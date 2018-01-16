Basın kime hizmet için vardır?

Hafta sonu Akasya Cinemaximum’daydım.

Arkadaşlar “Haftanın filmini izlemek istiyoruz” deyince tabii ki “The Post’a gidiyoruz” dedim.

Steven Spielberg’in yönettiği, Meryl Streep ve Tom Hanks’in başrollerini paylaştığı “The Post”, küçük salonlardan birinde gösteriliyor ne yazık ki.

Türk filmlerine sahip çıkmamız güzel tabii ama en büyük 6-7 salonda yerli komedi filmleri oynarken Oscar’da çok konuşulacak ve son derece önemli konulara değinen bir filmin küçücük salonda gösterilmesi içimi sızlattı doğrusu.

Üstelik filmin yönetmeni Steven Spielberg...

Yani film bol diyaloglu da olsa aksiyonu, gerilimi en üst dozda izleyiciye veren bir yönetmen.

“The Post”ta da aynısını yapmış.

Oscar’lı yıldızlar kadrosunun sürüklediği bu gerçek hayattan alınan hikayeyi göz kırpmadan izletiyor.

Film, Washington Post gazetesinin sahibi Katharine Graham’ın basın özgürlüğü konusunda ders niteliğindeki hikayesini anlatıyor.

Vietnam Savaşı sırasında Amerikan hükümetinin basın üzerinde kurmaya çalıştığı baskı, Pentagon belgelerinin ortaya çıkarılması, yargı, basın ve politika arasındaki ilişkiler, gazeteciliğin ne olduğu, ne olmadığı, basın özgürlüğü gibi kritik konular gerilimi tırmandıran müthiş bir kurguyla perdeye yansıyor.

Film bolca düşündürüyor, arkasından da konuşturuyor.

6 dalda Altın Küre adaylığı alan “The Post”, Oscar’da da En İyi Film başta olmak üzere pek çok adaylık alacak gibi.

Ve bu film bizde, daha ilk haftasında kıyıda köşede kalmış salonlarda.

“Basın yönetenlere değil, yönetilenlere hizmet için vardır” gibi şahane cümleyi senaryosunda barındıran “The Post”u izleyin ve izlettirin arkadaşlar.

Kaybettiklerimiz...

Ne saçma bir hafta sonuydu.

İnsanlık adına bir sürü hayal kırıklıkları yaşadık.

Kanser ilaçlarını temin edemediği için sitem eden Dilek Özçelik hayata veda etti.

Adana’da bir delikanlı işitme engelli olduğu için derdini el kol hareketleriyle anlatmaya çalıştı. Üç kişi tarafından darp edildi, dövüldü!

Canlı yayında kedi kesen bir şerefsiz, bu görüntüleri paylaştığı Instagram hesabı açtı. Hep birlikte ne yapacağımızı şaşırdık.

Hastaya, zor durumda olana, engelliye, hayvana saygı, empati aradık yine.

Kaybettiğimiz insanlığı aradık aslında.

‘İkili Delilik’e Kaan yorumu

Sezen Aksu’nun sosyal medyada sıkça sevenleriyle buluştuğunu, evinin kapılarını açtığını dün Magazin Konseyi’nde konuşmuştuk.

Kendisi eski ve sevilen şarkılarını yeni yeteneklerle de buluşturmaya devam ediyor.

Pop müziğin yeni isimlerinden Kaan Küçük, Aksu’nun çok sevdiğim “İkili Delilik” şarkısına yepyeni bir yorum getirmiş.

Mustafa Ceceli aranjesiyle yeniden hayat bulan şarkının Net D’den izleyebileceğiniz klibinde de Hasan Kuyucu imzası var.

Yumuşacık bir yorum olmuş Kaan’ınki, ben sevdim, yolu açık olsun.