağ büyük oyuncu.

İzlemeye gerçekten de doyum olmuyor.

Bunu son filmi “Görevimiz Tatil”i izlerken bir kez daha anladım.

Yarın vizyona girecek filmde cimri kocası Sıtkı (Zafer Algöz) yüzünden 9 yıldır tatile gidemeyen, ev işlerinden başını kaldırmayan mutsuz ev kadını Türkan Mutlu’yu canlandırıyor.

Türkan sonunda isyan bayrağını açınca ailece tatile çıkıyorlar ve yol onları zeytinlikleri satıp paraya çevirmeye niyetlenen köylü kurnazlarının yaşadığı köye kadar götürüyor.

Ve orada Türkan’ın içinden tam bir çevreci aktivist çıkıyor.

Kadının gücü adına diyorlar ve başlıyorlar mücadeleye...

Murat Şeker’in senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı ve yönettiği filminin Vadistanbul’da yapılan özel gösterimi sonrasında izleyenlere ufak bir sürpriz vardı.

Zeytin, filmde de söylendiği gibi soframızın olmazsa olmazı, barışın simgesi.

Zeytinlikleri yok etmek yerine daha çok zeytin ağacı dikmeliyiz.

“Görevimiz Tatil” yapımcıları, buradan yola çıkarak her birimiz adına TEMA aracılığı ile Gaziantep’te bir zeytin ağacı dikmiş.

Teşekkürler, hem bu güzel film hem de şahane hediye için. Gaziantep’e her gittiğimde zeytin ağacımı ziyaret edeceğim.

