Bekle beni 34 M 1143

Yarın Bakırköy ve Zeytinburnu’na Mehmet Şirin Çiçek’in kullandığı 34 M 1143 plakalı minibüse binmeye, telefonla konuşmamızın ardından onunla yüz yüze tanışmaya gidiyorum.
Hayvan hakları ve iyilik peşinde koşan Haçiko ve Genç Haçiko’dan arkadaşlarımla birlikte bu güzel insanla tanışmak, elini sıkmak, yanaklarından öpmek, sokak hayvanları adına teşekkür etmek için kendisine sertifika vermek, benzin yardımı yapmak ve binlerce teşekkür etmek istiyoruz.
Mehmet’in minibüsüne her gün yüzlerce insan biniyor ve şahane bir manzara ile karşılaşıyor.
Minibüsü farklı ve özel yapan rengi, büyüklüğü ya da lüks olması değil, yolculara verdiği mesajlar.
Bu dolmuşun her yanında iyilik mesajları veren afişler var.
Minibüsüne afiş asma işi, Ağrı’da akrabası tarafından öldürülen Leyla Aydemir için duyduğu derin üzüntüyle başlamış
İlk başta onun afişlerini asmış arabasına Mehmet Şirin Çiçek.
Sonrasını telefonda bize şöyle anlattı:
“Aslında en başta belediyenin, zabıtaların nabzını ölçtüm. İzin vermezler diye çok korkuyordum. Zamanla hiçbir olumsuz davranışla karşılaşmadım.
Kadın yolcularımız ‘Kaptan bizler için de bir şeyler as, sesimize ses ol’ dediler. Ben de kadınlarımız için afişler asmaya başladım. Kadına şiddet olayları beni çok üzüyordu. ‘Çocuk işçiliğine hayır’ afişleri, engelli kardeşlerimiz için afişler, şiddete hayır afişleri, LÖSEV ile ilgili afişler, otizmli çocuklar ile ilgili afişler, yani anlayacağınız canımızı yakan yüreğimizi derinden üzen tüm olumsuz olaylar için ekmek teknemi insanları bilinçlendirme afişleriyle doldurdum.
Benim aracım kadın haklarını, çocuk haklarını, hayvan haklarını savunan bir araç. Ben ekmek teknemin kapısını sadece yolcu almak için açmıyorum, sevgiye, merhamete, hoşgörüye açıyorum. Aracıma binen insanlar, inanıyorum ki kendilerini güvende hissediyorlardır.”
Mehmet Şirin son dört aydır yolculara sattığı sudan elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarına mama alıyor ve küçük paketler halinde yolculara dağıtıyor. Su satışından her gün 100’ün üzerinde sokak hayvanının karnı doyuyor.
En güzeli de hislerini ifade eden şu sözleri:
“Bir sokak canının karnını doyurduğum için çok mutlu oluyorum ve o sokak canı karnını doyururken durup izliyorum. Sanki kızımın, çocuğumun karnı doymuş gibi mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu.”
Güzel ruhlu Mehmet Şirin Çiçek’le yarın buluşacağımız için çok mutluyum.
Bu karşılaşmanın detaylarını benim ve Haçiko derneğinin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Avrupa Birliği fark etti
İyilik bulaşıcı derler, Mehmet Şirin Çiçek’in iyiliği de bunun en güzel örneği.
Kendisinin son aylarda başlattığı bu farkındalık çalışmasını Avrupa Birliği yetkilileri fark etti ve Avrupa Birliği Sivil Düşün programından ona ulaştılar.
Tek bir minibüste başlayan bu sevda, şimdi Avrupa Birliği’nin de yardımıyla diğer dolmuşlara da yayılacak.
Ve böylelikle belki de dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Sağ olasın Mehmet Şirin Çiçek.
Bu pazar Dolmabahçe’de
Bundan iki yıl önce Beşiktaşlı üniversite öğrencilerinden oluşan ÜNİBJK, kulüp personeli, branş ve altyapı sporcuları ile 10 Kasım’da Vodafone Park’ta, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı saat olan 09.05’i temsilen canlı saat koreografisi gerçekleştirmişti.
Bu, dünyanın en büyük interaktif canlı saati olarak hafızalara kazınmıştı. Bu 10 Kasım’da ise ÜNİBJK ve dünyanın ilk taraftar radyosu olan Hayatta Beşiktaş Radyo çağrısıyla 08.30’da Beşiktaş heykelinin önünde buluşuyor ve 09.05’te Dolmabahçe’de olmak üzere Atatürk fotoğraflarıyla dolu yolda Atamıza yürüyoruz.
Pazar günü herkesi tek yürek olarak Atamızı anmak üzere bize katılmaya bekleriz.
Bekle beni 34 M 1143
Yarın Bakırköy ve Zeytinburnu’na Mehmet Şirin Çiçek’in kullandığı 34 M 1143 plakalı minibüse binmeye, telefonla konuşmamızın ardından onunla yüz yüze tanışmaya gidiyorum.
Hayvan hakları ve iyilik peşinde koşan Haçiko ve Genç Haçiko’dan arkadaşlarımla birlikte bu güzel insanla tanışmak, elini sıkmak, yanaklarından öpmek, sokak hayvanları adına teşekkür etmek için kendisine sertifika vermek, benzin yardımı yapmak ve binlerce teşekkür etmek istiyoruz.
Mehmet’in minibüsüne her gün yüzlerce insan biniyor ve şahane bir manzara ile karşılaşıyor.
Minibüsü farklı ve özel yapan rengi, büyüklüğü ya da lüks olması değil, yolculara verdiği mesajlar.
Bu dolmuşun her yanında iyilik mesajları veren afişler var.
Minibüsüne afiş asma işi, Ağrı’da akrabası tarafından öldürülen Leyla Aydemir için duyduğu derin üzüntüyle başlamış
İlk başta onun afişlerini asmış arabasına Mehmet Şirin Çiçek.
Sonrasını telefonda bize şöyle anlattı:
“Aslında en başta belediyenin, zabıtaların nabzını ölçtüm. İzin vermezler diye çok korkuyordum. Zamanla hiçbir olumsuz davranışla karşılaşmadım.
Kadın yolcularımız ‘Kaptan bizler için de bir şeyler as, sesimize ses ol’ dediler. Ben de kadınlarımız için afişler asmaya başladım. Kadına şiddet olayları beni çok üzüyordu. ‘Çocuk işçiliğine hayır’ afişleri, engelli kardeşlerimiz için afişler, şiddete hayır afişleri, LÖSEV ile ilgili afişler, otizmli çocuklar ile ilgili afişler, yani anlayacağınız canımızı yakan yüreğimizi derinden üzen tüm olumsuz olaylar için ekmek teknemi insanları bilinçlendirme afişleriyle doldurdum.
Benim aracım kadın haklarını, çocuk haklarını, hayvan haklarını savunan bir araç. Ben ekmek teknemin kapısını sadece yolcu almak için açmıyorum, sevgiye, merhamete, hoşgörüye açıyorum. Aracıma binen insanlar, inanıyorum ki kendilerini güvende hissediyorlardır.”
Mehmet Şirin son dört aydır yolculara sattığı sudan elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarına mama alıyor ve küçük paketler halinde yolculara dağıtıyor. Su satışından her gün 100’ün üzerinde sokak hayvanının karnı doyuyor.
En güzeli de hislerini ifade eden şu sözleri:
“Bir sokak canının karnını doyurduğum için çok mutlu oluyorum ve o sokak canı karnını doyururken durup izliyorum. Sanki kızımın, çocuğumun karnı doymuş gibi mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu.”
Güzel ruhlu Mehmet Şirin Çiçek’le yarın buluşacağımız için çok mutluyum.
Bu karşılaşmanın detaylarını benim ve Haçiko derneğinin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Avrupa Birliği fark etti
İyilik bulaşıcı derler, Mehmet Şirin Çiçek’in iyiliği de bunun en güzel örneği.
Kendisinin son aylarda başlattığı bu farkındalık çalışmasını Avrupa Birliği yetkilileri fark etti ve Avrupa Birliği Sivil Düşün programından ona ulaştılar.
Tek bir minibüste başlayan bu sevda, şimdi Avrupa Birliği’nin de yardımıyla diğer dolmuşlara da yayılacak.
Ve böylelikle belki de dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Sağ olasın Mehmet Şirin Çiçek.
Bu pazar Dolmabahçe’de
Bundan iki yıl önce Beşiktaşlı üniversite öğrencilerinden oluşan ÜNİBJK, kulüp personeli, branş ve altyapı sporcuları ile 10 Kasım’da Vodafone Park’ta, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı saat olan 09.05’i temsilen canlı saat koreografisi gerçekleştirmişti.
Bu, dünyanın en büyük interaktif canlı saati olarak hafızalara kazınmıştı. Bu 10 Kasım’da ise ÜNİBJK ve dünyanın ilk taraftar radyosu olan Hayatta Beşiktaş Radyo çağrısıyla 08.30’da Beşiktaş heykelinin önünde buluşuyor ve 09.05’te Dolmabahçe’de olmak üzere Atatürk fotoğraflarıyla dolu yolda Atamıza yürüyoruz.
Pazar günü herkesi tek yürek olarak Atamızı anmak üzere bize katılmaya bekleriz.