Avrupa’da bir Türk markası: Cleopatra Ink

Sevdiğini sonsuza dek yanında taşımayı, istediğinde öpmeyi kim istemez ki?
Ben de öyle yaptım ve hayatımı, sevgimi, her şeyimi paylaştığım kedimin ve köpeğimin dövmelerini yaptırdım.
Çok da iyi yaptım, asla pişman olmayacağım iki dövmeye sahibim artık.
Görenler fotoğraftan birebir çıkartma sanıyor, o kadar gerçek duruyorlar çünkü.
Dövmemi yapan Cleopatra Ink grubunun yetenekli sanatçılarından Batuhan Cengiz.
Henüz 20’li yaşlarda, büyük bir yetenek, Avrupa’dan 5 ödülü bulunuyor.
Cleopatra Ink, Alanya çıkışlı.
Geçtiğimiz gün Alanya’daki şubelerine giderek, ekibin yine çok sevilen ve ciddi takipçi kitlesi olan bir başka dövmecisi Tuğçe Öksüz’e de patileri eklettim.
Cleopatra Ink, ilk stüdyosunu 2014’te açmış.
Şu anda Türkiye, Finlandiya ve Norveç’te olmak üzere 20 stüdyoları var.
Yakında Almanya, Hollanda ve İngiltere’de de olacaklar.
“Peki ya İstanbul?” sorusunu tabii ki sordum.
Arada workshop’lar için İstanbul’a gelen ekip burada da bir stüdyo açmayı planlıyor.
Şimdilik yer bakma aşamasındalar ve umarım en kısa zamanda karar verip uygularlar.,
Plastiklere yasak geliyor
Yazın gelmesiyle birlikte parklardaki, denizlerdeki plastik çöplüğüyle daha sık göz göze gelmeye başladık. Kullanan atıyor ve büyük çevre katliamına katkıda bulunmuş oluyor. İşte bu noktada Avrupa Parlamentosu’nun kararını hatırlatmamda fayda var.
Bundan üç ay kadar önce AP genel kurulu plastik tabak, çatal, bıçak, pipet, bardak gibi tek kullanımlık atıkların yasaklanması kararını onayladı.
Bu ürünler 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmayacak.
Bizim bu plastikleri terk etmemiz için Avrupa Birliği üyesi olmamıza ya da 2021’i beklememize hiç gerek yok bence.
Onlarsız yaşamaya, çevreyi korumaya şimdiden başlasak.
Tek kullanımlık plastikleri almasak, hiç kullanmasak, alternatiflerini tercih etsek, ettirsek.
Güzel olmaz mı?
Dövme acıtıyor mu?
Dövme ile ilgili çok merak edilen iki şey var... Alışkanlık yapıyor mu ve acıtıyor mu?
Söyledikleri doğru, dövme yaptırmak bir başladı mı önüne geçilemez bir dürtü haline geliyor.
Ben de müptelası oldum. Her yeni dövmeden sonra şimdi nereme, ne yaptırsam diye düşünmeye başlıyorum. Acı meselesine gelince...
Dövme söz konusu olduğunda erkekler “acıyor” cümlesini daha sık kuruyor.
Biz kadınlar daha dayanıklıyız sanırım. Acı eşiğimiz yüksek.
Kedi ve köpek dövmelerimi yaptırmak 6 saat sürdü.
Ufak sızılar dışında hiç acı hissetmedim.
Bileğin iç kısmı acır derler. Orada da bir dövmem var ve o da acımadı. Bunda son dönemde kullanılan iğne uçlarının daha küçük olması ve yapan kişinin elinin hafifliği de etkili tabii.
Avrupa’da bir Türk markası: Cleopatra Ink
Sevdiğini sonsuza dek yanında taşımayı, istediğinde öpmeyi kim istemez ki?
Ben de öyle yaptım ve hayatımı, sevgimi, her şeyimi paylaştığım kedimin ve köpeğimin dövmelerini yaptırdım.
Çok da iyi yaptım, asla pişman olmayacağım iki dövmeye sahibim artık.
Görenler fotoğraftan birebir çıkartma sanıyor, o kadar gerçek duruyorlar çünkü.
Dövmemi yapan Cleopatra Ink grubunun yetenekli sanatçılarından Batuhan Cengiz.
Henüz 20’li yaşlarda, büyük bir yetenek, Avrupa’dan 5 ödülü bulunuyor.
Cleopatra Ink, Alanya çıkışlı.
Geçtiğimiz gün Alanya’daki şubelerine giderek, ekibin yine çok sevilen ve ciddi takipçi kitlesi olan bir başka dövmecisi Tuğçe Öksüz’e de patileri eklettim.
Cleopatra Ink, ilk stüdyosunu 2014’te açmış.
Şu anda Türkiye, Finlandiya ve Norveç’te olmak üzere 20 stüdyoları var.
Yakında Almanya, Hollanda ve İngiltere’de de olacaklar.
“Peki ya İstanbul?” sorusunu tabii ki sordum.
Arada workshop’lar için İstanbul’a gelen ekip burada da bir stüdyo açmayı planlıyor.
Şimdilik yer bakma aşamasındalar ve umarım en kısa zamanda karar verip uygularlar.,
Plastiklere yasak geliyor
Yazın gelmesiyle birlikte parklardaki, denizlerdeki plastik çöplüğüyle daha sık göz göze gelmeye başladık. Kullanan atıyor ve büyük çevre katliamına katkıda bulunmuş oluyor. İşte bu noktada Avrupa Parlamentosu’nun kararını hatırlatmamda fayda var.
Bundan üç ay kadar önce AP genel kurulu plastik tabak, çatal, bıçak, pipet, bardak gibi tek kullanımlık atıkların yasaklanması kararını onayladı.
Bu ürünler 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmayacak.
Bizim bu plastikleri terk etmemiz için Avrupa Birliği üyesi olmamıza ya da 2021’i beklememize hiç gerek yok bence.
Onlarsız yaşamaya, çevreyi korumaya şimdiden başlasak.
Tek kullanımlık plastikleri almasak, hiç kullanmasak, alternatiflerini tercih etsek, ettirsek.
Güzel olmaz mı?
Dövme acıtıyor mu?
Dövme ile ilgili çok merak edilen iki şey var... Alışkanlık yapıyor mu ve acıtıyor mu?
Söyledikleri doğru, dövme yaptırmak bir başladı mı önüne geçilemez bir dürtü haline geliyor.
Ben de müptelası oldum. Her yeni dövmeden sonra şimdi nereme, ne yaptırsam diye düşünmeye başlıyorum. Acı meselesine gelince...
Dövme söz konusu olduğunda erkekler “acıyor” cümlesini daha sık kuruyor.
Biz kadınlar daha dayanıklıyız sanırım. Acı eşiğimiz yüksek.
Kedi ve köpek dövmelerimi yaptırmak 6 saat sürdü.
Ufak sızılar dışında hiç acı hissetmedim.
Bileğin iç kısmı acır derler. Orada da bir dövmem var ve o da acımadı. Bunda son dönemde kullanılan iğne uçlarının daha küçük olması ve yapan kişinin elinin hafifliği de etkili tabii.