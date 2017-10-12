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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Bazı kadınlar maço sever

12 Ekim 2017

Bizim masada sohbet konusuydu.Yolda yanındaki kadına bağıran adama tepki göstermeli mi?

Bir arkadaşım “köpeğine kötü davranana, çocuğuna bağırana, dövene tepki gösteriyorsak, buna da göstermeliyiz, tabii ki gösteririm” dedi.

Bu, ülkede artan kadına şiddet olaylarına karşı doğru bir tavır bence de.

Ama bir de şu bakış açısı geldi bir başkasından; “Ben hiç bulaşmam, adamla kavga ederiz. Kadın, kocamı dövüyorlar diye onun tarafını tutar. İkisi bir olur üzerime saldırır, karı koca arasına girilmez” dedi.

O da haklı, bazı kadınlar maço erkek seviyor ve ne olursa olsun o adama toz kondurmuyor, araya giriyorsun, sen kötü oluyorsun.

En olabilir yaklaşım ise şu gibi geldi bana; “Numara yapın. ‘Sivil polisim, kendinize gelin, beni sizi tutuklamayla falan uğraştırmayın” deyin.

Bence bu küçük numara, ağız dalaşına, kavgaya girmekten ya da sessiz kalıp, üç maymunu oynamaktan çok daha mantıklı.

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