Üstün zekâlı lisesi ‘sıradanlaşıyor’ mu?

Gebze’deki ‘üstünler okulu’ TEVİTÖL’ün kapısından giren herkesi, öğrencilerin söylediği bu iki sıcak kelime karşılar. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu öğrenciler, okulu evleri gibi, ziyaretçileri de misafir olarak görürler.

Türkiye’nin yüz akı olan bu okul 1990’da işadamı Sezai Türkeş ve eşi İnan Türkeş tarafından maddi olanakları sınırlı ama üstün, özel yetenekli çocukların eğitileceği bir kurum olarak planlandı. Önce bir vakıf kuruldu. 1993’te 30 öğrencinin yatılı eğitim göreceği İnanç Lisesi adıyla açıldı. 1994-1995 eğitim döneminde 20 bin metrekarelik kapalı alanda eğitim vermeye başladı. 1996’da maddi güçlükler başlayıp, 1997’de ortaokul bölümü de kapanınca öğrenci kaynağı sınırlandı.

2000’de ilk mezunlarını veren okula giren öğrenciler, o yıla kadar ücretsiz olarak okudu. Öğrenciler, üstün zekâ ve yeteneğe sahip adaylar arasından sıkı elemeler sonucu alındı. Önce bir sınava girip, daha sonra IQ testinden geçtiler. Ardından gözlem kampına alınıp, burada da başarı gösterenlerin okula kaydı yapıldı.

Bir yıl sonra Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) desteğiyle okul eğitimine devam etti. TEV’e geçtikten sonra bazı öğrenciler burslu alınırken, büyük bölümü de kısmi burslu olarak kabul edildi. Okulda şu anda 280 öğrenci eğitim görüyor. Bugüne kadar 700’den fazla mezun verdi.

HER ÖĞRENCİ ÖZENLE YETİŞTİRİLDİ

Yıllardır üzerine tek bir leke bile bulaşmayan TEVİTÖL’ün her öğrencisi özenle yetiştirildi. Mezunların birçoğu ABD’deki Harvard, Yale, Columbia gibi saygın yükseköğretim kurumlarından burslu kabul aldı. Okulun müzik sınıflarıyla her türlü resim, seramik ve heykel çalışmalarının yapıldığı atölyelerinde ülkemizin ünlü sanatçıları ders verdi.

Kars’ta 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldikten sonra annesi ölünce çocuk yuvasına gönderilen ve bir yandan ilkokulda okuyup bir yandan da çobanlık yaparken öğretmeninin desteğiyle TEVİTÖL’e kaydı yapılan, burada Türkçesini geliştirip, İngilizce ve Almanca öğrendikten sonra dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Yale’e burslu kabul edilen Esed gibi yüzlerce öğrencinin kaderi burada değişti.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Şimdi Türkiye’nin bu tek ve en önemli eğitim kurumunun yapısı sil baştan değişiyor. Öğrenci alımı için hâlâ sınav olup olmayacağı belli değil. IB ve İngilizce hazırlık sınıfı kaldırılıyor, sıradan bir liseye dönüştürülüyor. 21’inci yüzyıla özgü eğitim anlayışıyla yoluna devam edeceği söyleniyor. Yerine gelecek sistem de ‘sınav odaklı’ bir eğitim olacak.

Yani Anadolu’nun farklı yerlerinden gelerek, kaynaşan ‘üstün’lere dünyanın kapısını açan bu okul hep şikâyet ettiğimiz sınav sistemine teslim ediliyor; hem de iyi bir şey yapılıyormuş izlenimiyle.

Okulun maddi sıkıntıları olabilir. Ancak bu sorun paydaşlarıyla, eğitimcilerle çözülmeli. Çünkü okul artık sadece TEV’in değil, herkesin. ABD’nin önde gelen üniversitelerini gezerken, öğrenci kabulu yapan birim yöneticilerinin TEVİTÖL’ü nasıl övdüğüne bizzat şahit biri olarak söylüyorum bunu. Dışarıdaki itibarı çok iyi.

Soruyorum, 21’inci yüzyıl becerileri sınav odaklı mı olmak? Bu yeni karar alınırken Prof. Dr. Erhan Erkut’un dediği gibi “Mezunlara, STK’lara soruldu mu?” Finansal sorunlar yaşanıyorsa farklı kurumlardan destek istendi mi?

TEVİTÖL sevgidir, güvendir, beraberliktir, bilgidir, donanımdır.

Öğrencilerin bu ikinci evine dokunulurken bir kere değil, bin kere düşünülmelidir.

TEV’in içinde binlerce öğrenciye burs vererek onların kaderini değiştiren eğitim gönüllüleri bu kararı bir kez daha gözden geçirmelidir.

TEVİTÖL, çok ‘özel’ bir okuldur. Sıradanlaşmamalı.