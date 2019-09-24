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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

At yarışındaki konser iptal

24 Eylül 2019

Yaptıkların, hareketlerin konuşsun derler ya.


Taylor Swift, aldığı kararla hayvan hakları konusunda kocaman bir cümle kurmuş oldu: “At yarışlarına hayır!”
Amerikalı şarkıcı aylar öncesinde Avustralya’da düzenlenen Melbourne Cup’ta konser vereceğini duyurmuştu.
İşte o andan itibaren sosyal medya üzerinden kendisine tepkiler gelmeye başladı.
Yarış atlarını korumayı amaçlayan The Coalition for the Protection of Racehorses adlı dernek #nuptothecup etiketi ile Taylor Swift’in konseri iptal etmesi için kampanya başlattı.
Yarışlarda 2013 yılından bu yana 6 at hayatını kaybetmişti.
Bunun da etkisiyle kampanya çığ gibi büyüdü ve Taylor Swift, Melbourne Cup’taki konserini iptal ettiğini duyurdu.
Hayvan hakları savunucuları bir zafer daha kazanmış oldu.
Taylor Swift de aldığı kararla bu zaferin merkezinde yer aldı neyse ki.
Geç de olsa aldığı bu kararı alkışlıyoruz tabii.

Tarkan’ın sırrı

Tarkan, bu ülkede efendiliğini hep koruyan, kimseye sataşmayan, kimsenin ahını almayan, doğaya duyarlılığıyla hayranlık uyandıran ve işini gücünü çok iyi yapan bir sanatçı olarak saygı sevgi piramidinin tepesinde duruyor.
Tüm bunlara muhteşem ses ve sahnesi de eklenince, Harbiye’de mekanın sahibi geldi diyoruz rahatlıkla.
Tarkan’ı 6 gecelik konser serisinin ilkinde izledim ve bir kez daha anladım ki kendisi tadı damakta bırakma konusunda da 1 numara.
Konseri ne çok uzatıyor ne kısa kesiyor.
İşin sırrını biliyor yani.

Yıllar sonra alınan intikam

Hollywood’da başlayıp dünyaya yayılan #metoo hareketi farklı hallerle devam ediyor.
Ve zaman içinde biraz da kadınların geciken intikamlarıyla soslanıyor.
Demi Moore, kendisiyle yüzleşme ve bir keşif olarak tanımladığı kitabı “Inside Out”ta eski kocası Ashton Kutcher’ı resmen ifşa etti.
Moore, kendisini iki kez aldattığı ortaya çıktıktan sonra ayrıldığı Kutcher’dan yıllar sonra intikam almış oldu.
Kitapta yazana göre Kutcher, Moore’u aldatmakla kalmamış pek çok kez üçlü ilişkiye de zorlamış.

Yazın bittiğini anlatan 5 şey

◊ Duştan çıkınca üşüdüğümüzü hissettiğimizde...
◊ Leylek sürülerine dalıp gittiğimizde...
◊ Pikeden yorgana geçiş yapma ihtiyacı duyduğumuzda...
◊ Açık ayakkabılar kaldırılıp botlar çıktığında...
◊ Dondurma yemek yerine sıcak çikolata içme ihtiyacı duyulduğunda...
Yaz bitmiştir.

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