Avengers’da ağlayan kimdi?

Kimilerine göre IMDB’nin 9.1 puanından bile iyi...
Kimilerine göre yazılıp çizilen her şey, verilen puanlar, dökülen gözyaşları abartılı.
Kimilerine göre bir başyapıt.
Kimilerine göre tam bir vakit kaybı.
Hafta sonu salonlarında yer bulunmayan, tüm biletleri çıktığı gün tükenen “Avengers: Endgame” izleyenleri işte böyle ikiye böldü.
Taa 2008’de başlayan efsanenin bugünlere gelişinde kim var kim yoksa 3 saatlik filmde resmi geçit yapıyor.
Bu bile belli bir alkışı hak ediyor tabii.
Ama klişeler, uzun diyaloglar, senaryo boşlukları da bu kahramanlara fanatizm seviyesinde bağlı olmayanların gözünden kaçmıyor.
3 saat onlara uzun geliyor.
Süper kahramanlardan birinin ölüm sahnesinde gözyaşlarına boğulan fanatikleri (sadece kızlar değil ağlayan erkekler de gördüm) hiç anlamayan bir tayfa da izliyor filmi.
“Avengers: Endgame” böylesi karmaşık bir kitleyle buluşuyor yani.
Filmin tartışılmayacak iyi yanı, uzun süredir boş olan sinema salonlarına, havanın ısınmasına rağmen ciddi bir hareketlilik getirmesi.
İstinye Park ve Akasya Cinemaximum’ları bizzat gördüm, hiçbir seansta yer yoktu ve en ön koltuklar bile doluydu.
İster beğenin ister beğenmeyin, son Avengers filminin sinema salonları adına şahane bir gelişme olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.
“Avengers: Endgame”de ek sahne var mı?
“Avengers: Endgame”in sonunda, bir Marvel klasiği olan sürprizli ek sahnelerden yok.
Yani bu film bir anlamda alıştığımız Marvel geleneğini bozmuş oluyor.
Ek sahne yerine oyuncuların isimleri, karakter ve imzalarının yer aldığı sahneler geliyor perdeye.
Ek sahne yok belki ama eğer filmin sonuna kadar
beklerseniz Marvel logosunun çıktığı anda gizemli bir ses duyacaksınız.
Bu ses metale çekiçle vurma sesini andırıyor.
Disney’den gelen açıklamaya göre o ses “Iron Man”in ilk kostümünün tasarlandığı ana bir gönderme yapıyor.
Hatırlarsanız Tony Stark mağarada hapsedildiğinde kendisinden istenen silahları yapmak yerine ilk Iron Man zırhını yapmıştı.
“Avengers: Endgame”in sonundaki de o ana ve Iron Man’e bir saygı duruşu işte.
GOT izlemeyen son üç beş kişi
“Game of Thrones” (GOT) izlemeyen üç beş kişiden biriydim, tek bildiğim “winter is coming” muhabbetiydi.
Ama ben de sonunda rüzgara kapıldım ve son bölümü izledim.
Hayli ön okuma yaptıktan sonra tabii.
O arada bahis sitelerine de göz attım.
Sonradan geldi ortalığı karıştırıyor demeyin, tamamen verilere göre konuşuyorum.
Bahislere
göre Demir Taht’ın en
güçlü adayı tahtın gerçek sahibi olan Jon Snow.
Onu Bran Stark, Sansa Stark ve Daenerys takip ediyor.
En ilginç detaysa, artık hayatta olmayan Petyr Baelish’in de listede yer alması.
Bir de ölecekler listesi var tabii.
Burada da Greyjoy ailesinin hayatta kalan son üç üyesi ilk sıralarda.
Unutulmaz bir film repliği “Bir fikir bile hâlâ dünyayı değiştirebilir...” (V for Vendetta)
Avengers’da ağlayan kimdi?
Kimilerine göre IMDB’nin 9.1 puanından bile iyi...
Kimilerine göre yazılıp çizilen her şey, verilen puanlar, dökülen gözyaşları abartılı.
Kimilerine göre bir başyapıt.
Kimilerine göre tam bir vakit kaybı.
Hafta sonu salonlarında yer bulunmayan, tüm biletleri çıktığı gün tükenen “Avengers: Endgame” izleyenleri işte böyle ikiye böldü.
Taa 2008’de başlayan efsanenin bugünlere gelişinde kim var kim yoksa 3 saatlik filmde resmi geçit yapıyor.
Bu bile belli bir alkışı hak ediyor tabii.
Ama klişeler, uzun diyaloglar, senaryo boşlukları da bu kahramanlara fanatizm seviyesinde bağlı olmayanların gözünden kaçmıyor.
3 saat onlara uzun geliyor.
Süper kahramanlardan birinin ölüm sahnesinde gözyaşlarına boğulan fanatikleri (sadece kızlar değil ağlayan erkekler de gördüm) hiç anlamayan bir tayfa da izliyor filmi.
“Avengers: Endgame” böylesi karmaşık bir kitleyle buluşuyor yani.
Filmin tartışılmayacak iyi yanı, uzun süredir boş olan sinema salonlarına, havanın ısınmasına rağmen ciddi bir hareketlilik getirmesi.
İstinye Park ve Akasya Cinemaximum’ları bizzat gördüm, hiçbir seansta yer yoktu ve en ön koltuklar bile doluydu.
İster beğenin ister beğenmeyin, son Avengers filminin sinema salonları adına şahane bir gelişme olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.
“Avengers: Endgame”de ek sahne var mı?
“Avengers: Endgame”in sonunda, bir Marvel klasiği olan sürprizli ek sahnelerden yok.
Yani bu film bir anlamda alıştığımız Marvel geleneğini bozmuş oluyor.
Ek sahne yerine oyuncuların isimleri, karakter ve imzalarının yer aldığı sahneler geliyor perdeye.
Ek sahne yok belki ama eğer filmin sonuna kadar
beklerseniz Marvel logosunun çıktığı anda gizemli bir ses duyacaksınız.
Bu ses metale çekiçle vurma sesini andırıyor.
Disney’den gelen açıklamaya göre o ses “Iron Man”in ilk kostümünün tasarlandığı ana bir gönderme yapıyor.
Hatırlarsanız Tony Stark mağarada hapsedildiğinde kendisinden istenen silahları yapmak yerine ilk Iron Man zırhını yapmıştı.
“Avengers: Endgame”in sonundaki de o ana ve Iron Man’e bir saygı duruşu işte.
GOT izlemeyen son üç beş kişi
“Game of Thrones” (GOT) izlemeyen üç beş kişiden biriydim, tek bildiğim “winter is coming” muhabbetiydi.
Ama ben de sonunda rüzgara kapıldım ve son bölümü izledim.
Hayli ön okuma yaptıktan sonra tabii.
O arada bahis sitelerine de göz attım.
Sonradan geldi ortalığı karıştırıyor demeyin, tamamen verilere göre konuşuyorum.
Bahislere
göre Demir Taht’ın en
güçlü adayı tahtın gerçek sahibi olan Jon Snow.
Onu Bran Stark, Sansa Stark ve Daenerys takip ediyor.
En ilginç detaysa, artık hayatta olmayan Petyr Baelish’in de listede yer alması.
Bir de ölecekler listesi var tabii.
Burada da Greyjoy ailesinin hayatta kalan son üç üyesi ilk sıralarda.
Unutulmaz bir film repliği “Bir fikir bile hâlâ dünyayı değiştirebilir...” (V for Vendetta)