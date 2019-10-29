Bir 29 Ekim’i hiç unutmam. Erenköy’de Kazım Karabekir İlkokulu’ndayım ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sokak yürüyüşünde en önde Türk bayrağını taşıyan öğrenci benim. Duyduğum gururu, mutluluğu hâlâ bugün gibi hatırlıyorum.
Bayrak boyumdan büyüktü belki ama bendeki güç ve istekle, tören ve yürüyüş boyunca kuş gibi hafif gelmişti.
Geçen gün annemlerin evine uğradığımda gördüm, 29 Ekim’e üç gün kala asmışlardı bizimkiler bayrakları. Mutfak penceresinden asılan bayrak kocamandı. Annem ve babam salondaki bayrağın da en az mutfaktaki kadar büyük olması gerektiğini konuşuyordu.
Sonunda yeni bir bayrak daha almaya karar verdiler.
Almış ve bugün asmışlardır muhtemelen.
Siz de bugün bayrakları asmayı unutmayın.
“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” diyerek bize Cumhuriyet’i hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sine böyle bir tablo yakışır.
Beşiktaş’ın Umut’u var
Beşiktaş’la geçen yıl sözleşme imzalayan ama gel gelelim taraftarın eleştirilerinden bolca nasibini alan Umut Nayır, pazar günü oynanan Galatasaray maçında takımına derbiyi kazandıran golü atarak şeytanın bacağını kırdı ve taraftarla arasındaki buzları eritti.
Umut, bize geldiğinden beri “İyi ki Beşiktaş’ta” dediğim futbolculardan oldu.
Bunun nedenlerinden biri okullu olması.
Kendisi, Metin-Ali-Feyyaz döneminden bu yana gelen okullu futbolcu kavramının devamı gibi.
Ankara Üniversitesi’nde hukuk okuyan Umut’un bu yıl çok daha fazla topu gole çevirmesi tabii ki en büyük dileğimiz.
Instagram sayfasında sık sık paylaştığı “Hayallerim için çalışıyorum” ifadesi amacını ortaya koyuyor zaten.
Kendisini sevmeye ve desteklemeye devam.
Frankfurt’ta festival zamanı
Caner Ural’ın Instagram hikayelerinde, gelmiş geçmiş en gaz şarkı olduğunu düşündüğüm Moğollar’ın “Dinleyiverin Gari”si eşliğinde sahnede zıplayanlar vardı.
Bir yanda Timur Acar, bir yanda Hakan Bilgin, Cahit Berkay “Zilleri takıverin, hoplayıverin gari, gari de gari” derken çılgınlar gibi dans ediyordu.
Görüntüler şu sıralar devam etmekte olan Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılış gecesinden. Cahit Berkay ve Meral Çetinkaya bu yıl festivalden Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.
40’a yakın filmin gösterileceği, söyleşi ve seminerlerin de olacağı festival 1 Kasım akşamı sona erecek.
Bu hafta bir yanda Antalya’da diğer yanda da Frankfurt’ta festival var ve sinema izleyicisi ile buluşuyor. Ne mutlu Türk filmlerine.
Unutulmaz bir film repliği
“Kim olduğun, ne yaptığının yanında önemsizdir...”
(V for Vendetta)
Bayrakları asmayı unutmayın
Bir 29 Ekim’i hiç unutmam. Erenköy’de Kazım Karabekir İlkokulu’ndayım ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sokak yürüyüşünde en önde Türk bayrağını taşıyan öğrenci benim. Duyduğum gururu, mutluluğu hâlâ bugün gibi hatırlıyorum.
Bayrak boyumdan büyüktü belki ama bendeki güç ve istekle, tören ve yürüyüş boyunca kuş gibi hafif gelmişti.
Geçen gün annemlerin evine uğradığımda gördüm, 29 Ekim’e üç gün kala asmışlardı bizimkiler bayrakları. Mutfak penceresinden asılan bayrak kocamandı. Annem ve babam salondaki bayrağın da en az mutfaktaki kadar büyük olması gerektiğini konuşuyordu.
Sonunda yeni bir bayrak daha almaya karar verdiler.
Almış ve bugün asmışlardır muhtemelen.
Siz de bugün bayrakları asmayı unutmayın.
“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” diyerek bize Cumhuriyet’i hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sine böyle bir tablo yakışır.
Beşiktaş’ın Umut’u var
Beşiktaş’la geçen yıl sözleşme imzalayan ama gel gelelim taraftarın eleştirilerinden bolca nasibini alan Umut Nayır, pazar günü oynanan Galatasaray maçında takımına derbiyi kazandıran golü atarak şeytanın bacağını kırdı ve taraftarla arasındaki buzları eritti.
Umut, bize geldiğinden beri “İyi ki Beşiktaş’ta” dediğim futbolculardan oldu.
Bunun nedenlerinden biri okullu olması.
Kendisi, Metin-Ali-Feyyaz döneminden bu yana gelen okullu futbolcu kavramının devamı gibi.
Ankara Üniversitesi’nde hukuk okuyan Umut’un bu yıl çok daha fazla topu gole çevirmesi tabii ki en büyük dileğimiz.
Instagram sayfasında sık sık paylaştığı “Hayallerim için çalışıyorum” ifadesi amacını ortaya koyuyor zaten.
Kendisini sevmeye ve desteklemeye devam.
Frankfurt’ta festival zamanı
Caner Ural’ın Instagram hikayelerinde, gelmiş geçmiş en gaz şarkı olduğunu düşündüğüm Moğollar’ın “Dinleyiverin Gari”si eşliğinde sahnede zıplayanlar vardı.
Bir yanda Timur Acar, bir yanda Hakan Bilgin, Cahit Berkay “Zilleri takıverin, hoplayıverin gari, gari de gari” derken çılgınlar gibi dans ediyordu.
Görüntüler şu sıralar devam etmekte olan Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılış gecesinden. Cahit Berkay ve Meral Çetinkaya bu yıl festivalden Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.
40’a yakın filmin gösterileceği, söyleşi ve seminerlerin de olacağı festival 1 Kasım akşamı sona erecek.
Bu hafta bir yanda Antalya’da diğer yanda da Frankfurt’ta festival var ve sinema izleyicisi ile buluşuyor. Ne mutlu Türk filmlerine.
Unutulmaz bir film repliği
“Kim olduğun, ne yaptığının yanında önemsizdir...”
(V for Vendetta)