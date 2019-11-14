Anka Eğitim ve Kültür Merkezi

Anadolu Hisarı’nda eski İstanbul tadında, Yeşilçam film setlerini andıran, şirin mi şirin bir sokakta şahane bir villa.
Sokaktaki nostalji içeride kendini şık ama nostaljik havayı devam ettiren bir dekorasyona bırakıyor.
Burası bir eğitim yuvası ve burada yetişkinlere verilen eğitimlerden elde edilen gelir Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalarla yine eğitime harcanıyor.
Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Bilici’nin eşi Yeşim Bilici’nin kurduğu Anka Kültür ve Sanat Evi sponsorluğu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen faaliyetlerin ilkinde bakanlığın seçtiği 100 öğrenci, Türkolog Ali Canip Olgunlu ve Monik İpekel ile Ayasofya Müzesi’ni gezmişlerdi.
Gezinin videolarını izledim, o 100 çocuğun biriktirdiği anıların keyfi ve değeri gözlerinden okunuyordu.
Bu tür geziler, gösteriler ve eğitimler aralık ayında da devam edecek.
Biz de Cemal Hünal ile başladığımız Bir Film Bir Şarkı adlı gösterimizi 17 Aralık akşamı Anka Sanat ve Kültür Evi’nde cemiyet hayatının önde gelen isimleri için sergileyeceğiz.
Bu gecenin gelirinin tamamını Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni projelerde çocuklar için kullanılmak üzere bağışlanacak.
Hep hayvanlar diyorduk biraz da çocuklar ve eğitim için çorbada tuzumuz olsun.
Anka Kültür ve Sanat Evi, Ali Canip Olgunlu ile 20 Aralık’ta Ayasofya ve 8-9 Aralık’ta da Konya gezileri yapacak.
Bunun yanı sıra dinler tarihi, İngilizce, İtalyanca kursları ve Aret Vartanyan ile söyleşi de yine Anka merkezinde olacak.
Eğitimden gelen gelirin yine eğitime aktarıldığı Anka’daki programları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Bu arada son söz de gelirini, vaktini gezip tozmak, takıp takıştırmak yerine iyi işler, çocuklar ve eğitim için harcayan Yeşim Bilici’ye gelsin...
Takip edilesi örnek bir kadın, iyi ki var...
Charlie’nin Melekleri’ne Türk tasarımcı
Bizim zamanların efsane dizisi, Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith’li unutulmaz kadrosuyla akıllara kazınan “Charlie’nin Melekleri”nin sinema versiyonunun sonuncusu 29 Kasım’da vizyonda olacak.
Kadroda bu kez Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks var. Ve de Türkiye’den bir marka.
Elizabeth Banks, Türk tasarımcı Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun markası Tukutukum fularıyla kamera karşısına geçmiş. Bu tercihte tabii ki çekimlerin Türkiye ayağının yapımcılığını üstlenen Diloy Gülün ve filmin kostüm tasarımcısı Kym Barrett’in etkisi büyük. İzleyelim, görelim.
Çağatay Ulusoy’un kilosu
Neymiş Çağatay Ulusoy kilo almış, kötü görünüyormuş, o göbek neymiş, bize bunu nasıl yaparmış.
Yok artık daha neler!
Yazılan yorumları okudukça inanamıyorum.
Bakın şarkıcı, oyuncu, manken olmak kolay değil, ömür boyu rejimle, sporla geçiyor insanların hayatları.
Siz pizzaları, hamburgerleri yerken onlar lokma sayıyorlar çoğu zaman.
Tamam işleri bu, iyi görünmek zorundalar, eyvallah.
Ama bırakın da dizileri, filmleri, setleri olmadığı zamanlarda da şöyle bir salsınlar, isterlerse göbek yapsınlar, rahat yaşasınlar.
Yeni bir işe başladıklarında zaten yine başlayacaklar rejime.
Eleştirmeyin, bir huzur verin, rahat bırakın.
Anka Eğitim ve Kültür Merkezi
Anadolu Hisarı’nda eski İstanbul tadında, Yeşilçam film setlerini andıran, şirin mi şirin bir sokakta şahane bir villa.
Sokaktaki nostalji içeride kendini şık ama nostaljik havayı devam ettiren bir dekorasyona bırakıyor.
Burası bir eğitim yuvası ve burada yetişkinlere verilen eğitimlerden elde edilen gelir Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalarla yine eğitime harcanıyor.
Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Bilici’nin eşi Yeşim Bilici’nin kurduğu Anka Kültür ve Sanat Evi sponsorluğu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen faaliyetlerin ilkinde bakanlığın seçtiği 100 öğrenci, Türkolog Ali Canip Olgunlu ve Monik İpekel ile Ayasofya Müzesi’ni gezmişlerdi.
Gezinin videolarını izledim, o 100 çocuğun biriktirdiği anıların keyfi ve değeri gözlerinden okunuyordu.
Bu tür geziler, gösteriler ve eğitimler aralık ayında da devam edecek.
Biz de Cemal Hünal ile başladığımız Bir Film Bir Şarkı adlı gösterimizi 17 Aralık akşamı Anka Sanat ve Kültür Evi’nde cemiyet hayatının önde gelen isimleri için sergileyeceğiz.
Bu gecenin gelirinin tamamını Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni projelerde çocuklar için kullanılmak üzere bağışlanacak.
Hep hayvanlar diyorduk biraz da çocuklar ve eğitim için çorbada tuzumuz olsun.
Anka Kültür ve Sanat Evi, Ali Canip Olgunlu ile 20 Aralık’ta Ayasofya ve 8-9 Aralık’ta da Konya gezileri yapacak.
Bunun yanı sıra dinler tarihi, İngilizce, İtalyanca kursları ve Aret Vartanyan ile söyleşi de yine Anka merkezinde olacak.
Eğitimden gelen gelirin yine eğitime aktarıldığı Anka’daki programları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Bu arada son söz de gelirini, vaktini gezip tozmak, takıp takıştırmak yerine iyi işler, çocuklar ve eğitim için harcayan Yeşim Bilici’ye gelsin...
Takip edilesi örnek bir kadın, iyi ki var...
Charlie’nin Melekleri’ne Türk tasarımcı
Bizim zamanların efsane dizisi, Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith’li unutulmaz kadrosuyla akıllara kazınan “Charlie’nin Melekleri”nin sinema versiyonunun sonuncusu 29 Kasım’da vizyonda olacak.
Kadroda bu kez Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks var. Ve de Türkiye’den bir marka.
Elizabeth Banks, Türk tasarımcı Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun markası Tukutukum fularıyla kamera karşısına geçmiş. Bu tercihte tabii ki çekimlerin Türkiye ayağının yapımcılığını üstlenen Diloy Gülün ve filmin kostüm tasarımcısı Kym Barrett’in etkisi büyük. İzleyelim, görelim.
Çağatay Ulusoy’un kilosu
Neymiş Çağatay Ulusoy kilo almış, kötü görünüyormuş, o göbek neymiş, bize bunu nasıl yaparmış.
Yok artık daha neler!
Yazılan yorumları okudukça inanamıyorum.
Bakın şarkıcı, oyuncu, manken olmak kolay değil, ömür boyu rejimle, sporla geçiyor insanların hayatları.
Siz pizzaları, hamburgerleri yerken onlar lokma sayıyorlar çoğu zaman.
Tamam işleri bu, iyi görünmek zorundalar, eyvallah.
Ama bırakın da dizileri, filmleri, setleri olmadığı zamanlarda da şöyle bir salsınlar, isterlerse göbek yapsınlar, rahat yaşasınlar.
Yeni bir işe başladıklarında zaten yine başlayacaklar rejime.
Eleştirmeyin, bir huzur verin, rahat bırakın.