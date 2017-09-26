Üniversiteye girişin ipucu bugün verilecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşacak olan Prof. Dr. Saraç, üzerinde çalışılan modelle ilgili ipuçları verecek. Gündem yoğun olduğu için bugün çok fazla detay vermesi beklenmiyor. Ancak bu hafta içinde Başkan Prof. Dr. Saraç’ın basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları açıklayacağı belirtiliyor.

Bir yıldır üzerinde çalışılan ve Cumhurbaşkanı’na da bilgi verilen yeni model YÖK bünyesinde konunun uzmanları tarafından hazırlandı. Üniversitelerden akademisyenler grup grup çalıştı, yurtdışındaki örnekler de incelendi. Zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bürokratları da bu toplantılara katıldı.

BU YIL GEÇİŞ YAPILACAK

Yeni sisteme öğrendiğim kadarıyla bu yıl geçiş yapılacak. Adayların kaygısını azaltacağı iddia edilen modelde müfredata sadık kalınacak. Sık sık “sade ve basit” bir model olduğu dillendirilen yeni giriş sisteminde radikal bir değişiklik beklenmiyor. Lise müfredatına sadık kalınarak sadece bazı konular çıkarılırsa şaşırmamak gerekiyor. Yetkililerin, “Küçük oynamalarla adayları rahatlatacak, panikletmeyecek” dediği sistemin tüm ayrıntıları çarşamba gününden itibaren ortaya çıkabilir.

İKİ İLK YAŞANACAK

YÖK bu yılki Akademik Yıl Açılışı’nda üstün başarı ödülleri ve araştırma üniversitelerinin isimlerini de ilk kez Külliye’de açıklayacak. Doktora tezine verilecek ödülden tez hocası da yararlanacak. Fen, sağlık ve sosyal alandaki 6 bireysel ödülün ardından 4 de kurumsal düzeyde topluma hizmet, uluslararası işbirliği, üniversite-sanayi işbirliği ve yerel kalkınmaya katkı ödülü verilecek.

TEOG SONRASI NE OLACAK?

TEOG’un kaldırılıp öğrencilerin başarılarına göre ayrıştırılmasından vazgeçilecekse, ciddi bir planlama şart. İyi bir yönlendirmeyle ilgi, yetenek, kapasite ve tercihe uygun bir lise programına geçiş olmalı. Bunun için istenmeyen bir liseye gitmemesi garanti edilmeli. Şu anda öğrencilerin yaklaşık beşte birinin açık liseye yerleşmek zorunda kaldığını da bir kenara not etmekte fayda var.

Okullar arasında fiziki altyapı, donanım, öğretmen niteliği ve eğitimin kalitesi bakımından farklılıklar en aza indirilmeli. Bundan sonra öğrencilerin ikametlerine en yakın liseye devam etmesi mümkün. Yoksa öğrencilerin yüzde 5’i gibi bir oranının sınavla seçilmesi bugünkü sorunların gelecekte artarak yeniden yaşanacağı anlamına gelir.

Her ailenin çocuğu için beklentisi çok yüksek olacağından adrese dayalı yerleştirme gibi çözümlerin sakıncaları var. “İyi okul” olarak bilinen okulların çevresinde ikamet gösterme gibi bir eğilimle birlikte çeşitli sorunlar yaşanacağı da kesin.

Evet, TEOG kaldırıldı. Ancak yeni düzenleme bilimsel, eşitlikçi ve adil olmalı ki geçmişte yaşananlar tekrarlanmasın.