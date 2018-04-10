Yurtlara 400 bin lira ceza kesildi

Ülkemizde 4 bin 181 özel yurt var. 186 bin 720 öÄŸrenci, buralarda kalÄ±yor. Özel barÄ±nma hizmetleri konusunda en köklü deÄŸiÅŸiklikler 9 AralÄ±k 2016â€™da yürürlüÄŸe giren 6764 sayÄ±lÄ± kanunla baÅŸladÄ±.

Ã–ÄŸrenci yurtlarÄ±na ruhsat verme yetkisi, belediyelerden ve il Ã¶zel idarelerinden alÄ±nÄ±p Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na bÄ±rakÄ±ldÄ±. Daha sonra da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki â€˜Ã–zel Ã–ÄŸrenci YurtlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸiâ€™ kaldÄ±rÄ±ldÄ±, yerine Bakanlar Kurulu kararÄ±yla bugÃ¼nkÃ¼ Ã–zel Ã–ÄŸrenci BarÄ±nma Hizmetleri YÃ¶netmeliÄŸi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Yurtlarla ilgili gÃ¼venlikten personele kadar birÃ§ok ÅŸey bu yÃ¶netmelikle dÃ¼zenleniyor.

Ã–ÄŸrenci barÄ±nma faaliyetinde bulunan yerlere EylÃ¼l 2017â€™den bugÃ¼ne toplamda 377 bin 487 TL idari para cezasÄ± verildi. Bu konuda Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kemal ÅžamlÄ±oÄŸluâ€™na son geliÅŸmeleri sorduk:

Ã–zel yurtlarla ilgili yeni dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±yor mu?

Fiziki standartlarÄ±nda iyileÅŸtirmeler yapÄ±ldÄ±. Lisans mezunu olmayanlar, bu kurumlarda mÃ¼dÃ¼r veya mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olamÄ±yor. KÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kurumlarda kadÄ±n, erkek Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yurtlarda ise erkek yÃ¶netici ve personel gÃ¶revlendiriliyor. Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencilerinin kaldÄ±ÄŸÄ± yurtlarda ise isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak rehber Ã¶ÄŸretmen ÅŸartÄ± aranÄ±yor. Kurumlarda doktor, gÄ±da mÃ¼hendisi veya teknikeri, teknisyen, saÄŸlÄ±k memuru, hemÅŸireyle ÅŸofÃ¶r gÃ¶revlendirilmesi ihtiyari iken; kurum kontenjanÄ± 150 ve Ã¼zeri olanlarda hemÅŸire, hemÅŸire yardÄ±mcÄ±sÄ± ya da acil tÄ±p teknisyeni veya teknikeri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± zorunlu.

325 YURT KAPATILDI

AladaÄŸâ€™dan sonra gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik neler yaptÄ±nÄ±z?

Bunlar bir daha yaÅŸanmasÄ±n, baÅŸka canlarÄ±mÄ±z gitmesin diye kurallarÄ±mÄ±zÄ± daha da katÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±k. YangÄ±ndan hemen sonra, Ã¶ncelikle Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurt binalarÄ±nÄ±n yangÄ±na karÅŸÄ± yeterli gÃ¼venliÄŸe sahip olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve varsa eksikliklerinin giderilmesi iÃ§in valiliklere genel bir yazÄ± gÃ¶nderdik. O tarihte faaliyette olan 3 bin 915 Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurdundan hemen hemen hepsi valiliklerce denetlendi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z denetimlerin sonucunda 325 yurt ya bizim ya da kurucu isteÄŸiyle kapatÄ±ldÄ±.

Bina gÃ¼venliÄŸiyle ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z oldu mu?

En fazla hassasiyet gÃ¶sterdiÄŸimiz ÅŸey, bina gÃ¼venliÄŸi. BinanÄ±n saÄŸlam ve dayanÄ±klÄ±, Ã§evresinin saÄŸlÄ±k yÃ¶nÃ¼nden uygun ve en Ã¶nemlisi yangÄ±na karÅŸÄ± mevzuatÄ±n gerektirdiÄŸi Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belgelendirilmesini istiyoruz. BinalarÄ±n her sene Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlamadan yangÄ±n, elektrik tesisat, Ä±sÄ±nma sistemi, su ve gaz tesisatÄ± gÃ¼venlikleri konusunda ilgili kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan kontrolÃ¼ zorunlu hale geldi. Yine binalarÄ±n iÃ§/dÄ±ÅŸ cephe ve taban/tavan dÃ¶ÅŸemelerinde ahÅŸap ve yanma Ã¶zelliÄŸi yÃ¼ksek malzemelerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ giydirmeler kullanÄ±lmamasÄ±na dair hÃ¼kÃ¼mler Ã¶ngÃ¶rdÃ¼k. YangÄ±n merdivenleri ve kaÃ§Ä±ÅŸ yollarÄ±nÄ±n, acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n, ikaz ve otomatik sÃ¶ndÃ¼rme sistemlerinin niteliklerini belirledik. Kurum binalarÄ±nda ilgili kurum ve kuruluÅŸlarca yapÄ±lan yangÄ±n, elektrik, su ve gaz tesisatlarÄ±nÄ±n kontrolleri sonucu dÃ¼zenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin, Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±nmasÄ± esnasÄ±nda can ve mal gÃ¼venliÄŸini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi durumunda valilikÃ§e kurumun faaliyeti geÃ§ici olarak durdurulabilecek.

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EKÄ°ME KADAR RUHSAT ALMAK ÅžARTÂ

KoÅŸullara uymayanlara verilen cezalar nedir?

Bundan sonra ruhsatÄ±nÄ± BakanlÄ±ktan almamÄ±ÅŸ hiÃ§bir iÅŸletme, yurt faaliyeti gÃ¶steremeyecek. Her ne ad altÄ±nda olursa olsun, izinsiz Ã¶ÄŸrenci barÄ±nma hizmeti verdiÄŸini tespit ettiÄŸimiz yerler kapatÄ±lacak. Kanun gereÄŸi bu yerlere brÃ¼t asgari Ã¼cretin 20 katÄ± idari para cezasÄ± uygulanacak. 1 Ekimâ€™e kadar izin ve ruhsat almayan yerler valiliklerce kapatÄ±lacak. KoÅŸullara uymayanlara brÃ¼t asgari Ã¼cretin iki ile beÅŸ katÄ± arasÄ±nda idari para cezasÄ± uygulanabilecek. AynÄ± hatayÄ± tekrarlarsa, idari para cezasÄ± beÅŸ kat arttÄ±rÄ±larak uygulanÄ±rken, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tekrarda kurum aÃ§ma izni ile iÅŸyeri aÃ§ma ve Ã§alÄ±ÅŸma ruhsatÄ± iptal edilecek. YÃ¼k-

sekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nca aÃ§Ä±lan ve iÅŸletilen kurumlar ise Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n denetim elemanlarÄ±nca da denetlenebilecek.