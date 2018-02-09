Z kuşağı bu yönteme emanet

İşte bunlardan biri de Flipped Learning (ters-yüz öğrenme) yöntemi.



Bu yöntemde öğrenme bildiğimiz klasik sistemden biraz farklı.



Öğrenmeyi derslik dışında öğrenciye bırakıp, geleneksel yöntemleri tersine çeviriyor. En önemli öğrenme materyali de özet video ve çevrimiçi kaynaklar. Y ve Z kuşağının algısına uygun bu yöntem interaktif ortamda gerçekleşiyor.



Öğrenci, derse gelmeden önce istediği bir zamanda 10-15 dakikalık özet ders videolarını izliyor, sorularını öğretim üyesine elektronik ortamda iletiyor. Sınıfa gelince de konu tartışılıyor.



Bu yöntemin dünyada standartlara göre yaygınlaşmasını sağlayan ise Dünya Flipped Learning Girişimi (Flipped Learning Global Initiative-FLGI). Bu girişimin, geçen hafta çok önemli bir duyurusu oldu. Sistemin uluslararası standartlarını; Harvard, Stanford ve MEF Üniversitesi gibi Flipped Learning öncüleriyle işbirliği yaparak belirlediğini açıkladı.



Eğitimci, araştırmacı, teknolog ve eğitim liderleriyle oluşturulmuş FLGI’nın, dünya çapında başladığı projenin standartlarını 382 yıllık Harvard ve 133 yıllık Stanford Üniversitesi ile birlikte 4 yıllık MEF Üniversitesi’nin belirlemesi Türk yükseköğretimi adına önemli bir adım.



FLGI’nın bu projesinde hedef dünyada bu eğitimi uygulayanlara ulaşmak, Online Küresel Standartlar Topluluğu’nu başlatmak ve eğiticiler için global standartlar yayınlamak.



Flipped Learning öncülerinden Jon Bergmann, “Flipped Learning’in prensipleri ve en iyi uygulamaları konusunda eğitim vermek için altı kıtada 600 bin milden fazla yol kat ettim. En iyi uygulayıcıların çoğunluğunun bile, küresel en iyi uygulamaların varlığından haberdar olmadıklarını gördüm” diyor.





ÖNCÜLER İÇİNDE İKİ TÜRK

Global Standartlar Projesi, FLGI’nın Uluslararası Fakülte Çalışma Grubu’yla başladı. Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nden Prof. Eric Mazur, Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Richard Schwartzstein, Stanford Üniversitesi’nden Prof. Richard Reis ve MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile üniversitenin Öğrenme ve Öğretme Mükemmellik Merkezi Müdürü Caroline Fell Kurban’ın da aralarında olduğu Flipped Learning’in öncü kuruluşlarından katkı almak amacıyla genişletildi. Yükseköğretimindeki Flipped Learning’in beş öncüsünün ikisinin MEF Üniversitesi’nden olduğunu dünyaya duyurdu.





TÜM PROGRAMLARDA UYGULAYAN İLK ÜNİVERSİTEYİZ

Prof. Dr. Muhammed Şahin (MEF Üniversitesi Rektörü) Dünya Ekonomik Forumu, 2020’de aranacak 10 yetkinlikten ilk üçünü kompleks problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık olarak sıralıyor. Mevcut eğitim-öğretim sistemi yani öğretmenin sınıfta aktif, öğrencinin pasif ve dinleyici pozisyonda olduğu sistemle bu yetkinliklerin kazanılması olanaksız. Biz üniversitemizi kurarken bunu gördük. Yeni bir eğitim-öğretim sisteminin arayışında bu amaca en uygun sistemin Flipped Learning olduğunu saptadık. Dünyada tüm programlarında uygulayan ilk üniversite olduk. 4 yıldır deneyimlerimizi ABD Rektörler Kongresi ve dünya yükseköğretim kongrelerinde sunduk. 2016’da deneyimlerimizi kitaplaştırdık. ABD’den Hindistan’a kadar birçok üniversiteden sistemimizi incelemek için gelen ziyaretçilerimiz var, davetler alıyoruz. İngiltere’nin prestijli yayınevi Emerald kitabımızı yayınladı. Dört yıllık üniversitemizin, geleceğin eğitim sistemi olarak bilinen Flipped Learning’in uluslararası standartlarının belirlenmesinde dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard ve Stanford ile birlikte dünya yükseköğretiminde anılması gurur verici. Kurucumuz Dr. İbrahim Arıkan, eğitim-öğretimde dünyada fark yaratacak bir üniversite kurulmasını istemişti. Hocamızın engin ufku ve bizlere verdiği vizyonla çalışmalarımıza aralıksız devam edecek ve çok daha başarılı olacağız.