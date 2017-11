Ajda’nın poposu gerçek mi!

Cevabı açıklıyorum; evet tamamen gerçek, yüzde 100 orijinal...

Ajda Pekkan yeni bir ekiple çalışmaya başladı ve bir süredir sosyal medyada güzel paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçenlerde havaalanında pist görevlisi taklidi yaptığı ilginç bir video paylaştı.

Hayli beğeni aldı.

Birkaç gün sonra da spor kıyafetlerle o çok konuşulan mutfak pozu geldi.

Son derece doğal, rahat haliyle mutfakta yemek yapıyor ve her şeyden önemlisi herkesi deli gibi kıskandıracak kadar fit.

İtiraf edelim; hepimiz uzun uzun, en uzunundan, hatta dönüp tekrar tekrar baktık o fotoğrafa.

Öyle bir popoya hayran kalmayacak erkek, sahip olmak istemeyecek kadın tanımıyorum.

Görüntünün gerçekliği çok konuşuldu.

Hem Ajda’yı yakından, hatta mayolu haliyle bile görmüşlüğüm olduğu için hem de yakın çevresine o fotoğrafta oynama olup olmadığını sorup cevap aldığım için rahatlıkla yazıyorum; fotoğrafta bir oynama, düzeltme yok.

Olan şey bir gün bile aksatmadan spor yapan, yediğine içtiğine dikkat eden, genetik mirasına ihanet etmeyen bir süperstar.

Yaşını dondurmuş, hâlâ şarkısındaki gibi, yakıp geçiyor!

Şener Şen ve sokak köpeği

Yol Ayrımı’nı galasında izledim.

Sabah basın gösteriminde izleyen bazı sinema yazarı arkadaşlarımın olumsuz yorumları beni üzmüştü biraz.

Ama açık söyleyeyim söylendiği kadar da kötü bulmadım filmi.

Evet Yavuz Turgul-Şener Şen filmleri sıralamasında ilk sıralarda yer almaz.

Evet, fazla konuşkan, didaktik... Tekrara girip uzadığı anlar yok değil.

Ama genel anlamda oyunculuklarıyla, anlattıklarıyla duygusunu geçiren bir film olmuş.

Her şey bir yana Şener Şen’i gerçekten çok özlemişiz.

Sesini, duruşunu, oyunculuğunu, surat asmasını, gülümsemesini, her anını, her şeyini...

İşçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki uçurumları kapatma alt metinli senaryo insanlık, vicdan, merhamet, pişmanlık gibi kelimeleri de anlamlı kılmaya çalışıyor.

Şener Şen ve Rutkay Aziz’in canlandırdıkları karakterler üzerinden karınca ve ağustos böceği gibi farklı yaşam tarzları masaya yatırılıyor.

Merhamet ve iyi insanlık konusunun bir sokak köpeğine yardım etme üzerinden de işlenmiş ve vurgulanmış olmasına ayrıca çok sevindim.

Ve en çok da filmden çıktıktan sonra insanların kendi yaşamlarını ve yol ayrımlarını sorgulayacak olmalarına...

Yol Ayrımı yarından itibaren sinemalarda... Şener Şen’i doyasıya izleyip, bir yandan da hayatınızı sorgulamanız için iyi bir fırsat.

The Road Not Taken

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olduğum için filmdeki bu detayı kaçırmadım tabii.

Filmin adı ve içindeki bir sahne, Robert Frost’un meşhur şiiri The Road Not Taken’dan (Seçilmeyen Yol) alınmış.

Şiir bir yol ayrımından bahseder.

İki yol vardır.

Durur uzun uzun bakarsınız, ikisini de seçmeniz imkansızdır.

Şair daha az gidilmiş olanı seçer ve işte tüm farkı da bu yaratır.

The Road Not Taken bireyselliğe, özgür iradeyle yapılan seçimlere vurgu yapar. Hepimizin hayatında vardır ya da olacaktır bu yol ayrımları.

Aynı Yavuz Turgul ve Şener Şen ortaklığının ürünü Yol Ayrımı filmindeki gibi yönünüz hangi yolu seçeceğinize bağlıdır.

Yol ayrımlarınızdaki kararlarınızın mutluluk getirmesi dileğiyle...