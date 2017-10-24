Uzmanlar: YKS tarihi öne çekilsin

Eğitimciler, bu yılki sınavda sözel dışında felsefe testinin olmamasına ve coğrafya sorularının azlığına tepki gösteriyor. En büyük tepki de kuşkusuz sınav tarihine. Bayram sonrası yani 23-24 Haziran’da sınavın yapılması eğitimcilere göre, adayların motivasyonunu düşürecek.

Eğitim Servisi’nden Esra Ülkar’ın yaptığı araştırmaya göre, uzmanların birçoğu sınavın okulların kapandığı hafta olan 9 Haziran’da yapılmasının daha doğru olacağı düşüncesinde.

Artık barajların öğrenci açısından teknik bir engel oluşturmayacağını söyleyen eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl daha çok öğrencinin barajı geçip, yığılma olacağı iddiasında. Ünsal’ın en büyük tepkisi sınavın bayram sonrası yapılmasına. “Sınav, bayram öncesinde olsa, adaylar tatili stres yapmadan geçirebilirdi” diyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KONTENJANLARI DOLACAK

Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt da barajı geçmenin daha kolaylaştığını, vakıf üniversitelerinin de bu yıl kontenjanlarını dolduracağını söylüyor. Yeşilyurt,“Sınav tarihinin bayramdan sonra belirlenmesi doğru değil. Süreç uzadıkça kaygı da artıyor. Tercih dönemi için de iyi değil. Tercihler sarkacak” diye konuşuyor.

Eğitimci Onur Soğuk da sınavın 9 Haziran’da yapılmasının daha doğru olacağını vurgulayarak, şunları söylüyor:

“Sınav tarihi sıkıntı çıkarabilir. Öncesinde bayram var. Adaylar rehavete kapılabilir. Makul olan, okulların kapandığı hafta, 9 Haziran’da yapılması. Öğrenciler bayram tatiline de rahat girerler.”

FELSEFE İÇİN İMZA KAMPANYALARI BAŞLATILDI

SINAVLARDA coğrafya, felsefe grubu gibi bazı alanların ağırlığının azaltılması, bu dallardaki öğretmenleri de işsizlik endişesine sürüklüyor. Ayrıca eğitimciler, öğrencilerin bu alanlarla ilgili soru çözmeden ilgili bölümlere girmelerini eleştiriyor. Change.org internet sitesinde Felsefe Ders Materyalleri tarafından Yük-

seköğretim Kurulu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM’nin muhatap alındığı ‘Yeni üniversite sınavında felsefe grubu derslerinin katkısı ve ağırlıkları arttırılmalıdır’ başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Dün saat 17.00’ye kadar 4 bin 587 kişi bu kampanyaya destek verdi.

COĞRAFYA İÇİN DE TEPKİ

Eski sistemde 50, yeni üniversiteye girişte 17 coğrafya sorusunun yer alacak olmasına Türk Coğrafya Kurumu da tepki gösterdi. Açıklamada “Soru sayıları maalesef bu derslerin ortaöğretimdeki konumunu ve giderek ağırlığını belirlediğinden önemli-önemsiz ders ve öğretmen ayrımları ortaya çıkacak” denildi.