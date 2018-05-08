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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

06 DUJ 19

8 Mayıs 2018

Avukat Furkan Kamalak’ın gönderdiği videoyu izledim, şu anda elim ayağım titriyor.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde 06 DUJ 19 plakalı beyaz renkli Toyota marka araba Ankara Gölbaşı’nda, yol kenarında yatan
kocaman
beyaz bir köpeğin üzerinden geçiyor.
Ezilen ve muhtemelen birkaç kemiği kırılan köpek can havliyle kaçıyor.
Furkan Bey’in sonradan sahiplendiği kangal kırması, kuyruğu kesik köpek halen kayıp ve sahipleri tarafından aranmakta.
Gören ya da bulan varsa, bana yazarsa iletişim kurdurabilirim kendisiyle.
Üzerinden kocaman bir araba geçen köpeğe gerçekten çok üzüldüm.
Aracın şoförünün dikkatsizliğine mi (bilerek ezdiğini düşünmek bile istemiyorum) desem, sonrasındaki insafsızlığına mı!
İnsan bir canlıyı göz
göre göre ezdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi gaza basıp nasıl gider?
Durup, nasıl yardım edebilirim diye bir bakmaz mı?
Gece yastığa başını koyduğunda rahat uyuyor mudur acaba?
Furkan Bey kendisine dava açmış, umarım hak ettiği cezayı kestirir.

Kadınlara özgü AVM!

Bu hafta Zeytinburnu’nda Zeruj Port diye bir AVM açılıyormuş.
Türkiye’de ve dünyada ilkmiş.
İçinde sadece kadın ve çocuk giysileri satan dükkanlar olacakmış.
Yani kadınlara özel ilk AVM konseptiymiş.
AVM’ler zaten kadınlara özel yerler değil miydi!
Alışveriş deyince akla mutlu kadınlar ve kapıda bekleyip, alışveriş poşetlerini taşırken somurtan erkekler gelmiyor muydu!
Bu bir şey değil yani, bir sonraki proje de içinde erkek
giyim markalarının satıldığı
dükkanlar, okey oynanabilecek
bir kahve ve
mini futbol sahalarının olduğu erkeklere özel AVM olsun.
Bakın en çok işi orası yapar.

Zincire bağlı yaşamak var ya

Hayatınız boyunca boynunuzda ağır bir zincirle dışarıda, soğukta, karanlıkta yalnız olduğunuzu bir düşünsenize.
Sadece bekliyorsunuz.
Birilerinin gelip size su ve yemek vermesini...
Belki de o zincirden kurtarmasını...
Arada gelip sadece hayati ihtiyaçlarınızı karşılıyorlar ve sonra yine gidiyorlar, yalnızlık, hüzün ve mutsuzlukla baş başa kalıyorsunuz.
Dışarıda zincire vurulmuş köpeklerin yaşamının özeti bu.
Lütfen gezdirilmeden kısa zincirlere bağlı bir hayata mahkum edilen köpeklerin sahiplerini uyarın.
Ve siz siz olun asla hiçbir canlıya bu zulmü yaşatmayın.

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